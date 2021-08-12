自由開講》呼籲拒打高端疫苗 因國格被矮化？

王英明

昨天有某市議員呼籲大家拒打高端新冠疫苗，理由是，高端的第三期人體實驗，將在友邦巴拉圭進行，而主辦的亞松森大學醫學院新聞稿，使用China-Taiwán來稱呼我們，有失國格，所以呼籲民眾不要注射高端疫苗。

通常我們如拒絕一個疫苗，理由應該是品質不佳、保護力不夠或有太多不良副作用，這都是科學的問題。最近兩個在野黨，群起反對國產疫苗，理由卻千奇百怪。其中最好笑的是：不信任食藥署的「緊急授權」，並控告食藥署圖利高端。

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不過在野人士若有病、看完健保，應都會乖乖服用「食藥署所核准的藥物」，甚至命危而住加護病房時，家屬還是拜託醫師趕快使用「食藥署核准藥品」救治。究竟是信任食藥署、還是不信任食藥署？令人費解。

只是一個巴拉圭學校單位的新聞稿，就使我國「國格被矮化」，然後呼籲民眾拒絕高端疫苗。但國格不國格，與國產疫苗有什麼關係呢？實在叫人無言。

只是一個巴拉圭學校單位的新聞稿，就使我國「國格被矮化」，然後呼籲民眾拒絕高端疫苗。但國格不國格，與國產疫苗有什麼關係呢？（AFP資料照）

台灣是全世界唯一沒有辦法進入聯合國、唯一不能進入世界衛生組織的國家，甚至大會都不准參加。買疫苗只能任由Covax組織優先分配正式會員國以後，有剩的才輪到我們。在奧運會，除了被國際奧委會處罰暫時不能用國旗國歌的俄羅斯外，台灣是唯一不可以使用國名、國歌、國旗的國家，必須用Chinese Taipei （直譯為「中國人的台北」）参賽，而我們的國旗歌，在奧運會官方手冊，歌詞內容，已被修改得與台灣甚至中華民國都無關；這位市議員有沒有想到，我國的國格在哪裡？一個大學新聞稿的對我們國格比較重要、還是在全世界舞台的國格比較重要？

發出新聞稿，錯誤在所難免，最近蹭奧運新聞熱度，許多政治人物不是也亂點鴛鴦譜？桌球、羽球，空手道、跆拳道，金牌銀牌銅牌，傻傻分不清。巴拉圭的高端合作新聞稿，牽涉到那遙遠的西班牙語國家，人員的行政、資訊、語文、學校處理的認知隔閡。拿一兩個新聞稿字義的不同看法，就開記者會、發新聞稿，這是不是浪費閱聽大眾的時間？究竟是愛台，還是又趁機打擊高端？還是為了增加自己知名度？

世界各國，大家彼此的稱呼都是單純國名，例如我們稱大韓民國（Republic of Korea ROK）為韓國，或乾脆說是南韓，我們對巴拉圭共和國（República del Paraguay PAR）也簡稱巴拉圭，而不講全名。他們對我們中華民國（República de China）也簡稱為中國，這是邦交國才這樣講，有什麼不對呢？大家同樣只是去掉了Republic以後的稱呼而已啊。

既與我們有邦交，則其政府、議會、人民（包括亞松森大學）所說的中國，一定是中華民國，不會是中華人民共和國（因為沒有邦交）。巴拉圭的亞松森大學，說我們是中國-台灣，這非常符合邦交國的禮儀以及實情。如此稱我們，就是國格受損，真是豈有此理。現在該新聞稿已經快速改了，但是該國政府以及人民，一定也會覺得台灣這麼囉嗦做什麼？疫苗的人體實驗進度才是重要。那邊的人，甚至絕大部分不知道台灣在哪裡。

但確實現在主流世界說的China「中國」，都是指「中華人民共和國」PRC。多年來為了避免誤會，在國際上大部分國家都叫我們台灣。我們政府在護照上加註了「台灣」兩個字，為的也是減少困擾、增加辨識度。有人說阿扁對台灣最大的貢獻，就是2002年在護照上的加註。但當時國民黨、親民黨、新黨都一致反對。這跟60年代國民黨反對我國以台灣名義參加奧運一樣。

現在美國對台灣的免簽ESTA、加拿大對台免簽證eTA、歐盟的免簽證，對口單位都是「台灣」，而不是「ROC中華民國」。即使在疫情時代，歐盟對入境白色名單White List 、英國對我們的綠色名單Green List，也都是寫「台灣」，而不是中華民國。你去申請簽證，也沒有這選項可以填。

筆者曾有朋友以免簽到美國。當在搭乘地方國內線飛機的時候，被櫃檯阻止上機，因為護照的國名，顯示是中國Rep of China，而中國人到美國是要簽證，他們在護照上卻看不到，所以認為他是偷渡進入美國的。結果折騰3小時才上飛機。另外一個朋友從洛杉磯到智利，因為台灣人免簽證，可是櫃檯認為他持的是China護照。也是被阻攔，結果後來沒有辦法上飛機，拖了幾小時搞清楚才再搭下一班。

有人常辯解說，這是國外機場人員訓練不夠。但全世界這麼多航空公司、這麼多櫃檯、這麼多國際國內機場，隨時會有新進人員。我們為什麼要用我們的護照國名去困擾他們？而我們自己為什麼要自己找這麼多的困擾？2014年筆者旅遊中南美，無論到哪裡，都要填寫國籍為Taiwan。抵貝里斯時，因為是邦交國，以為終於該有機會可以寫國籍為ROC了，結果海關還是說要寫Taiwan 。次日拜訪大使館，大使的答覆是，還是寫台灣，才不致生誤會。

究竟是一個中國、還是兩個中國？

「中國」、「中華民國」、「中華台北」、「台灣」、「中華民國在台灣」、「中華民國（台灣）」，這些困擾了我們很多年，動輒就會「降低國格」，華航載救濟物資出去送別人，被誤以為是中國送的。小朋友去美國打少棒，外國球迷很多認為他們是中國人。因為在美國所有地圖上，台灣都是括號寫「中國的一省」，何況是「中國人的台北」Chines Taipei。直到這次奧運的「中華台北」，才終於使世界上很多國家，認清台灣跟中國的不同。

現在連疫苗的接種，也與混亂不清的國格攪在一起了。包括某市議員在內，台灣的年輕人，要不要想想辦法，早日解決這個困境？

（作者為家醫學會創會理事）

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