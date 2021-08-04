自由開講》為外籍漁工說句話

牧魚

筆者為遠洋漁業從業人員，近來各國紛紛因為疫情的關係嚴管邊境，使得部分遠洋漁船無處可靠港，船上的漁工也無法下船回國。

以筆者服務的公司來說就有若干艘遠洋漁船，遠從斐濟開航回台為的就是要讓這些外籍漁工可以從台灣回國。但是孰料開到一半的時候台灣開始爆發疫情，隨即嚴管邊境，於是港口也禁止船隻進港遣返外籍船員。這些漁船目前都在高雄港外漂流著，苦苦等候結束封港可以回家的日子。

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外籍船員是台灣漁業現今主要的勞動人力。（資料照）

但是這一漂都已經兩週了。剛剛經歷過了一個烟花颱風，緊接著馬上又有一個盧碧颱風要來，風雨飄搖、載浮載沉的遊子心，從南太平洋的斐濟一路航行過來已經走了快一個月，在高雄港外也已經漂了半個多月了。有家歸不得的漁工，身為船東也愛莫能助，礙於政府法規，只能讓他們繼續漂下去。

台灣經常被國際勞權組織批評不顧勞工權益，此時不就是最好的表現機會嗎？他們只是單純的想要回家，當各國紛紛拒絕幫這些漁工回家的時候，我們台灣可以幫忙嗎？遵照ＣＤＣ的防疫措施、檢疫規定，整個ＳＯＰ作下來，應該可以為這些外籍漁工鋪好返鄉路。只可惜看不到有所作為的官員挺身而出，只看到一紙公文洋洋灑灑的通知業者按照實施辦法如何申請云云，但最後一條卻規定有外籍船員者暫緩實施本辦法！這不是戲弄業者嗎？請問現在國內哪一艘遠洋漁船沒有聘用外籍船員？是漁業署官員裝瞎？還是要業者也陪著裝瞎？？

（遠洋漁業從業人員）

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