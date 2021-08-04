自由開講》不會駛船嫌溪窄

蘇治芬

8月2日強降雨造成雲林縣北港鎮淹水，探究淹水原因，族繁不及備載。然依水利專家解析，這些大大小小的缺失中，唯獨沒有施設滯洪池這項，更非滯洪池的滯水倒灌入大排所致。姑且不談高深學問，水向低處流是連小學生都知道的常識，有心人刻意帶風向混淆視聽，心思之險惡真是無以復加，相信者，應也是被雨炸得腦子進水。

雲林縣北港鎮昨日大雨狂炸，全鎮多處淹水嚴重。（記者黃淑莉攝）

防洪治水是個嚴肅的課題，需具備深厚且宏觀的水文專業，掌握綿密如網的水系，這些都不是普羅大眾人人輕易可得，遑論少數人往往以管窺天，便要以「專家」自居，而對真正的專業指三道四，尤其甚者，企圖以外行領導內行，硬是將討論公共議題的水準及層次拉到谷底，令人不知所以。



這次北港淹水，經中央第五河川局長張庭華、雲林縣政府水利處長許宏博兩位專家診斷，異口同聲的結論是，時雨量過高所致。北港滯洪池總容量130餘萬公噸，當天流入滯洪池的水量約80萬公噸，整體蓄水量只達67%，如果沒有滯洪池會更慘。換言之，蓄水量既未飽和，加上滯洪池多數闢設在地勢較低處，且往下整挖數公尺深，試問，這種防洪設施內的水，如何往較高處的大排倒灌？



褒忠鄉有才村是全國第一個在地滯洪的成功案例， 而口湖鄉宜梧滯洪池對於改善當地長年淹水之苦，更是居功厥偉， 還有虎尾鎮平和滯洪池在關鍵時刻， 同樣是總納大半糖都水流的中心， 在在實證滯洪池治水防洪的功能是毋庸置疑的。



然而，不是有了滯洪池便什麼都不必做就能不淹水，定期的清淤疏通還是不能忽視，尤其瞬間強降雨，勢必造成各路垃圾匯集堵住閘門。檢視北港鎮內有滯洪池、抽水站、水閘門…，主政者就應做足功課善加運用，因為工具準備好了，使用者不會用，卻反過來怪準備工具的人，如同台語俗諺：「不會駛船，嫌溪窄」，只是徒增笑柄！

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（立法委員）

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