健康醫療網》 泰國第四波疫情飆升 疫情惡化民怨四起

泰國政府於18日宣布自本週二（20日）在曼谷及高風險區域採取限制措施，並暫停大多數的國內航班及擴大宵禁區域，努力應對迄今為止最嚴重的疫情。

泰國第四波疫情持續延燒，連續多日新冠確診人數突破一萬人！泰國政府於18日宣布自本週二（20日）在曼谷及高風險區域採取限制措施，並暫停大多數的國內航班及擴大宵禁區域，努力應對迄今為止最嚴重的疫情。

泰國第四波疫情持續延燒，連續多日新冠確診人數突破一萬人！（美聯社）

高危險地區增三府 升級嚴格防疫措施

泰國政府12日起對首都曼谷與9個府，分別為佛統、暖武里、巴吞他尼、北欖、龍仔厝、北大年、也拉、陶公、宋卡，實施晚間9點至淩晨4點夜間宵禁；18日再下令新公告，高危地區再增加春武里、北柳、大城府，並針對以上12府升級防疫措施，包括居家禁令及宵禁。

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根據泰國皇家公報發布的公告，從本週二採取更嚴厲的防疫措施，除非有必要，否則居住在春武里府、大城府和北柳府的人們將不被允許外出。而晚間9點至淩晨4點宵禁，將設立檢查站，防止人們到外地旅行，這是疫情以來最嚴厲的一次。

疫苗供貨速度緩 當局限制出口量

與此同時，由於供應的問題，該國的疫苗推出仍然緩慢。雖然泰國一直在與其他生產商談判以彌補疫苗短缺。到目前為止，它只使用阿斯利康、中國科興和國藥的疫苗，儘管政府表示它也有從輝瑞和強生購買的協議。

也因此，批評者指責泰國總理巴育·佔奧差（Prayuth Chan-ocha）政府未能確保及時供應充足的疫苗。迄今為止，泰國僅有5.2%的人口已完全接種疫苗，衛生當局上週表示，他們將限制當地生產的AZ疫苗的出口，因為已沒有足夠的疫苗滿足自己的需求。

變種病毒傳染力高 疫情飆升迅速

自4月初以來疫情升溫，面對Alpha和Delta變種病毒具有高度傳播力，加上先前鬆綁的柔性政策等，錯失重要的時機，也為醫院帶來沉重的負擔，嚴重衝擊經濟資產，疫情的嚴峻情勢，更燃起當地居民的民怨。目前該國本週一19日報告11,784 例新的 COVID-19 確診病例，這是連續第四天創紀錄的確診病例，目前正在努力應對迄今為止最嚴重的疫情。

參考資料：

Thailand reports record Covid-19 cases as concerns mount about vaccine shortages

Thailand expands lockdown as COVID cases continue to rise

Coronavirus （COVID-19） Vaccinations

Corona Virus Disease （COVID-19）

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林渝樺外電報導：泰國第四波疫情飆升 疫情惡化民怨四起

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