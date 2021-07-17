自由開講》地方要五毛，中央給ㄧ塊，張麗善竟不要

蘇勳璧

重大建設在不影響安全的情況下，人民一定希望政府縮短開發時程，最好規畫周延並一次到位，雲林縣政府卻不然，中央高瞻遠矚將「褒忠農業機械科技園區」改全區270公頃一次開發主導工程計畫，土地國有，整體開發完全不勞雲縣府費心，身為縣長理應替縣民高興，向中央感謝，詎料，張麗善竟炮打中央，還將環保署考量可能影響周遭環境的善意，扭曲為攪局，誠如地方要五毛，中央給ㄧ塊，張麗善竟不要，讓人想起她把台西綠能專區的19億硬生生推掉，實在不知所以。

產業的發展需要時間孵化生成，大糧倉有機農業專區和褒忠產業園區毗連，後者從原來99公頃分兩階段開發，躍進為270公頃一次開發，讓開發案一次到位，兼顧環境友善，才是農工並重的產業永續上策。

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說到農工並重，光一個六輕，尤其是台塑石化的設籍，雲林的重工產值在六都之外屬一屬二。雲林的特色可以當only one，不需要跟別人搶the one，「農業首都」的方向如果不對，何來之後連績多年農業產值全國第一，張麗善還拿此大作外宣。 至於科技農業，荷蘭與丹麥的成功例子，相信大家都不陌生。荷蘭是工業及服務業大國，人均農業GDP產值還可超過非農業，可見農工並不並進，不過是稻草人不堪一擊，關鍵是自己做了什麼，不管士農工商，不守規矩的家族，人才資金都不會想來。

大糧倉有機農業專區和褒忠產業園區毗連，後者從原來99公頃分兩階段開發，躍進為270公頃一次開發，讓開發案一次到位，兼顧環境友善，才是農工並重的產業永續上策。（本報資料照）

試想，一個引進焚化爐貪污定讞、服刑提早外役監假釋、又特權插隊打疫苗，長期壟斷農產運銷，當農民的高層貴族，開採陸砂破壞生態…就像早期的軍閥，只為了自己家族的財富與權力者，怎麼會懂人民的辛苦？

最後，那位老以布爾喬亞中上和中產階級心態鄙視台語和非洲的蹩腳代寫，以為是替主子大吐了怨氣，其實適得其反，通篇論調在在曝露張麗善歧視種（國）族、如豆目光之短。

（作者為中台灣教授協會理事）

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