自由開講》忘記福利的衛生部

陳怡宏

隨著疫苗捐贈與採購逐漸到位，台灣逐步開放接種疫苗的職業種類與年齡層，但有一群長期為了弱勢民眾而努力的社工夥伴們，卻一直被排除在疫苗接種的清單外，正期待著社工的主管機關，阿中部長能夠看見社工們的需求。

社工長期在各種不利的環境下，為了弱勢的群眾而奮戰，我看見的社工夥伴們，多數如果不是內心還有那麼一絲絲熱情，多數的夥伴早就跳船離去了，去追尋更高的薪資與更佳的勞動環境，每位社工總期待政府可以再給我們更好一點的待遇或是更友善的勞動環境，但現實不如人意時，社工夥伴們總還是會選擇體諒與包容，因為每個社工心中最軟的一塊，就是那些需要他們的弱勢群體。

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這波疫情下，有許多人仍在努力跟病毒奮戰，但同時間也有一群社工夥伴們，同樣用盡一切能量，想努力接住受到疫情影響的每個弱勢民眾，這不才是社會安全網的真諦，但這麼努力且持續犧牲自己的社工夥伴們，竟然沒有資格讓衛生福利部列入第七類：維持國家安全及社會機能正常運作者，能夠有機會優先造冊施打疫苗，請問衛福部的官員們是真心覺得社會工作人員，對於社會的貢獻度不足呢？還是只是因為社工們很乖，是群不會吵的小孩，所以不值得有糖吃呢？

社工一直被排除在疫苗接種的清單外，正期待著社工的主管機關，阿中部長能夠看見社工們的需求。（本報資料照）

我非常能理解阿中部長的辛苦，但也真的想懇請部長與其他官員們，能夠回過頭來看看社工夥伴們，讓優先施打疫苗，來保護社工工作的安全，不論公私部門、不論縣市，將社工夥伴全數列入第七類，來捍衛社工對於社會工作的價值與最後的一絲尊嚴吧。

（作者為社會工作師／花蓮縣社工師公會理事）

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