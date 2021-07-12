自由開講》國民黨一向只要政權不要國家

陳啟濃

國民黨中央組發會兼高雄市黨部主委李哲華，竟然在臉書發文，表示可憐海地沒有了總統，要把我們的總統捐出去。堂堂國家最大反對黨的中央黨部主管，竟然出言不遜，由此可見國民黨的程度到那裡，以及其所堅持的政黨價值何在。

國民黨中央組發會兼高雄市黨部主委李哲華（中），竟然在臉書發文，表示可憐海地沒有了總統，要把我們的總統捐出去。（中央社）

正如備役少將于北辰所言，國民黨的許多將領其心態都是寧願台灣被中共統治也不願意接受本土政黨的執政。從李哲華的言論更能看出這樣的心態，在國民黨的心目中，政權才重要，國家只是其次，對國家現在的總統更是嗤之以鼻。

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從早期國民黨的政治文化就可以窺探出這樣的價值與信念，選舉的買票文化黑金文化，黨務系統的介入政府部門、教育體系與司法部門。在政黨輪替之前，國民黨從來不想把台灣建設成一個有自主性與理想性的民主國家，於是不惜敗壞整個台灣的選舉風氣以及善良民心只求取得政權。

從這一次疫情爆發出來國民黨的反應更是印證了這樣的傾向，如同美日所言台灣的在野黨只會藉疫情擾亂國家，考慮的只是累積政黨的政治資本，從來不是人民的生命與國家的安定發展。

台灣基進新聞部主任張博洋截圖痛批李哲華拿海地總統遇刺亂開玩笑。（圖：翻攝張博洋臉書）

蔣介石可以只要政權不要台灣的世界地位國家立場，犧牲了台灣可以在國際上有一席之地的地位。他的國民黨的徒子徒孫們也是一脈相傳，只要能夠掌握政治權力，國家對他們而言是隨時可以拋棄的並不惜出賣的空殼而已。李哲華說要把總統捐出去，只是說出了國民黨員很多人的心聲罷了！

（教育人員）

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