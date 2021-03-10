健康醫療網》我需要做健康檢查嗎？醫揭「3類人」最好要定期做

醫師提醒，做健康檢查精神就是趁疾病還潛在人體中但症狀尚未顯現出時，先檢查出並加以治療，以達「早期發現早期治療」，減少疾病繼續惡化。

人體大部分慢性疾病如能在臨床期之前發現就應及早治療，治療效果會遠比症狀顯現後才治療來得好多，復原機率也比較高，早期發現是醫療面外很重要治療因子。醫師提醒，做健康檢查精神就是趁疾病還潛在人體中但症狀尚未顯現出時，先檢查出並加以治療，以達「早期發現早期治療」，減少疾病繼續惡化。

我需要做健康檢查嗎？醫揭「3類人」最好要定期做！（https://www.freepik.com/）

3類人應加強對自我身體警覺性 預防疾病更惡化

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安南醫院健檢中心主任黃守正醫師表示，建議有以下情形的民眾最好都能定期接受健康檢查為宜：

1.30歲以上，不論男女，有不尋常的身體型態和功能有變化者。

2.有家族病史者。

3.自覺有需要者：健康檢查對那些「沒有症狀」、「外表看來沒有疾病」的正常人更別具意義，因無日常警告訊號與自我身體警覺性，當一旦症狀發生時反而會延誤治療良機。

並非每一項疾病檢測都百分百 錯過治療時機很危險

黃守正醫師提到，這跟疾病本身篩檢方法準確性和儀器限制性都有關係，有些受檢者在檢查後的結果可能會超出正常值就誤以為有疾病，而一些體內有潛在疾病因子的人有可能因沒有被檢查出來而錯過早期矯正或治療時機。此外，一些受檢者檢查後報告顯示正常就認為很健康，於是放心大吃大喝或忽視日常保健，這種觀念其實是非常危險的。

健康檢查有異狀 應照醫囑定期追蹤、治療

黃守正主任提醒，健康檢查後民眾大多有一些異常數據出現，醫師有做任何建議時，受檢者應遵從建議，後續追蹤來診斷治療並養成良好生活習慣來減少危險因子，如此健康檢查才有實質意義。

倘若只是應付心態，想說每年定期健康檢查就認為是對健康有交待，但健檢後無追蹤檢查改善生活習慣，如此一來健康檢查有做跟沒做一樣。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 我需要做健康檢查嗎？ 醫揭「3類人」最好要定期做

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