魔幻拉美》畢良打：墨式打春牛

立春將至，打春牛，打去春牛的惰性，喚醒春牛的勤奮特性，帶來五穀豐登。據信，打春牛儀式先傳入歐洲再輾轉進到墨西哥，在墨西哥人的創意下呈現新貌，不僅與農業社會無關，也褪去紙牛形象。其實，這墨式打春牛最早被視為宣揚天主教的最佳工具，意味著打去人類的原罪，喚醒人類的堅定意志，帶來平安喜樂。

陳小雀

歡慶農曆新年之後，接著迎接春天。傳統農業社在立春那天有打春牛儀式，起初，春牛是土做的，後來改為紙糊，並在內部填充五穀，舉行迎春會時，有人扮成「勾芒神」，並不斷鞭打紙牛，直到牛倒紙破，流出填充的五穀。打春牛，打去春牛的惰性，喚醒春牛的勤奮特性，帶來五穀豐登。

在大航海時代，一些東方文化藉馬尼拉大帆船陸續進入墨西哥，例如：剪紙、放風箏、放鞭炮，然而，受到原住民文化的濡染或多或少產生變形，呈現本土色彩。盤點墨西哥傳統文化，不難發現東方影子。「畢良打」（piñata）即為其中一例，不少墨西哥學者推測「畢良打」應該源自打春牛。

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那麼，「畢良打」是什麼？是藉馬尼拉大帆船傳入墨西哥？或者，先傳入歐洲再輾轉進到墨西哥？若源自打春牛為何褪去紙牛形象？「畢良打」如何成為今日墨西哥老少咸宜的娛樂？我們就來探索「畢良打」的歷史。

在《馬可波羅遊記》裡有不少春節的相關描述，因此，一般相信馬可波羅將打春牛儀式引進義大利，只是儀式到了義大利後隨在地習俗而變形。的確，「piñata」這個西文字源自意大利文的「pignatta」，乃狀似鳳梨的陶罐。在文藝復興時期，義大利人舉行嘉年華會時，會將乾果放入陶罐，然後以木棍敲破陶罐，大家再分享這些乾果，增添歡樂氣氛。

後來，這個活動從義大利流傳到西班牙的地中海沿岸地區，當地居民將嘉年華會延長到四旬節的第一個星期天，並稱那天為「陶罐星期天」（Domingo de la piñata）。在那天，人人戴著面具，圍繞一個高掛的陶罐，陶罐內裝有糖果，大家輪流以木棍敲打，待陶罐破裂後分食糖果。這項活動又稱為「陶罐之舞」（Baile de la piñata），或簡稱為「畢良打」。

畢良打使用的陶罐。（Slevinr - Trabajo propio, wikimedia.org/）

西班牙征服墨西哥之後，帶來歐洲語言、信仰、傳統與文化。1586年，天主教思定會（Orden de San Agustín）神父將「畢良打」引進墨西哥，當成傳教工具，以具象方式傳遞教義，好讓原住民容易接受天主教信仰，於是在陶罐外糊上彩色紙，做成七芒星「畢良打」，並在每一個角裝飾七彩流蘇。七芒星的七個角象徵人類七原罪，即：忿怒、淫亂、懶惰、貪婪、嫉妒、暴食、傲慢，而七彩流蘇則代表誘惑。七芒星「畢良打」被高高掛上，在十二月十六至二十四日期間的彌撒、或宗教活動時使用，信徒必須蒙著雙眼，意味著「盲目的信仰」，因此尚得依賴棒棍的指引，才能打破「畢良打」，而每一次的敲打則展現出信徒的堅定信仰與洗滌原罪的決心，待打破「畢良打」後，所流出的糖果儼然來自天國的喜訊，是戰勝誘惑的歡樂獎賞。

七芒星的七個角象徵人類七原罪，即：忿怒、淫亂、懶惰、貪婪、嫉妒、暴食、傲慢，而七彩流蘇則代表誘惑。（圖：維基共享）

信徒必須蒙著雙眼，意味著「盲目的信仰」，因此尚得依賴棒棍的指引，才能打破「畢良打」。（Yavidaxiu - Trabajo propio,wikimedia.org/）

「畢良打」在歐洲式微，卻在墨西哥人的創意下呈現新貌，歷久彌新。如今藝匠不再使用陶罐製作「畢良打」，全改為紙糊。除了經典的七芒星之外，尚有各式各樣的「畢良打」，有小毛驢等動物形狀，也有超人、蜘蛛人、美國隊長等電影人物，還有美女魚、皮卡丘等動畫片角色。式樣千萬變化，唯一不變的是每一款皆絢麗繽紛。

美國隊長造型畢良打（圖為作者提供）。

「畢良打」被視為最能代表墨西哥精神的傳統民俗之一，這墨式娛樂流傳至拉丁美洲各地。圖為瓜地馬拉一家畢良打專賣店（圖為作者提供）。

「畢良打」是聖誕節、生日會、各種節慶必備的餘興節目，堪稱最受歡迎的娛樂。在敲打時，無論小孩、抑或大人，均得蒙上雙眼，伴著特定歌曲大顯身手，人人都覺得自己可以打到「畢良打」，其實不然，常常有人在一首「畢良打」歌唱完後，幾乎揮棒落空，而這正是「畢良打」的魅力，令人興奮不已。

歷經了四百餘年，「畢良打」被視為最能代表墨西哥精神的傳統民俗之一。「畢良打」，打去人類的原罪，喚醒人類的堅定意志，帶來平安喜樂，這墨式打春牛娛樂感染了鄰國，而從墨西哥流傳至拉丁美洲各地。

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