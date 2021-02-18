自由開講》是人的問題，不是病毒

陳喬琪

衛生福利部桃園醫院的武漢病毒感染事件終於告一段落，讓全台灣的人都鬆了一口氣。對跨部會中央疫情指揮中心的全體人員與部桃的全體員工，我們必須表達敬意與謝意。

在全球武漢肺炎的疫情壟罩下，台灣人實在很幸福。比起2003年的SARS災難，不禁令人感受到，幸好2020年不是國民黨的人當選總統，立法院也不是國民黨過半，否則我們現在也跟其他國家一樣，處在水深火熱的疫情中，重踏SARS的覆轍。從疫情的管控、疫情中的經濟發展狀況，都可以看到政府的功能。民主自由的選舉，選民不得不愼。

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我國與先進國家一樣，擁有健全的文官制度。文官從年輕時進入公務體系，就開始接受訓練，升遷有非常嚴格的考核，因此文官的水準在一般之上。然而，公務能否順利推動，民選首長的能力與智慧卻很有關聯。政治改革與開放選舉之後，可以看到民選首長與文官系統的互動關係。聰明的民選首長可以帶動文官，而缺乏智慧的首長，使文官系統無所適從。

在全球武漢肺炎的疫情壟罩下，台灣人實在很幸福。（本報資料照）

我國自1995年3月健保實施之後，整個醫療系統已經形成類似公醫制度的模式，因此政府開始檢討公立醫院的存廢。公立醫院的醫療人員如醫師、護理師、藥師等等也是文官系統的一環，是屬於技術官僚。他們必須服從上級單位的帶領，如部立醫院是隸屬衛生福利部，市立醫院是歸地方衛生局管轄。當時反對廢除公立醫院的最有力的意見認為，公立醫院擔負防疫與公共衛生的重責，是政府無法強迫私立醫院去執行的任務。

SARS就是在這樣的背景裡發生，也就是當時的台北市政府要求市立醫院必須自負盈虧。在強力的引導下，疏忽了傳染病的潛在危險性，加上無能與蠻橫的決策，導致多位優秀的醫護人員的犧牲。

遠古以來，病毒與細菌都一直存在，防疫是國家的的責任。也就是，隨著經濟繁榮，就應該增加基礎建設，如擴充自來水管線與下水道的配置，環境與公共衛生的改善，加上疫苗的應用，病毒與細菌引起的傳染病自然就會減少。

然而，武漢肺炎病毒的傳播，再一次證明中國是傳染病的巢穴之一，因為中國有嚴重的公共衛生疑慮，譬如有三億人沒有自來水，七億五千萬人沒有下水道可用（引自：《傳染病世界史》，石弘之著[李漢庭譯]，2020年出版）。這個國家假如可以使用其外匯，改善其國內的公共衛生，而不是窮兵黷武，說不定世界和平可以早一點來臨。

對抗新興病毒與傳染病，是國家安全的重要議題。在自由民主的國家，民選首長帶領文官系統，可以讓國家度過危機。前提是，選民要選對了國家領袖、各層級代議士與地方首長才有可能。

（作者為精神科醫師兼任教授）

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