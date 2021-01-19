自由開講》蘇院長善意舉動 卻成了別人口中的「欲加之罪」？！

陳啟濃

蘇貞昌院長在FB放上教育部體恤天寒地凍，提醒學校尊重學生穿著保暖衣物，不要因此而處罰學生。這樣的溫暖人情的舉動，卻傳出有地方教師會的反彈，認為是不尊重專業，限縮管教權，攏絡學生並把教師當成對立者。這些措詞嚴厲的指責，有點小題大作，正是「欲加之罪何患無辭」。

（蘇貞昌院長臉書）

筆者上星期擔任學校交通導護，冒著清晨五度的低溫，站路口維護學生上學安全。看到有位學生只穿著運動長袖，原來他的運動外套洗後未乾，學校又規定外露衣服不能是便服，所以只好冒著冷風上學。今天又跟一位家長聊起，上星期冷冷的天氣，孩子因為要穿制服，裡面無法穿太多保暖衣服，也只能心疼他衣服穿太少。

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當然學生有沒有穿保暖衣服不是行政院長的責任，但這樣的用心更能印證蘇院長行政團隊的魄力與決心，用立即的行動解決學校可能的困難。教育部本來也沒規定天氣冷學生不能加穿衣服，這樣的要求都是個別學校為了方便統一管理所訂。既然教育部都願意承擔為學校來解套，學校當然可以放寬天冷時學生的服裝要求，這也是本來應該要有符合人性的教育原則。

天冷學生不敢任意加穿便服是事實，部分學校還是依然故我堅守校規也是事實，經公民團體調查呈現出的數據更是有依據。如果教育部再不出面，恐怕會淪為民眾輿論指責的話題。

這樣的承擔與關心不該被污名化為「不尊重專業」。而管教權是一種影響力的作用，不該只侷限在服裝儀容，講「限縮管教權」，只是誇大其辭。至於「攏絡學生製造對立」更是無稽之談，這樣的說法突顯老師的刺蝟心態與玻璃心，應該要有雅量接受各方的善意，當然更不該認為「白白讓院長當了好人，老師卻要背黑鍋」，因為教育本來就要協力合作不分彼此，成功不必在我。

（教育人員）

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