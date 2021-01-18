神楽坂週記》20世紀末的電腦都市狂想曲《模擬城市2000》

多年後，當筆者開始關注某些與都市相關的社會議題時，都很難不聯想到《模擬城市2000》——非常有可能，現實中的主其事者，也只覺得他點了兩下滑鼠而已。畢竟有時候拉出一條直又長的馬路，或是憑空蓋起一座核電廠，可能真的比那些看不見摸不著的「模擬市民」的感受重要得多。

神楽坂雯麗

當筆者某次騎車上五指山兜風時，遠眺風景，讓筆者在汐止山區發現了一個真的很像是會被規劃在《模擬城市2000》裡的住宅區。不知道那是一個什麼樣的社區，當然也從來沒有實際去過那裡，但當年筆者在遊戲中，還真的非常偏好在這種畸零山地，畫下淺綠或深綠色的住宅區規劃，然後看著遲遲「長」不出來的房子嘆氣。

1996年時，仍就讀高二的筆者終於擁有了人生第一台PC。那是一部要價五萬多塊、配備14吋CRT螢幕的宏碁Pentium-100桌上型電腦。

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雖然這部電腦買來時預先安裝的是Windows 3.1跟DOS6.22，也沒有音效卡跟光碟機，但在這之前除了在國中電腦課摸過PE2之外，就從沒有碰過電腦的筆者，居然也在悶著頭插插拔拔跟當時剛好剛創刊的《PC home電腦家庭》雜誌的幫助下，自己買了（磁片版的）Windows 95升級版、創巨聲霸卡套件與光碟機，在沒有網路可以查的情況下安裝升級成功——而且電腦還能開機，並沒有爆炸。

《模擬城市2000》原版包裝封面。在那時，2000年似乎還是個遙遠的未來。（網路）

在終於整備好可以玩電腦遊戲的環境之後，筆者最先走進電腦遊戲賣場，購買的第一套正版盒裝遊戲，就是當時由智冠代理並且完整中文化的《模擬城市2000 世紀光碟大補帖》（這浮誇的產品命名也非常有九〇年代感），正如代理發行商誇稱的「世紀光碟大補帖」，這組套裝遊戲的確是附有好幾本手冊、光碟、精美硬盒裝的豪華版本。

在這之前，雖然筆者也曾聽說過《模擬城市》系列，也知道在超任上有第一代《模擬城市》的移植版本；但是遊樂器上的移植版對我來說，除了有著嚴重的語言隔閡之外，其降級自電腦原版的聲光表現，例如垂直俯瞰視點的主地圖、改為平假名或片假名顯示的文字訊息等等，都吸引不了當時胃口已被主流日式模擬遊戲養大的筆者——要體會初期箱庭遊戲的魅力，心智還要再成熟些——也因此，《模擬城市2000》成了筆者首先接觸，也是玩得最上手的系列作品。

假如玩家的策略稍有失誤或怠惰，那麼面臨衰退的城市就會出現一片片的黑色廢墟，極為礙眼。（網路）

在《模擬城市2000》中，玩家扮演的與其說是市長，不如更像是上帝；每次開局時，玩家的確有一次機會以上帝的視角設計地形。玩過這款遊戲的人都知道，遊戲中的區域規劃，越是平整方正，其吸引模擬居民入住、開發及商業收益的效率越高，而鋪設電線、水管與道路等基礎設施的成本也就越低。而平坦的地形與豐富的水源，就跟穩定的能源供應及四通八達的道路網一樣，是擴增人口、吸引產業進駐、商業運轉、豐富都市稅收資源及建設必不可少的先決條件。

一旦錯過開局整地的機會，那麼在城市漫長的成長過程中，要想再重新改變地形，就要花上非常大的代價。當然如果你安裝了官方隨遊戲所附上，需要另外安裝的編輯套件，就能隨時在編輯器當中呼叫存檔，用「蓋積木」的方式作弊，完全隨心所欲編輯所有物件、地形、建築物，再存檔繼續模擬市民的生活。但那畢竟太沒意思了，而且當遊戲進程開始運轉後，人工編輯過的都市場景，還是會隨著時間經過，受到遊戲機制中設計好的各種演算法影響。

火災是都市夢魘。如果缺乏足夠的消防隊，那麼不斷蔓延的火災足以輕易摧毀玩家的勞動成果。（網路）

遊戲中當發生一些天災人禍時，玩家會需要出動都市中的警消去處理善後。我個人印象最深刻的是，當玩家建設的都市中，發生群眾暴動時，身為市長的玩家的確會毫不猶豫地出動警察鎮壓；另一方面，當玩家想要把已經有相當程度發展的區域重新規劃——那時還不懂這種政治技巧叫做「都市更新」——時，只要市政經費足夠，完全可以按著滑鼠開著推土機一路向前，讓在遊戲中繁榮了幾十年的街區頓時化為烏有，完全不痛不癢。

當然如果玩家感到一時無聊，也可以主動開啟各種現實或不真實的天災，例如神秘巨大機器人肆虐城市，享受破壞的快感。（網路）

所以等到多年後，當筆者開始關注某些與都市相關的社會議題時，都很難不聯想到《模擬城市2000》——非常有可能，現實中的主其事者，也只覺得他點了兩下滑鼠而已。畢竟有時候拉出一條直又長的馬路，或是憑空蓋起一座核電廠，可能真的比那些看不見摸不著的「模擬市民」的感受重要得多。

不過，《模擬城市2000》在這種也許是過度解讀的諷刺意味之外，依然是歷代Simcity系列作品中，筆者印象最深刻（也玩得最深入）的作品；固定在斜向45度視角的仿3D畫面呈現、能夠數段縮放的細緻建物描寫，即使多年後再度開來玩，也並不令人覺得那麼過時。遊戲系統、演算規則及各類參數互相影響、消長的關係，也還不如後來的多款續作那麼複雜或寫實，也不致於讓輕度玩家負擔過重，或顧此失彼。

儘管《模擬城市》系列的聲勢已不如當年，但想必仍有無數曾被精心經營、塑造的模擬都市，以一個個存檔的形式沈睡在無數玩家的舊硬碟當中。（網路）

一轉眼，現實中的公元2000年已經過去20年；《模擬城市2000》中出現的那些核融合發電廠、衛星微波發電廠、奇形怪狀貌似巨大手電筒的「太空城」（因為自身對都市景觀的偏好，筆者很不喜歡建設這玩意，導致都市人口從來都難以大幅突破地圖限制）⋯⋯都沒有成真。

時至今日，《模擬城市》系列由於各種因素，其地位早已被《城市：天際線》等更現代化、元素與擴充性都更為齊備的都市經營遊戲所繼承並取代，但《模擬城市2000》作為筆者的「原初市長體驗」，仍然是值得不時在虛擬機上回味一番，而且難以被超越的。

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