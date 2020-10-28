神楽坂週記》網路炎上是天災嗎？《Cyberpunk 2077》的延期與嘲諷

社群網路年代，帳號操盤者必須隨時對熱門議題做出回應；但參與話題太即時、博取關注太過成功，也可能會引發出乎意料的反作用力。

神楽坂雯麗

歷經數次延期，遊戲玩家們期待多年的2020年末大作《Cyberpunk 2077》今天再度宣布延後至12月10日發售。

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 （@CyberpunkGame） October 27, 2020

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在這個充滿天災與人禍、既不電馭也不叛客的現實世界裡，期待的遊戲大作發售，往往是支撐滿心盼望的玩家日復一日地努力工作、認真生活的原動力。《Cyberpunk 2077》以其備受期待的大製作，自然也屬於這類發售前就集全球玩家矚目的大作之一。

理所當然，這次再度延後發售的消息也惹毛了世界各地許多一再忍耐漫長的開發過程，與發售日跳票的玩家。

儘管CD PROJEKT RED的公關人員灰頭土臉——先前官方已經在十月初大舉宣告「Master Up」（遊戲開發完成，排入製造階段）的《Cyberpunk 2077》，已經是個確定能夠玩到破關、所有預定內容都已安排完成的完整遊戲，甚至先前還大舉放出了「不再延期」的風聲。

九月初，CDPR還曾釋出過不再延期的訊息，言猶在耳，再度延期的消息又再重擊了引頸期盼的玩家。（網路）

但是現代遊戲的除錯與修補工作並不會在遊戲開發完成後就停止，這次延期的主因之一也就是：預計在遊戲發行當天上線的「Day0 Patch」升級內容準備不及。還有就是高達九個平台的同時發布，讓發行作業變得更加複雜難料。

在這場延期風暴中，CD PROJEKT RED的公關人員想必非常不好過，尤其日本區域的業務經理還曾經在推特上出面推文表示「除非天災地變，否則不可能再延期」，現在也只好親自上線一一回覆玩家們憤怒的質問；幸好在他誠懇的說明下，大多數玩家最後都能接受其解釋，只是非常無奈。

玩家多半也都知道且能體諒，比起匆促推出一款完成度欠佳的作品再修修補補，甚至擺爛，盡可能地讓遊戲在完整穩定的情況下上市，是一種遠較為負責任的作法；但《Cyberpunk 2077》從2012年10月發表至今，已過了整整八年多，在遊戲業界裡，八年也確實是非常冗長的一段時間。更何況，像這類充滿沉浸體驗的大作，需要玩家投入數十甚至上百小時拼博是可以預期的事。許多原本已經為了配合遊戲發售日，而安排好假期、安頓好家人、調整好工作進度、找好職代的玩家，這下又得再面臨一次所有計畫都遭到破壞的難堪處境，他們會有多不悅，可想而知。

正因為遊戲世界充滿魅力、令人期待，隨著延期而來的失望才會如此龐大。（網路）

無奈也好、體諒也罷，《Cyberpunk 2077》畢竟再度延期了。但隨後在推特上的其他遊戲廠商與玩家之間，很快地流行起了一股以黃色為背景的挖苦迷因風潮。這些迷因通常以鮮黃色底圖搭上某個LOGO，還有黑字寫就的「聲明內容」——當然大多都沒有什麼意義。「用黃色背景來寫公告」本身就是它的目的。因為這個黃色就是《Cyberpunk 2077》的主識別色，CD PROJEKT RED在發表任何與本作相關的訊息或宣傳，包括今日的延期公告，也都以《Cyberpunk 2077》的黃色作為背景底圖識別。

隨著《Cyberpunk 2077》延期消息公佈，遊戲廠商ArcSystemWorks美國分公司的官方推特發了一則黃背景推文，內容寫道：「各位，我們今天決定把《GUILTY GEAR -STRIVE-》的標題放在黃底背景上。」這則諷刺推文被轉推萬餘次。

《PAYDAY 2》的官方推特也發了一則黃色推文，以同樣的格式宣布「您現在就可遊玩《PAYDAY 2》，而且我們決定把這則消息放在黃色的背景上。」

a message from payday twitter man pic.twitter.com/4nBQdMK8ui — PAYDAY 2 （@PAYDAYGame） October 27, 2020

但是這些應景諷刺推文雖然贏得了大量的轉推，也有對這兩家公司的遊戲有所抱怨的玩家，在下方回應吐槽，或是指責他們的遊戲產品過去的缺點都沒有升級改善，或是自家作品也曾經延期長達兩年發售，怎麼還好意思拿《Cyberpunk 2077》延期發售來開玩笑⋯⋯諸如此類。

社群網路年代，帳號操盤者必須隨時對熱門議題做出回應；但參與話題太即時、博取關注太過成功，也可能會引發出乎意料的反作用力。

在推特上搜尋「Yellow Background」就能找到更多同一格式、主題的搞笑迷因。現在這個迷因格式顯然還在擴散中，也已經在遊戲社群以外的地方產生變體。如果這幾天你在網路上到處看見莫名其妙的黃底黑字「公告」，也請諒解——等待了八年之後，又再度被告知要請你多等半個月，現在玩家們除了設法搞笑之外，實在也很難有什麼方法可以緩解這無處可去的無奈了。

但是老實說，那個黃底黑字看久了實在是非常傷眼睛。為了玩家們的視力，希望這會是《Cyberpunk 2077》的最後一次延期。

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