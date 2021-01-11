自由限時批》龐皮歐訪台？

辛文

現在看來，如果龐皮歐在任內最後一天之前閃電訪台，並非不可能的。除他近日宣示全面取消美台交往限制內規，以落實美台官方鬆綁交流措施，也為自己訪台留下伏筆。至少，同為內閣成員的美駐聯合國大使克拉夫特即將在13日訪台（註：馬政府時期只有美「前」駐聯合國大使波頓訪台，「前任」、「現任」有差），致龐卿訪台機率升高。

再者，美方鬆綁美台官方措施，自是一大突破！亦為未來拜登政府開拓美台的深化空間，更有利嚇阻中共武力犯台破壞印太區域的和平穩定。

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由於正值政權交接期，有人指會激怒中共，但多數跨黨派美國參眾議員則肯定此舉，認是美台「家務事」，並為強化美台關係發出強烈訊號：「美國將根據自身主張處理外交事務。」就是美國的「一中」政策（按：龐皮歐就說過「民主台灣不是中國的一部分」），不須隨北京起舞！

《金融時報》近日亦報導，國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉就呼籲拜登政府，既然他們矢言將比過去的民主黨政府對中更強硬，就應延續有關台灣的新政策。

美國國務卿龐皮歐。（法新社）

而拜登交接團隊官員昨也以背景說明方式回應媒體，表示，正如拜登在競選時已清楚表明，將會落實他在擔任聯邦參議員時投票通過的「台灣關係法」，以及美國對其「一中政策」的承諾。

這位官員並表示，拜登就任後，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與最大利益；拜登一向認為，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持，他也將努力確保這點。

事實上，類此的評論，美國國會長期以致函、提案等方式推動「對台交往準則」更新或解禁，多位重量級議員對國務院此舉表達肯定。像美國參議員史考特就推文表示，這是好消息，美國須繼續加強與台灣的關係，「台灣是反對中國共產黨侵略的偉大盟友和夥伴」。

美國眾議員金映玉更讚揚國務院做法，指台灣是美國的強大盟友，允許美國和台灣官員直接接觸，將加強雙方關係。

曾聯名致函國務卿，要求檢討「對台交往準則」的美國眾議員、國會台灣連線共同主席迪馬里則說，這是深化美台關係的又一重要步驟，應努力以赴。

由於美國政府不分黨派執政的政策，皆有其一貫性和與時俱進，以符美「國家利益」為優先，美台的互利亦然。像在1994年、2001年、2006年及2015年前後，都曾對美台關係往來準則做出些微調整，這次國務院的宣布則是美國總統川普上任以來首度，也是近年來最大範圍的調整，反映美台合作關係更為緊密的現況。

而美國兩黨一直對美台關係往來高度支持，在國會兩黨通過「台灣旅行法」後，便鼓勵美台高階官員互訪，國務院也有調整對台往來的準則。此次的宣布，則是對美台關係做出更大的調整，反映了美台在區域與全球議題將更為緊密合作的關係。

常解析外交事務的臉書粉專「TaiwanWarmPower」對此，也發文指出，龐皮歐此舉等於將過去美方各機關如何跟台灣互動的規範給廢除，等於是「美國把台灣當成一個尚未建交的國家」。並指出，這些限制被取消後，其他國家也可能把台灣從「非國家對待」提升到「國家對待」。而此假以時日，當是水到渠成。

其實，美跨黨派的國會都有抗中共意識，支持民主台灣，加以台灣自己爭氣，不論防疫或半導體科技產業等，均在國際揚名立萬！美方才會自「台灣關係法」後，持續不斷壓倒性通過多項友台法案，包括政軍售經貿科技合作（按：龐皮歐近於社群媒體上發文表達挺台立場，指川普政府過去3年對台軍售超過150億美元，約新台幣4300億元，超過歐巴馬政府8年總和，近日並罕見地公布，美台透過視訊進行的政治軍事對話，持續深化政經與安全各層面交流合作），以及支持加入國際組織等（已含官方互訪實質關係），川普政府自須落實執行，而拜登政府亦不是「川規拜隨」，而是「依法行政」。

此對諸多「建制派」的新政府官員而言，尚不致違逆，且有國會和媒體監督，也不會太離譜。此由前不久的美國會暴亂，即便總統也得回到憲法體制內，接受譴責，甚至彈劾。

簡言之，龐皮歐是以國務卿身分執行國會通過的法案，而且4年來川普政府亦一直在履行友台法案的措施，像軍售或美台官方往來，不是憑個人或黨派意志來推動，乃須符合「美國國家利益」及跨黨派國會多數同意，才能通過實行，何言「臨去秋波」或「留陷阱」？

正如史達偉向《金融時報》強調，這是美方長期評估雙方關係後的結果，並非倉促決定，「我們一直試著修正美中整體關係，這是大方向的其中一個步驟。」

換言之，亦是美方四十多年對美台深化合作的誠意和決心，及近年來對中共「稱霸」野心和毀港迫害藏疆蒙文化人權的覺悟，加以2020年武漢肺炎肆虐全球，美國受害最重，無庸贅言。若謂中共聞之「崩潰」，4年來實已不知凡幾，其政權崩潰，亦實乃遲早之事。

《法廣》近日亦報導，當美國國務卿龐皮歐宣佈解除美台交流所有限制，稱「北京的反應是排山倒海式的辱駡」。《法廣》解讀北京狂罵舉動，懷疑是「北京懼怕龐皮歐任期內訪問台灣？」看來可能會言中，屆時必然瘋狂，讓國際恥笑！

儘管川普被控煽動支持者強闖國會，引發白宮和內閣官員為求自保而「跳船」。然而，美國右派新聞網站《布萊巴特》（Breitbart News）獨家報導，在大多數人選擇與川普切割或不願表態的情況下，國務卿龐皮歐8日晚間私下與國會共和黨人及資深幕僚晤談時，仍直陳自己對整個川普執政團隊達成的成就十分自豪，也相信歷史會給予正面評價。

報導指出，龐皮歐在出席國會眾議院共和黨黨團最大派系「研究委員會」（Study Committee）的會議時，肯定川普政府的四年成績，「我對我們達成的成就很自豪，不僅是國家安全、外交政策等層面，也包括針對美國家庭、保護生命付出的努力。這些是真正具有重大歷史意義的事情，我認為未來載入史冊時，我們會得到正面的評價。」

他並把川普四年的外交成果，與執政八年的歐巴馬兩相對照，指歐巴馬的外交政策充滿「幻想」，僅是一味地與各方簽訂無法長久延續的協議，不如川普「美國優先」政策的務實可行。他重申，要先保護美國人民，才能保護全世界人民的安全，而退出世界衛生組織（WHO）、聯合國人權委員會，以及捨棄世界貿易組織（WTO）部分共識，都是為了捍衛美國的繁榮和安全。」

龐皮歐更首度表態，指國會暴動事件確實是悲劇，但在此時背棄川普的官員，「並沒有聆聽美國人民的心聲」。足見龐皮歐有真知灼見，對中共的邪惡暴虐更是瞭若指掌，且公私分明，有為有守，未來的政治前途可期。

姑不論他能否如期訪台，即便卸任亦可邀請來訪，他是民主台灣永遠的好朋友！

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