自由限時批》變種病毒竄北京

李全無

中共再邪惡狠毒，也鬥不過天災地變，復鬥不過自己搞出來的病毒，變種回竄流中國，害人害己，更鬥不過天意，因為天要滅共，將使其無所遁形。

如今中國疫情又重新升溫，重災區的河北省會石家莊市已被列入最高風險區，河北省也進入防疫戰時狀態，而據港媒取得一份北京內部會議錄音指出，河北疫情是從俄羅斯傳入，而河北與北京龐大的跨區人流、物流正嚴峻地威脅首都安全。

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北京1/3活動人口、1/6貨物都來自河北，經濟生活緊密相聯，疫情蔓延到北京，現已是進行式。石家莊已宣布進入戰時狀態，藁城區也被列為「高風險地區」。河北省更啟動應急措施以「保衛北京」。北京對入境人員開始推行分類「14+7」措施，也就是在14天隔離後，根據不同情況增加7天居家或集中觀察或落實7天健康監測。截至目前，中國已有4城宣佈緊急狀態，10省再現疫情。 據中國衛健委公告，昨（8）日0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例（河北14例、遼寧3例、境外輸入16例）、無症狀感染者38例（河北16例、遼寧1例、境外輸入21例）、疑似病例1例（上海境外輸入。按係自英返中女大生）。像在瀋陽、大連便出現變種病毒案例，例如有人被稱「毒王」，係連續採檢了11次才驗出陽性。連瀋陽也出現「1傳27」的毒王。醫師也緊急吹哨，稱「疫情真的非常嚴重」。有當地醫師挺身而出，透過社群軟體微信緊急向外吹哨，警告社會大眾「現在不要瞎跑，疫情異常嚴重，傳播速度非常快，傳染性非常非常強」。他提到，1名發病的尹老太太是第4次篩檢才呈現陽性，前3次完全沒結果。

中國疫情又重新升溫，重災區的河北省會石家莊市已被列入最高風險區，河北省也進入防疫戰時狀態。（REUTERS）

該醫師判斷，這是一個歐洲的亞型一個分支。懷疑她已經是一個變異的存在，傳染性非常非常強。其實，北京去年6月間，已發生過二次疫情的教訓。此次綜合各方資訊研判，當是病毒變種的「班師回朝」，危害性更是非同小可！像英國的變種病毒「B.1.1.7」就已使英倫被歐美「封國」，確診病亡高達數十萬人，令人怵目驚心！

美白宮武漢肺炎特別工作小組（White House Coronavirus Task Force）近期發現美國可能已經出現本土「美國變種病毒」，且傳染力高達50%。除了英國的變種外，美國本土變種（USA variant）係由武漢肺炎病毒衍生轉變，已經在社區中傳播，且傳染力提高50%。世界衛生組織就曾在2020年的最後一天，正式通報中國的初始病毒株早就退場，現已「天蠶再變」，發現的主要變種病毒共有四種。除造成英國疫情急遽惡化，並已流入美日多國與台灣的「B.1.1.7」之外，還包括從去年6月就取代了在中國發現的武漢病毒、成為全球流行主要病毒株的「D614G」，以及丹麥的「Cluster 5」、南非的「501Y.V2」。 WHO指出，早在去年1、2月之間，病毒就已出現了出現D614G突變，而在2020年6月前後就壓倒了最初在武漢發現的病毒株，成為全球主要傳播的新冠病毒類型。

世衛表示，D614G與中國的初始病毒株相比，在傳染性方面顯然來得更高。如今的武肺病毒早已層出不窮地「大變特變」4千次，今亦已有了「第6型」，英國的變種為其子型。據台灣的中研院跨領域團隊分析，目前病毒株有6大分型（於最近國際期刊上發表研究結果）。而研究顯示，第6型病毒從2020年4月開始，已成主宰全球的主要病毒株類型。近日該團隊的分析又發現，英國變種病毒為第6型的子型，繼續變異恐難以避免。

綜合國際科學界研析，變種病毒比舊有病毒更容易造成感染，頗有「喧賓奪主」之勢。 英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）便指出，倫敦進入去年12月以來的新增病例，高達62%來自新的變種病毒（11月為28%）。新變種病毒以英國（英格蘭）為淵藪，但也出現在荷蘭、比利時、丹麥、義大利與澳洲。此外，新出現的病毒株本身也出現23種變異，其中有8個發生在疫苗鎖定的病毒棘蛋白（spike protein）。劍橋大學病毒學家古普塔（Ravi Gupta）表示，擔心變異後的病毒株如果有「超級傳播者／超級傳播事件」（super spreader）助陣，就有可能在某個國家或地區落地生根。顯然，北京已成新變種病毒的擴散區，並不為過。京城危急，當非危言聳聽。

美國遺傳學家貝德福（Trevor Bedford）指出，有跡象顯示新變種病毒可能已對抗體藥物治療出現抗藥性，治療方式與疫苗都必須與時俱進的調整。以免跟不上變種病毒的侵害速度。簡言之，像中國疫苗不但未符科學標準，即便研製再多，也難治變種病毒，等於是「白打了」也無效果。由於所有病毒都會隨時間推移發生突變，且隨著人類或動物感染的頻率增加，病毒突變的速度也會隨之提升。

《紐約時報》報導，公衛專家對於病毒突變的速度還是感到訝異，自從中國發現病毒至今，全球已經出現了至少17個變種。世衛也表示，目前世界各國都在加強取樣，瞭解變種病毒的感染範圍、對疫苗的反應、對致死率與重症患者的影響。也提醒戴口罩、勤洗手、保持社交距離與咳嗽禮儀對於防疫的重要性，室內依舊要保持通風，也盡量避免待在人多擁擠的地方。為了降低病毒的突變速度，更呼籲各國盡可能對疫病傳播加強管控，以及避免新冠病毒在其他動物身上發生感染。

2020年全球飽受武漢肺炎病毒肆虐，已逾8千萬人確診，逾2百萬人死亡。中共還耍戰狼外交、大外宣，窮兵黷武，四處霸凌釁事，霸佔南海島礁，挑釁印度、欺壓中南半島，又摧毀香港、鎮壓新疆、西藏、內蒙等宗教文化及人權，並在台海不斷軍機艦干擾等種切惡行，巳遭天怒人怨，人神共憤。連中國人民在天寒地凍時，缺電、缺氣保暖，直到8日才由國務院總理李克強下令確保民生用氣用電用煤，絕不允許人為斷供，確保人民安全溫暖過冬。今又遇上變種病毒大舉進襲中國及北京，確只知保全中南海核心及黨軍，不顧百姓安危，猶搞「天眼」監控人民，簡直是倒行逆施。

據《每日郵報》報導，「Surfshark」出具的報告顯示，全球監視器數量至2021年底可能將多達10億支，平均每8個地球人分配到1支監視器，而北京是世界上監視器數量最多的城市，竟有多達115萬支監視器，平均每平方公里就有約278支監視器，令人髮指！外界說，習大大對近來防疫破功之事，十分震怒，講重話要人頭落地，此有啥用，況且震怒對應變種病毒有如「空氣」。小心！它還會大反撲，千萬要保重「龍體」！

中共效毛澤東說， 和人鬥，其樂無窮！和天鬥，其樂無窮！但和變種病毒鬥，只會樂極生悲！再和天鬥，只有自尋死路！

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