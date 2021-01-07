自由限時批》要壯大台灣「民主反共」力量！

東方亮

今天的香港種切，已成「人間煉獄」，令人痛心疾首！唯有以「鬼滅之刃」和中共拼到底的決心和毅力，匯合一切經濟、軍事、傳播等力量，奮戰到底，才能克竟事功！

台灣絕不能坐言或坐視香港遭中共百般欺凌壓迫，至慘絕人寰境況，光是黎智英鐵鏈五花大綁，黃之峯、周庭莫名屈辱送關重牢，就慘不忍睹，近又大規模濫捕港泛民派人士53人，更讓人悲憤不已。

請繼續往下閱讀...

與其小英總統關懷說台港「同舟共濟」，願為普世價值挺身而出，不如高舉壯大台灣「民主反共」力量（整治國安，防內部堡壘被攻破，並强化國防軍事）大纛，堅持當華人世界維護「自由人權」的「神山」，奮鬥到底！才能展現民主台灣大智慧、大愛、大無畏的精神！

當習大大廢「接班制」，近修共產黨內規為「絕對服從」習核心領導，並發布軍令「全面備戰」，就已徹底是法西斯專政，當中國秦始皇第二！

如今什麽馬列毛鄧思想和共產主義，或中國特色社會主義，都早已揚棄，乃是假借「民族意識」，大搞「義和團」把式，反美帝、反一切民主，成就其「獨霸天下」的帝位！

中國國家主席習近平。（路透）

明乎此，便知何以中國天寒地凍，限電、限氣，甚至經濟民生凋蔽、災害不管，更不顧人民死活，遑言自由人權！因為只要抓緊「槍桿子」維權保帝位，抓緊「錢袋子」，便可窮兵黷武，亦可攏絡統戰分化顛覆對手（除俄國外，美歐便是例子，促使「緩靖主義」興起，乘美白宮易主空檔期，大展拳脚）。可說是軟硬不吃，却能又硬又軟，猶擅軟硬兼施的權謀無天良高手，陰狠奸詐無比，以應對國內外險峻形勢的種切。

由此不難看出，共產黨今已不過是習使權力的工具（習大於黨），以「黨領軍」鏟除異己，鎮壓人民，大搞「個人崇拜」（走過的路，還以金磚舖之），對外則捭闔縱橫，躍武揚威，前謂「稱霸」，今為「以疫謀霸，比希特勒、史達林等還厲害多多，堪稱今之「秦始皇」、「習大帝」！

是以，世界民主、自由、人權浪潮，習「大帝」皆嗤之以鼻，可以「核彈」抵擋，以共軍作「解放世界」先鋒，此不叫做「侵略，併吞」，而是用武力逼壓「臣服」，認「普天之下莫非皇土」，他就是「朕」！

任何民主政治理論對習「大帝」有如廢紙，「坑儒」之紀錄，不知凡幾。但中國善良人民三代多被「奴化」，寧「庸碌」而活，不願血汗抗爭，謀取民主自由人權的「基本權益福祉」，淪為「平庸的邪惡」（德裔政治理論思想家漢娜·鄂蘭名言），反助紂為虐，縱容習政權倒行逆旋的暴政，毫無自由人權，形同「數位化螻蟻」！真是可悲！

而「絕對的權力，絕對的腐敗」，現今中國貪官污吏，高達數百萬人，處處可聞。反使習「大帝」變本加厲，得以藉此排除異已，大權獨攬，橫行霸道，厲行暴政。像新疆的集中營，又不斷施虐摧毀西藏、內蒙及新疆的宗教文化人權，更把香港變成「人間煉獄」，人神共憤！

今國際已紛起聲援香港，譴責習政權暴政。例如拜登內定的國務卿布林肯，以及英國外相拉布，就予以譴責，布林肯表明，未來的拜登政府「將與香港人民站在一起，對抗北京對民主的打壓」。

多名美國跨黨派國會議員均發表聲明譴責，像美國參議院情報委員會委員薩斯就說，中國領導人習近平趁「分裂又無暇他顧的美國」之機，「這些卑劣的搜捕行動暴露中共是懦弱的獨裁者」。

英國外相拉布更批是「嚴重攻擊香港在中英聯合聲明保障下的權利和自由」，歐盟對外事務首席發言人史塔諾並要求立即釋放被捕者，表示此事「代表香港不再容許政治多元」，國安法被用來「鎮壓異議，箝制人權和政治自由的行使」，本月稍晚歐盟外交部長會議將討論此事，不排除制裁中國。

由18個國家和歐洲議會逾170名議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）亦呼籲國際社會採取「緊急且空前行動」，讓中國為違反中英聯合聲明負起責任。

「人權觀察」、「國際特赦」等人權組織尤譴責中國和香港政府。國際特赦指出，此事顯示「國安法已被當作懲罰任何敢挑戰當權者的武器」。香港「民權觀察」指港府運用國安法打壓異己，扭曲和平參與公共事務的權利入罪，嚴重踐踏基本法賦予港人的基本人權。

美國務卿龐皮歐近日表示，卸任前最大的遺憾，是未能對中國和北韓議題取得更大程度進展，但他強調，與4年前相比，全世界變得更加安全，值得吾人持續努力。

所謂「暴政必亡」，乃指現實中的暴政不會自然消亡，但獨裁者的權力，是來自人民。只要人民奮起抗爭，「黨」和「槍桿子」亦會轉向，保護自己權益，一旦外在環境壓力大增，自易「裏應外合」，前蘇聯解體如此，習政權未來亦然。因為世上沒有長生不老，也沒有永遠不倒的暴虐政權！

是以，壯大台灣「民主反共」力量，堅持當華人世界（含中國人民覺悟）維護「自由人權」的「神山」，奮鬥到底！才是長治久安之正道！

欣聞今年首次在九鵬基地試射的國產「無限高」飛彈成功，就是一項振奮人心的消息！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法