照護線上》嚴重腹瀉成「包」大人 生物製劑穩病情脫離尿布人生

「潰瘍性結腸炎」屬於發炎性腸道疾病一種，患者腸道因自體免疫問題導致反覆發炎，常見腹部疼痛、腹瀉、解出血便等症狀，任何年齡都可能發生，尤其好發於20至40歲族群。

◎照護線上編輯部

三十多歲的李先生因持續腹瀉，經就醫檢查後確診為潰瘍性結腸炎，過去因治療選項有限，加上他也未規律接受治療，僅在症狀嚴重時服用類固醇，然而長期下來水腫、胃痛等副作用，讓他相當苦惱。

聖馬爾定醫院腸胃肝膽科羅清池醫師表示，該名患者病情反覆，尤其當工作忙碌、壓力大時，更會反覆拉肚子，甚至解出血便，也因為頻繁跑廁所嚴重影響工作，為了保住飯碗，不得已只好包尿布上班。所幸，在醫師建議使用生物製劑，病情才漸漸穩定，脫離包大人生活。

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兩度擊倒首相的腸炎 三成患者恐致全身病

羅清池醫師解釋，「潰瘍性結腸炎」屬於發炎性腸道疾病一種，患者腸道因自體免疫問題導致反覆發炎，常見腹部疼痛、腹瀉、解出血便等症狀，任何年齡都可能發生，尤其好發於20至40歲族群。

提到潰瘍性結腸炎，最廣為人知的罹病名人，就是前日本首相安倍晉三，身為二戰後最年輕的內閣總理大臣，卻兩度因病辭去首相一職。回顧安倍從高中開始，就飽受潰瘍性結腸炎之苦，2006年首次擔任日本首相，面對國內外動盪不安情勢，可想而知壓力大、作息難正常，因而導致疾病惡化，首度就任執政未滿一年，就因健康因素劃下句點；六年後，安倍晉三再任日本首相，這回執政雖近八年，但再次因為健康問題，去年決定辭去首相一職，震撼日本政壇。

相較於過去在西方國家發生率較高，近年來，台灣發炎性腸道疾病患者有逐年增加趨勢。羅清池醫師指出，推測潰瘍性結腸炎發生原因可能與遺傳基因、環境因素、飲食習慣有關。潰瘍性結腸炎不僅會導致腹痛、腹瀉、血便、營養不良等症狀，更棘手的是還可能伴隨全身性腸道以外表現，統計顯示，約三成患者會出現眼睛虹彩炎、口腔潰瘍、關節炎、肝炎、胰臟炎及結節性紅斑等多種腸道外症狀，隨著罹病時間越長，發生腸道外症狀的風險也愈高。



罹病10年症狀連環爆 生物製劑穩病情

羅清池醫師分享，臨床曾收治一名罹患潰瘍性結腸炎逾十年的百貨櫃姐，原本應該維持外表光鮮亮麗的工作，但她得承受腸道疾病的不適之餘，還飽受腸道外症狀的困擾，皮膚反覆發炎，嚴重時還會結痂、脫屑並起紅疹，如果用手摳弄，反而會變成整片斑塊，讓她非常沮喪，成天擔心著如何遮掩皮膚才不影響工作。

羅清池醫師說，由於過去藥物選擇有限，這位患者只能靠類固醇控制病情，但是眼睛浮腫等副作用，影響了用藥治療意願，她只願意在症狀嚴重時才服藥，可想而知病情控制差強人意，後來隨著醫藥進步，櫃姐可申請使用生物製劑治療，經過一年多療程，病情已經穩定下來，幫助她回歸職場、重拾自信。



積極治療緩復發 改善生活品質

目前潰瘍性結腸炎的治療策略，大致可區分為急性發作期與慢性緩解期兩項，羅清池醫師指出，急性發作時，患者會出現發燒、肚子痛、解血便，甚至貧血症狀，這時會給予大量類固醇，以盡快抑制體內發炎反應；至於，處於慢性緩解期的患者，則傳統藥物有免疫調節劑、抗發炎藥物等選擇，倘若效果不理想，會考慮使用生物製劑，以幫助穩定病情、減少復發機率。

發炎性腸道疾病的治療目標，首要緩解腹瀉、血便等臨床症狀，待進入緩解期後，則重在控制發炎指數、改善腸道發炎情形，促使腸道黏膜癒合，降低嚴重併發症發生機率，而經持續治療，幫助患者有機會達到病理緩解。

羅清池醫師提醒，發炎性腸道疾病雖無法治癒，但隨著醫療的持續進步，疾病可得到良好的控制，患者務必遵循醫囑、持續治療、定期接受大腸鏡追蹤檢查並且維持良好生活習慣等，以減少腸道發炎，才能與疾病腸腸久久共處。

資料來源：

1. Abraham C and Cho JH. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med. 2009 Nov 19;361（21）:2066-78.



2. Ramos GP and Papadakis KA. Mechanisms of Disease: Inflammatory Bowel Diseases. Mayo Clin Proc. 2019 Jan;94（1）:155-165.



3. Seyedian SS, et al. A review of the diagnosis, prevention, and treatment methods of inflammatory bowel disease. J Med Life. 2019 Apr-Jun;12（2）:113-122.



本文經授權轉載自照護線上 嚴重腹瀉成「包」大人 生物製劑穩病情脫離尿布人生

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