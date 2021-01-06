自由限時批》何以習大大不敢打中國疫苗？

陳峯

目前世界有三種武漢肺炎疫苗，包括美國輝瑞、德國BioNTech聯合開發的疫苗，和英國牛津疫苗等，比較符合科學嚴密程序，歐美英等領袖都率先施打示範；唯獨習大大和中南海高層未見施打，只見有「大國戰疫」和創造防疫史詩之類的大外宣流傳，十分諷刺。

中共官方說得妙，中國疫苗暫「不適60歲以上施打」，還談老人不能打武肺疫苗，尚需等進一步臨床試驗。但却鼓勵民眾踴躍接受施打。「國師」鍾南山說得更妙，打了疫苗仍須戴口罩，因為病毒變種，防不勝防。（按：國台辦近日還鼓吹台商、台人優先接種中國疫苗。不知道是否「吃錯藥」？）

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然則，因中國疫苗研製過程不透明，效力也未知，連中國有許多醫護都拒絕施打。像復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就認為，現在接種疫苗也應該是領導要先來。前「中國青年報」冰點雜誌編輯李大同也對此表示，「高官們敢坐在電視機前打中國疫苗，老百姓就敢」。

據《美國之音》最近報導，由於中國過去曾發生許多「毒疫苗」事件，造成接種者死傷，且中國製武肺疫苗的研製過程及品質也缺乏公信力，近期更傳出有許多醫護人員拒打中國製疫苗。

中國生物技術股份有限公司（CNBG）等企業研發的武漢肺炎疫苗，依然存在隱憂，卻已提供給中國人民使用。（路透）

張文宏在一項會議上，談到北京當局對國產疫苗進行動員，很多醫護都拒絕接種，他說：「你有10%接種也好、20%接種也好，其實我們都不著急的。那今天誰要應該先打？我個人覺得，現在要打是領導幹部要先打。」

安徽省居民周先生受訪時也坦言，過去中國國內許多疫苗都出過問題，所以現在要他接種武肺疫苗的話，他不會第一個去接種，至少要得到世界衛生組織認可，老百姓才能放心接種。

李大同亦認同張文宏的說法，表示中國疫苗資訊太不透明，「現在都不透明，不知道，那誰敢打啊？什麼時候打呢？只有等領導們都打完了，你就可以打了。」

而對比中國，包括美國總統推定當選人拜登、總統推定當選人賀錦麗、現任副總統彭斯、眾議院議長裴洛西、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇等人皆在媒體見證下接種武肺疫苗。

今天中國疫苗的問題，終被揭露了。中國國藥集團武漢肺炎的滅活疫苗（稱「眾愛可維」），近日獲准有條件上市，聲稱疫苗保護力達79.34%，預計每年可生產10億劑以上的疫苗。

但中國疫苗專家陶黎納則在社群網站貼出國藥疫苗的說明書，顯示接種後副作用高達73種，且大部份多為罕見的副作用，他痛批是「世界上最不安全的疫苗」！類此73種局部或全身不良反應，除接種部位疼痛、頭痛外，還包括罕見的高血壓、視力衰退、味覺喪失、月經延遲及尿失禁等嚴重副作用。陶黎納甚且斷言，「眾愛可維」的不良副作用絕對是「前無古人，後無來者」！

有其他醫師戲稱這是「長長的免責聲明」。他說，其實正好相反，只要寫在說明書的副作用清單裡，患者用藥後若出現這些副作用，可以不賠償，而且這是中國免費接種的疫苗，到時候責任必須由省政府承擔賠償，企業不需賠償，讓各省政府成冤大頭。

而據不久前中國疾病預防控制中心專家吳尊友就忠告，一般人暫時不必考慮接種武漢肺炎疫苗，也不能保證疫苗絕對安全。

據報導，吳尊友指出，武漢肺炎疫苗以高風險地區及高風險族群優先施打，因此會先考慮第一線人員，如海關、醫護人員等，或是老人及有基礎性病變者等族群，「如果這2種人群能保護住，疫苗對於控制疫情基本上就能達到我們的期待」。顯然，他說的是實話，但官方則因「急功近利」，背道而馳，將帶來不可測的風險。

中國目前有3款主要疫苗產品，在海外多國進行三期試驗或被批准緊急使用，而國內也有多個城市開放有需求的民眾接種武漢肺炎疫苗，但因疫苗仍在臨床實驗階段，致引發質疑其安全性和風險的聲浪，並未獲國際信任。

英國《金融時報》近日更發文指出，中國研製的2019冠狀病毒疫苗中，有的連第1階段動物實驗的數據都沒公布，就進入人體臨床試驗，恐有外交政治及經濟風險。《金融時報》報導，中國疫苗走出國門，首先面臨的是疫苗品質合格的程序問題。依國際公認的研發疫苗程序，新疫苗應進行動物和人體的臨床試驗，並證明合格，才可使用在人體。首先是用動物做實驗，並向大眾公布試驗數據和資料後，才可進入第3期的人體臨床試驗階段。

並指，中國國務院副總理孫春蘭有關疫苗的談話，說明中國疫苗沒有走完國際公認的全部研發流程，與歐美的疫苗研發情況不同。

鑒於中國敏感的國際環境，在國外註冊，並不能擺脫外交、政治、法律和經濟責任。如果中國疫苗出現問題，世界會對中國的科技水平、產品品質及綜合國力產生非常負面的印象。在國際輿論上，媒體必會掀起一場集中批評中國的報導浪潮，加上就連北韓考慮使用的也是俄羅斯而非中國疫苗，這些都將提供國際輿論批評的依據，釀成外交和政治風波。

事實上，疫苗研發試驗皆須有科學根據的，且須在嚴格控制的條件下，通過成千上萬人參與進行的，才是確定疫苗安全有效能大規模接種的唯一辦法。

而《紐約時報》更報導，中國與歐美展開武漢肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄，則是中國疫苗產業的「致命傷」！

《紐約時報》直接點名自行研發武漢肺炎疫苗、並獲得阿斯特捷利康（AstraZeneca）授權在中國生產武漢肺炎疫苗的深圳康泰生物，其負責人杜偉民曾涉及行賄卻至今無事，旗下疫苗更曾於2013年造成17名嬰兒在注射後死亡，事後卻控告報導媒體。

《紐時》以「中國『疫苗之王』：成功與財富幕布下的醜聞與爭議」為題的報導形容，北京扶持並保護了這個「飽受腐敗和爭議困擾的行業」。由於缺乏透明度，加上可疑的商業行為，動搖了中國民眾對國產疫苗的信心。許多富裕的家長避之不及，更願意為孩子注射西方的疫苗。

美國疾控中心中國辦事處負責人葉雷（Ray Yip）表示，他對中國大多數疫苗企業的生產和技術標準沒有意見。但它們許多問題出在商業行為上，「公司都想把產品賣給地方政府，所以必須給回扣，必須行賄。這是中國疫苗生意的致命傷。」

報導指出，中國疫苗行業的許多問題，都是與政府「共犯」關係所導致。中國的疫苗由地方政府的傳染病控制中心管理。這些控制中心要從某些疫苗的利潤分一杯羹，為腐敗創造了誘因。自2018到2020年，中國共有59起涉及疫苗企業的腐敗訴訟。其中54起是賄賂地方官員。

可見，中國貪腐情况十分嚴重，黨政商勾串，沆瀸一氣，上下交征利，大家都只想「撈一筆」，類如疫苗的品質及安全會好嗎？

這連習大大都不敢施打的中國疫苗，目前中共却鼓勵國內外人民當白老鼠，大做「疫苗外交」，如今疫苗研製亦已跟不上病毒層出不窮的速度，無異是在害人害己！

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