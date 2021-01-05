自由開講》捕魚的是「漁民」還是「海上民兵」？

吳應麟

大家都知道，中國熱衷於所謂「超限戰」，有人戲稱為「超越人類底限的戰爭」，換一句話說，就是所有一切可以成為武器的，都可以拿來武器化攻擊對手。

所以中國除了利用「情報」、「資訊」作為「超限戰」的武器，「口罩」可以變成戰略物資外，連「海上捕魚的漁民」都可以武器化，cosplay為「武裝民兵」，替中國在海上打頭陣。其實中國漁民武裝化的問題很久了，終於在去年秋天才開始有大規模的報導。

請繼續往下閱讀...

印尼海軍二○一六年二月炸毀非法入侵巴淡島海域而遭扣押的中國漁船。（美聯社檔案照）

2020年九月，任教於澳洲旋濱科技大學（Swinburne University ofTechnology）的地緣政治風險專家湯瑪斯（JasonThomas）在「澳洲人報」（The Australian）指出，活躍於東海和南海的大量中國武裝漁船，有利中國在爭奪區域擴張時，於公海發動大規模游擊海戰，他形容這是威脅多個國家的「中國毒箭頭」（The poisoned tip of China’s arrow）。

從日本、北韓、韓國、台灣，一直到菲律賓、馬來西亞、越南、印尼等，都受到中國武裝漁民、海上傭兵的騷擾及威脅。

除了把漁民武裝化來幫中國在海上助陣外，中國沿岸漁獲日漸枯竭，所以必須在爭議海域進行漁業開發，武裝化的中國漁船，這時候也可以派上用場。

美國《國家廣播公司》（NBC）的衛星調查顯示，中國派出大批工業漁船在北韓海域非法捕撈。這些從前不為人知的工業漁船，不僅以暴力取代附近海域作業的北韓小型漁船，也導致原本豐富的魷魚種群數量銳減超過70%。

北韓漁民冒死在東北亞漁場求生，間接造成日本海岸近年不時出現來自北韓的「幽靈船」，破爛不堪的木船在日本海漂流好幾個月，這些「幽靈船」上除了被餓死的北韓漁民的森森白骨外，什麼都沒有。

其實，中國利用海上民兵的行動不是創新，2012年日本釣魚島就受到「多艘中國『漁船』滋擾」，然而民主國家應對這些威脅時，正規的武裝力量比較難發揮。

中國正在對全世界展開一場沒有煙硝味的戰爭！從滲透學術界、媒體大外宣、收集大數據、竊取智慧財產權等，對中國來說，軍民之間沒有界線，人類文明也沒有底線，從丟一塊石頭到數百億元打造的宣傳工具，都是中國發動攻擊的武器。

（台灣基進政經私塾學員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法