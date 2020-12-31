自由開講》推動數位身分證，還能等嗎？

張俊鴻

內政部計畫在明年7月換發數位身分證，並自明年1月起在新北市、澎湖縣、新竹市進行試辦，因為遭到一些人士質疑而暫緩試辦，導致換發日期可能延後。身為一個資訊業的老將，試著從幾個角度提供思考。

從資安面來說，數位身分證是現行身分證的進階版，在身分證上加上晶片，就像金融卡原來是磁卡，加上晶片成為晶片卡，是更為安全的，晶片卡在國內已經應用很長的一段時間，如健保卡、自然人憑證、金融卡等，如果數位身分證（晶片卡）有疑慮，上述的這一些已使用的晶卡更有疑慮，可見這個疑慮的理由是說不通的。

請繼續往下閱讀...

從法規面來說，國內已經有《資安管理法》、《數位簽章法》、《個資法》等各種法規，縱然有一些內容不足待補強，也可以在後續推動的過程中再來加強。擧個例來說，國內推動資訊業務已超過50年，即使到目前，有些專家呼籲要訂立資訊法，但是仍然遙遙無期，以法規尚未齊備的理由來質疑，理由是說不通的。

從系統面來說，沒有絕對安全的資安，但是資安是可以管控的，就像飛機、汽車，不可能沒有事故，雖不能保證，但卻可以管控。通常資安的管控可以用4A來說明，即所謂認證（athentication）、授權（authorization）、紀錄（accounting）、稽核（audit）。就像目前的金融資訊、政府行政資訊、醫療資訊等可能會有病毒、入侵等問題，但在可以管控情形之下是可信賴的，在管控方面就責成內政部、行政院資安處或未來的資訊發展部等相關單位做好管控措施。

從行政效率來說，戶政作業在沒有資訊化作業之前是受民眾詬病的，自從戶役政資訊作業電腦化後，民眾的滿意度一向都超過90%，這在行政單位也是很少見的。在此次新冠疫情能夠用健保卡來購買口罩，也是因為已建立的資訊基礎建設，如果沒有這些資訊基礎建設，我認為在因應上必然有相當大的困難。我國推動戶政、地政、選舉、財稅、醫療、交通監理等各種資訊建設已大概有40年，如果能夠推動數位（晶片）身分證，一定可以在為民服務、行政效率上帶來更有效地提升，因為這是在數位時代最基礎的資訊建設。

我國推動戶政、地政、選舉、財稅、醫療、交通監理等各種資訊建設已大概有40年，如果能夠推動數位（晶片）身分證，一定可以在為民服務、行政效率上帶來更有效地提升，因為這是在數位時代最基礎的資訊建設。（圖取自內政部網站）

從時機來說，戶政每20年換發一次身分證，這次不做，可能就要再等20年後才能做。一個國家在數位時代有多少的20年可以等待？舉個例，在很久以前戶籍謄本是用人工抄寫的，當有影印機的時候，有人質疑，用寫的還有筆跡，但影印卻沒有的疑慮，後來被接受了；電腦化以後，有人質疑影印的還有原本，電腦印的沒有原本如何驗證，後來也接受了；再來用數據傳輸的電子本，也有人質疑沒有紙本如何驗證，後來也接受了。這次身分證換發，就如同過往的質疑，在時代的趨勢下，數位身分證的換發應該也會被接受。

從選擇來說，數位身分證相關證件，有100多個國家，已有換發的案例，因此數位身分證換發也應該是一個必要的選擇。當然也可以選擇不要，就像有些國家的人民，在新冠肺炎蔓延的期間，選擇不戴口罩；我們有全民健保，有些國家選擇不要；甚至有些國家選擇不要戶政，當然也就沒有戶政系統的便民服務。舉個例，我的故鄉是麻豆，麻豆位於舊台南縣的中心，據地方父老說，當年火車要經過麻豆，但在地方人士的反對下最後沒有通過而沒有設站，地方父老因此扼腕了超過60年，直到後來高速公路設交流道才稍稍彌補了這個遺憾。這是一種選擇，我們常說選擇比努力重要，有些國家選擇不戴口罩、不要全民健保、不要戶政，如果在此刻，我們選擇不要數位身分證，只是這些代價我們是否付得起？

從行政作為來說，推動數位身分證是政府許多單位的合作結果，包括行政院、內政部（戶政司、資訊中心）、中央印製廠等，後續更需要各部會在作業上的數位轉型與變革，這是一個資訊作業推動基礎建設。在這些負責且有膽識的官員與同仁的努力與戮力從公之下，才有這個計畫，這是一個負責任的表現，也是政府單位累積數十年的知識與經驗後才會有的計畫。事前的規劃、事中作業的推動、後續的管理維護、作業過程的資安管控，都需要有相當的豐富的經驗與資源的投入。我認為在這一批優秀的公務員肯擔負起這個重責大任是值得肯定的，當然更需要行政院給予全力的支持。因為身為曾經的一個資訊主管，深深感覺到，需負責任與不需負責任，在言詞、想法與決策上是有很大的區別。

想想看，我國的重大資訊基礎建設，如戶政、地政、財稅、交通監理的推動，應該都已超過20年了。20年來，在民眾的心目中或印象，還有哪一些重大資訊建設可以被提起或提出來？如果要算的話，未來的數位身分證應該可以算得上。我期待、也相信我們的政府單位一定會排除目前一些被提出來的可能疑慮，如期推動數位身分證計畫。因為這是一個有需要、也必要、更為重要的一項國家資訊基礎建設。

（作者為退休資深資訊主管）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法