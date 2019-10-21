自由共和國》林宗男、吳瑞北、李忠憲、孫宏民、范俊逸／建設智慧國家 有賴資安磐石

林宗男／台大電機系教授、吳瑞北／台大電機系特聘教授、李忠憲／成大電機系教授、孫宏民／清大資工系教授、范俊逸／中山資工系特聘教授

最近NCC即將拍賣5G頻譜，國人對5G、人工智慧等數位科技所帶來的智慧城市、智慧能源、智慧醫療、智慧防災、智慧家庭的便利莫不殷殷期盼。近年來，物聯網帶動產業朝跨國境、跨領域和跨虛實等趨勢發展，帶來生活的便利，也帶來前所未見的資安威脅與挑戰。政府除了加速產業創新與優化產業結構外，更要加強資安防護。資安業者checkpoint的報告指出，台灣遭受的惡意程式攻擊高出全球平均四倍。微軟亞太資安研究報告，台灣在二○一七年因資安攻擊事件造成的經濟損失高達八千一百億台幣，佔GDP總值的五％。強韌的資安防護能力是數位時代政府國力強弱的指標，也是經濟繁榮發展的基礎，政府與國人應該嚴陣以待啊！

蔡總統上任即強調「資安即國安」。政府今年實施《資通安全管理法》，將關鍵基礎設施和關鍵資訊基礎設施納入該法管理，為我國資安法規的完備建立重要里程碑。成立行政院資通安全處，並納入NCC負責通訊安全。兩者與國安會形成資安鐵三角，並於國防部參謀本部成立資通電軍指揮部，負責虛擬網域上之國家防禦。對於近年來政府於資安的種種建樹，值得國人肯定。

然而道高一尺、魔高一丈。種種駭客攻擊所導致的資安攻擊與民眾個資洩漏的事件依然層出不窮。例如：今年八月衛福部公布全台有二十二家醫療院所遭到勒索軟體攻擊。同時期，俄羅斯駭客組織攻擊全球三十國銀行，台灣成為其亞洲首要目標之一。台灣學術網路每月平均遭駭客攻擊逾二十九億次，單月甚至最多達六十八億次攻擊。

資安事件層出不窮，影響巨大而深遠。究其原因，在於國內的資安產業面臨嚴重的人才缺口，政府單位尚缺七百名員額，民間企業的缺額則高達上萬名。Gartner全球科技趨勢報告指出，二○一九年全球資訊安全支出將達九百三十億美元，資安人才也有近六十萬人的缺口。目前政府所推動的資安政策著重於保護政府、軍方部門和國人的資訊安全，以防禦和設備建置為主，缺乏健全的人才培育投資與產業興利措施。資安不只是國安，更是龐大商機；政府應參考全世界資安產業排名第一與第二的美國、以色列的模式，結合學術研究與產業投資，依市場需求催生資安產業聚落，輔導業者創造資安人才就業機會。

美國的資安產業因不同地區資安需求，分散於五大產業聚落。例如紐約是全球金融中心的所在地，伴隨著資安攻擊與洩漏事件，紐約對資安的需求越來越高，因而形成了以金融資安為主的聚落。美國資安產業聚落中，皆有知名大學做為其發展的後盾。產業與當地大學及研究機構共同研發並培育人才。美國為培植資安人才，不論公私立大學皆提供龐大的獎學金，鼓勵優秀人才進入大學念碩、博士班，共同推動資安學術研究，並為業界培育人才。此外，美國政府還推出獎學金方案，吸引資安人才進入政府機關，以解決其資安人員不足的困境。

以色列則是另一成功範例，設立直屬總理的國家網路局，把軍事單位IDF-8200部隊打造成資安人才培育中心，使用測驗分數篩選高手。測驗包含數學、邏輯推理、組織能力、文字分析、體能測驗及生理狀態評估。退役後再進入大學進行資安研究。再加以良好創業環境使得以色列資安產業全世界第二，產值佔其GDP的五％。

資安不只是國安，舉凡各項重要的資訊系統、5G、工控和關鍵基礎設施的資安嚴重影響國安，資安人才是現代化國家不可或缺的重要支柱。此外，資安產業更有大商機。政府應當啟動結合資安人才培育與產業佈局的國家型計畫，強化頂尖大學資安師資和多元課程，增加獎學金補助及實驗室建置。日前蘇院長在總質詢時已表態贊同鄭秀玲委員所提，參採扁政府時代推動「矽導計畫」的成功經驗（擴增國立大學師資數百名，培育充沛人才，造就了目前排名世界第二的IC設計產業），來推動資安磐石國家型計畫。我們呼籲身為資安長的行政院副院長，應盡速協調國家資通安全會報、科技會報辦公室與科技部、教育部、經濟部和資安處，研擬此計畫的具體執行方案，才能在競爭日漸激烈的智慧產業中，率先取得全球資安市場的龐大商機！

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