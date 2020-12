自由開講》由數位身分證eID「世界潮流」談起

陳逸南

政府指定新竹市為晶片身分證唯一試辦地,並提供「賞金獵人」公測。台權會等多團體籲市民拒當白老鼠,新竹市政府今天公布新聞稿指出:「秉持市民優先、資安第一原則,若中央現階段無法針對資訊安全釋疑,市府傾向暫緩試辦。」

針對新身分證資安疑慮,總統蔡英文上個月公開表示,「資安如何持續且系統性的防制,是全民最重要的資料庫,『防守不是叫幾個駭客來試一試』,而是持續性的事。」這番話讓資安專家成大電機教授李忠憲稱讚「總統的觀念好正確!」。

行政院則以「資安周延,台灣應往前走」回應總統,行政院表示,「全世界有128個國家使用晶片或數位身分證」、「台灣目前還在用紙本,落後世界上主流國家的狀況」。

推動身分證晶片化政策依據的「128個國家」,究竟有哪些國家?又有哪些主流國家有強制性晶片卡身分證?行政院所謂的「eID已是世界潮流」,仍然是個謎。(取自內政部網站)

內政部日前公布「數位身分識別證說明簡報」(109年11月)指出,「eID是世界潮流趨勢」。內政部新聞稿亦說明:「根據Acuity market intelligence 全球市場趨勢調查及分析顧問機構調查,在2017年世界上已有82%,約128個國家發行晶片卡的國民身分證明文件」。以128國家的世界潮流為eID政策依據,行政院獨排眾議,力拼明年試行。

本人詳查其資料來源Acuity market intelligence官網,發現內容與行政院eID政策依據的128個國家有出入,且該私人市調公司提出的,是對於未來的預測,不是調查報告。該二零一七年預測提到,「今日,發行國民身分證國家當中的82%,有身分證數位化專案,包括使用晶片卡,或者是塑膠卡與生物辨識(Today, 82% of all countries issuing National IDs have implemented eID programs that depend on eID chip cards or plastic cards and biometrics.)」。

另據中國媒體二零一八年報導,「有20多個國家和地區發行了eID」。維基百科亦說明,全世界無強制身分證國家有30個,包括美國、奧地利、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士等歐美國家;更有20個國家根本沒有身分證,包括澳洲、加拿大、丹麥、英國等等。

因此,推動身分證晶片化政策依據的「128個國家」,究竟有哪些國家?又有哪些主流國家有強制性晶片卡身分證?行政院所謂的「eID已是世界潮流」,仍然是個謎。

(台灣北社理事)

