神楽坂週記》硬派古典希臘神話RPG《鬥人魔境傳》

1987年，隨著《勇者鬥惡龍》在紅白機上引爆了一波RPG熱潮，角色扮演遊戲也即將成為家用主機上的熱門類型。當時，除了今日我們熟知的ENIX或SQUARE之外，許多FC上的第三方遊戲廠也企劃了許多獨創的RPG遊戲。由DECO（Data East）推出的《鬥人魔境傳》，就是這些FC初期RPG當中的一款。

神楽坂雯麗

與《勇者鬥惡龍》主打鳥山明世界觀的人設、怪物設計，或是《太空戰士》融合了北歐及各國風格神話元素的基本設定不同，《鬥人魔境傳》（ヘラクレスの栄光，直譯為「海克力斯的光榮」）別出心裁地以古希臘的神話世界作為遊戲的背景舞台，並且請出在希臘神話中廣為人所知的大力士海克力斯（ヘラクレス）為主角。

雖說當時在日本娛樂作品當中，也有著《聖鬥士星矢》這類以希臘神話為基礎的熱門作品，但在遊戲世界中，以古希臘風格主打的RPG作品尚不多見。

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《鬥人魔境傳》遊戲卡匣外盒插畫，為這個英雄救美的故事很好地定了調。（網路）

《鬥人魔境傳》的故事內容，以希臘神話中「海克力斯的十二偉業」為劇情基礎，並以救出遭到冥王黑帝斯擄走的維納斯女神（但其實維納斯是羅馬神話中的女神）為玩家的最終目的。而海克力斯在這十二項偉業中所打倒的怪物們，在《鬥人魔境傳》當中也就成了需要加以一一挑戰的中頭目角色。有趣的是，在《鬥人魔境傳》裡，玩家甚至可以在戰鬥時與這些中頭目對話——這在當時也是個奇妙的設計。

與大地圖一體的城鎮。但是可供進入的建築物設施或商店並沒有招牌標明，玩家只能一間間去試驗。（網路）

不過，《鬥人魔境傳》也有著FC初期RPG特有的不親切設計，例如玩家如果對NPC的提示訊息照單全收，可能反而會陷入卡關的窘境；這也反映了當時大多數RPG都以玩家會購買攻略本為前提的遊戲設計思維。另外，《鬥人魔境傳》中的武器與防具都各自有耐久度的設定（筆者個人非常不喜歡這類耗損系統）；更特別的是，遊戲中的世界地圖與城鎮村莊，並沒有分開處理，而是完整地無縫呈現在大地圖之上。

雖然這距離今日我們所熟悉的「開放世界遊戲」（Open World Game）還有一大段距離，但在當時也是相當罕見的做法。

就像《勇者鬥惡龍》一代，《鬥人魔境傳》並沒有團隊或隊友的概念，玩家真的就只是操作海克力斯一個人去冒險，但與充滿學習能力的萬能勇者不同，海克力斯身為大力士，是不屑於使用任何魔法或法術的「絕對物理系肌肉主角」——倒是敵人與怪物會毫不客氣地施放咒文攻擊而來。或許可能是因為身為傳說中的大力士，在戰鬥中，海克力斯還會喊出「要上了！」、「這招怎麼樣！」、「不妙啦！」⋯⋯之類的昭和大叔發語詞，這有點超乎希臘神話架構外的「笑點」也成為這遊戲的一項系列特徵，而在往後的續作中被採用。

遊戲發售前後的宣傳摺頁。在電玩影音還不發達的時代，像這類的印刷品很能刺激玩家的想像力，補完尚未完善的遊戲世界觀。（網路）

除了武器防具有耐久度設定之外，在裝備細節上，《鬥人魔境傳》還區分了單手武器（攻擊力較弱但可持盾）與雙手武器的概念。當裝備受損時，主角就必須大老遠回到雅典城，尋找鍛冶師赫菲斯托斯付費修護；當遊戲進入中後期，玩家手頭較為闊綽之後，就可以支付5000G來雇用赫菲斯托斯隨行，讓他在每次戰鬥後都自動修復海克力斯的武器與防具。

詭異的是，被大力士「雇用」的赫菲斯托斯，在遊戲系統上卻不是主角的隊友，而竟只是一項稱為「鍛冶師」的「道具」！被當道具用還不說，如果玩家高興的話，還可以把他直接賣給道具店變現——這種屈辱的待遇對於一位希臘神話中的鍛冶之神而言，實在是太過難堪，也成了少數《鬥人魔境傳》老玩家們津津樂道的老哏。

遊戲中的交易畫面。以當時一般RPG的製作來說，頗為細緻了。（網路）

《鬥人魔境傳》採用密碼接關，但密碼系統寫得相當寬鬆，即使密碼字元略有出入，也可以成功接關，還可能有意想不到的好處（或Bug）出現；值得一提的是，每次接關讀取進度後，遊戲中所有的頭目角色及開過的寶箱，都會復原——由於《鬥人魔境傳》中的所有道具，包括破關必須的關鍵道具，都能夠被賣掉，所以儘管這嚴重影響了遊戲平衡度，但卻應該不是遊戲臭蟲，而是刻意的設計，讓不慎賣掉重要道具的玩家能有補救的機會。

《鬥人魔境傳》後來在FC與SFC上，都推出過續作，但在系統上明顯地轉向，與其他更加知名熱銷的主流日系RPG靠攏，不如初代一般特異獨行；而與同時期起家的其他日系RPG系列相比，《鬥人魔境傳》由於題材一貫以希臘神話為背景，多少也限制了遊戲系列化的發展空間，因此系列在SFC上的第四代推出後，就陷入沉寂，一直到DECO破產後的2008年，才有其他廠商接續系列品牌，在NDS上推出了續作《鬥人魔境傳：魂之證明》，但在這之後也就不再有續作的消息了。

歷經千辛萬苦，主角終於自冥王的手中救出女神。當年光是這麼一點大的點陣圖像，就夠小男生興奮好一陣子了⋯⋯。（網路）

如果您也自命為老遊戲愛好者，而且對FC上的那些家喻戶曉的主流懷舊RPG已經有點厭倦了的話，《鬥人魔境傳》或許是個假日閒暇時自我挑戰的好對象。

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