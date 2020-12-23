胡，怎麼說》「變種政黨」的「變種反美」！

胡文輝

在藍軍國民黨反美萊豬的過程中，彷彿依稀看到一個「變種政黨」在台灣，正用盡手段「變種反美」！

民主國家政黨之間的政治對抗、政策分歧，是家常便飯，但這要在同一個「共同體」才有意義，才能在正當民主程序下進行。

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但是，國民黨反美萊豬只是工具、表相，反美才是目的，反美才能實踐它要的親中、中國要的將台灣送中路線。

親美、親中路線之爭，已不是政策分歧的朝野對抗，藍軍國民黨反美豬的搞法已上綱到「敵我鬥爭」層次，雖然不見煙硝，但造假、造謠、汙衊、抹黑為毒等等手段齊出，因為它並非站在台灣共同體之內進行對抗，它是在藉美豬動用各種手段企圖撕裂、解構、瓦解台灣共同體。

所以，即使美國豬肉的萊劑殘留量都應在國際標準規範內才能進口，並規定必須標示、提供消費者吃不吃的自由選擇，食安並無問題，即使美國豬肉僅佔台灣豬肉市場的1%多，即使美豬佔美國對台出口值幾乎微不足道，但是，藍軍國民黨的馬英九、江啟臣、蔣萬安等等等卻傾全黨之力、結合外力，無所不用其極的反美豬，在立院議場丟豬臟還不夠，因為反美萊豬牽涉的，其實是反對美台建立更緊密的經貿關係，尤其是藉反美豬策動反美，企圖破壞美台加強軍事外交合作關係。

藍軍國民黨的馬英九、江啟臣、蔣萬安等等等傾全黨之力、結合外力，無所不用其極的反美豬。圖為前總統馬英九（中）15日到立法院外，探視抗議萊豬進口而絕食的前國民黨立委沈智慧。（資料照）

大疫起於武漢、源發中國的武漢肺炎病毒，在英國突變，產生一種傳染力強的多的「變種病毒」 ，讓人類更難防範，更容易出現防疫「破口」；「變種政黨」則是一直在找各種機會，製造台灣共同體防衛自保的「破口」。

藍軍馬英九、江啟臣等一路走來帶頭反軍購、凍結潛艦等預算，就是在削弱台灣的國防力。馬更散佈共軍如攻台，首戰即終戰、國軍一天就會投降等軟、廢、爛論調，就是在瓦解台灣團結扺抗意志。他們用盡各種手段，都是企圖在台灣共同體上打洞、製造破口。

藍軍的打洞、製造破口的惡質劣下行徑，早已罄竹難書，就舉加利黑心口罩事件為例，加利的老闆林明進根本就是故意、預謀以中國爛貨混充台灣國家隊產品，意圖弄崩市場，搞爛台灣口罩國家隊，還大罵台灣政府「混帳政權」，做壞事被查出法辦之後，藍軍立委、媒體竟群起大力聲援林明進，出面幫他圍事，好像不應該法辦他。藍軍這不就是自己招認，只要能打擊民進黨政府、只要能在台灣身上打洞、製造破口，就是你們的好朋友、同路人？

加利科技公司負責人林明進，涉嫌進口混充中國非醫用口罩，進入實名制口罩通路被起訴。（資料照）

還有，精神科醫師蘇偉碩反萊豬，不但數據錯1000倍，還平空謊稱空氣中會有萊劑、呼吸就可能中毒，假借醫師名器，製造偽數據危言惑眾，在今年10月就已被真正的毒理學專家台大教授姜至剛等當面善意指出，他的說法不但毫無根據、根本就是錯很大，但他毫不以為意，仍繼續錯上加錯，藍軍政媒網，包括江啟臣、蔣萬安等等，把蘇偉碩的1000倍錯，再擴大渲染1000倍！

日前，衛福部告發他造謠，他才把250倍修成0.25倍，差了1000倍，他卻不道歉、不反省，還反罵衛部「渣男」！把他的1000倍錯再擴大1000倍成百萬級大錯的藍軍又來了，也不道歉、不反省，還出面幫蘇偉碩圍事，說那是言論自由，不該告發他，藍軍又是只要能製造台灣政府的破口，假的、偽的、千錯、萬錯、百萬錯的，也當做神一樣的供奉，政府不准查、不能告、不能批評。

精神科醫師蘇偉碩（中）反萊豬，不但數據錯1000倍，還平空謊稱空氣中會有萊劑、呼吸就可能中毒，假借醫師名器，製造偽數據危言惑眾。（資料照）

最後要正告「變種政黨」們的是:你們既然要變種回歸專制中國共同體，要跟中共同做中國夢，台灣人民不會容許你們藉民主自由破壞撕裂台灣共同體，你們必將被台灣選民掃進歷史的垃圾堆！

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