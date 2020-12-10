胡，怎麼說》藍黨凍潛艦預算，接續「馬英九的狐狸尾巴」！

藍委由黨魁江啟臣帶頭，在立院提案凍結潛艦國造預算，令人強烈質疑，國民黨藉凍擋潛艦國造，實踐馬英九的「首戰即終戰」，其實更讓馬英九當年「69擋」軍購的狐狸尾巴現形！

說到擋軍購預算，馬英九就是箇中老手（或被批老奸），他在國民黨主席任上，曾有「69次」阻擋軍購預算的恥辱紀錄（他可能自認輝煌），台灣取得新潛艦的時程也因而被延宕了15年以上，現在才透過潛艦國造重新啟動。

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前總統馬英九。（資料照）

當年馬英九率藍黨69擋扁政府提出的軍購預算時，也講看緊選民荷包啦、預算浮編啦、軍購資料沒有公開透明啦、不要刺激對方、不求戰啦云云；對照現在馬英九散佈的共軍如攻台「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」等失敗主義及投降主義論調，這根本就是他當年反軍購的終極目的，以弱化台灣國防，實踐他的終極統一主張，台灣被併吞他當然在所不惜。

現在，馬高唱首戰即終戰，他69擋軍購的「狐狸尾巴」全都露出來了！

現任的國民黨黨魁江啟臣帶頭擋潛艦預算，理由講法跟當年的馬英九幾乎如出一轍，其實就是在師法馬英九故計，死抱失敗主義路線，接續馬的「狐狸尾巴」，親中、舔共、弱台、促統，從馬英九到江啟臣，做為「中國的」國民黨，還真的前後一貫哦！

台灣必須取得新潛艦，部署約需8到12艘，做為台海防衛的重要一環，從李登輝總統主政、郝柏村當國防部長及行政院長時代，雖然兩人政治主張不搭，但形成購潛艦以保護台灣、捍衛中華民國的共識。

做為在野黨，監督之必要，看緊荷包之必要，故意阻擋之不必要、懷有惡意杯葛阻擋潛艦國造預算更不可為，但是，自從馬英九2005年接任國民黨黨魁、再當8年總統到2016年、之後的黨魁朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣，在馬英九那幫人及其狐狸尾巴效應操控影響之下，國民黨一路淪落到什麼樣子？

失敗主義、投降主義、扯台灣後腿，竟好像成了那個黨的核心價值，那麼，那個黨該是「心」的地方，就只剩一個「洞」，洞中只見馬的那條促統狐狸尾巴。

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