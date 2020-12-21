胡，怎麼說》透視藍軍反美豬的「死豬」策略！

胡文輝

任何藥物，劑量提高1000倍，絕大多數都會成為劇毒，即使是維他命丸，劑量提高1000倍，吃了也恐會要人命！

任何醫師，如開錯藥單把劑量提高1000倍，那真的會要人命，認錯道歉都不足以謝罪。（實務上有藥師把關糾錯）

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藍軍為了反美萊豬，把反美萊豬的精神科醫師蘇偉碩捧成「神」，但是，「神」竟然犯下科學上不可原諒的大錯，把萊劑與搖頭丸比較的毒性數據提高了1000倍，從「0.25倍」宣稱是「250倍」，藍軍包括國民黨黨魁江啟臣等等要角，以及藍軍媒體，都把蘇偉碩宣稱的「250倍」當做「神諭」，當做反美萊豬的重要宣傳工具。

於今，所謂「神諭」，根本就是「魔鬼謊言」，但是，犯了1000倍大錯的蘇偉碩有認錯道歉嗎？至今沒看到，他只悄悄的把250倍改為0.25倍；炒作「魔鬼的謊言」更藉250倍起乩、起舞的藍紅政黨、政客、媒體、網軍等等，有認錯道歉嗎？沒看到，非但不認錯反而變本加厲、惱羞成怒罵更大！

圖為上週四（17日）醫師蘇偉碩（中）發表萊克多巴胺「比搖頭丸毒二五○倍」、「空氣中可檢出萊劑」等言論，被衛福部告發違反食安法，遭外界質疑「查水表」，國民黨立法院黨團總召林為洲（左）等立委送花、橘子加油打氣。（資料照）

其實，在今年10月份，真正的毒理學、藥理學專家學者，包括台大教授姜至剛等就已經善意指出，蘇偉碩的250倍說法毫無根據、數據錯很大。但是，他及藍軍都不理會。

還有，蘇偉碩提出的數字不論是0.25或250，都犯了不同基準不能硬拿來比較的錯誤，萊劑豬吃了，經過豬的代謝，豬肉裡的殘留量極微（必須符合國際安全標準），怎麼可以把萊劑的原始毒性拿來與直接吃進去的搖頭丸相比？這種比較根本牛頭馬嘴不具意義。如果硬要這樣比，那麼，果菜用的農藥、禽畜防治疾病用藥（如抗生素），如不管自然消退分解及生物體內代謝，卻把藥物的原始毒性拿來和搖頭丸比較，那麼，恐怕就沒藥可以使用，大部分食品都不能吃，大部分人類就要飢餓了。

但是，「神（魔神、魔鬼）」怎麼會錯呢？即使錯了怎麼可以認錯道歉呢？直到最近被衛福部告發了，他才修改數據，仍沒見認錯道歉，還反罵因他犯下1000倍大錯而告發他的衛福部「渣男」。

誰才是渣男？自誇厲害1000倍、一群藍軍頭頭也藉此自high膨脹1000倍，都被抓包全是假，卻死不認錯、擺出一副「死豬不怕開水燙」、你們奈我何姿態，藍軍才是渣男渣女皆人渣吧！

說白了，「死豬不怕開水燙」所謂「死豬策略」，就是藍軍反美萊豬的政治指導原則！

藍軍就是藉反美萊豬操作反美，反美才是目的，所以，錯1000倍也沒關係，所以，大錯特錯也要硬坳成對，所以，科學數據不重要，所以，食安其實也不重要而只是工具，因為，「政治正確」才最重要，親中、舔共、配合中共路線反美，就是藍軍反萊豬的政治正確。

從以上何謂「政治正確」的脈絡，透析藍軍的「死豬策略」，應該就八九不離十了。

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