自由開講》由「中捷事件」談eID資安疑慮

陳逸南

依報導，台中捷運綠線試營運，發生列車軸心斷裂事件，製造廠川崎重工代表在21日記者會，對於外界質疑出事的軸心是中國製造，川崎表示，美國西屋制動（Wabtec）是跨國公司，這屬於公司供應鏈的一環，但未來升級配件會在法國工廠製造。這批出事的軸心是否涉及中國紅色供應鏈？其真相仍未澄清。

另報導，數位身分證相關資安疑慮未解，立委質疑政府會監控民眾使用的數位足跡。內政部長徐國勇昨日在立法院內政委員會表示，內政部絕對不會監控，也不會留下使用足跡，數位足跡不會回傳內政部。他強調，數位身分證絕對會在各界有信心、無顧慮後才會實施，盼民眾放心。

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查11月16日林宗男教授、李忠憲教授及中研院何建明研究員共同發表「具有中國特色的數位身分證」專文指出，台灣數位身分證：eID+RFID，令人不解的乃是號稱捍衛人權、反對中共數位極權主義的民進黨政府所將發行的數位身分證，暗藏大規模監控的功能，功能完全與中港澳同步：eID+RFID。放眼全世界，只有極權國家才會設計這種具有監控功能的身分證。

到底eID是否暗藏大規模監控的功能，功能完全與中港澳同步：eID+RFID？國人使用eID時，會不會過著「老大哥在看著你」的生活？（取自內政部網站）

蔡總統雖然屢次宣示「資安即國安」，但是政府對於資安學界提出的數位身分證資安疑慮，只會跳針回應「百分之百安全」，甚至天真地認為「晶片是台積電生產，不會有後門」等回應。

目前，包括台灣人權促進會等民間團體、資安學者專家及國人，對於eID的資安疑慮，主要在於到底eID是否暗藏大規模監控的功能，功能完全與中港澳同步：eID+RFID？國人使用eID時，會不會過著「老大哥在監視著您」的生活？

依唐鳳政務委員21日表示，新證晶片由台積電製作，且在設計與寫入晶圓的階段，就限制僅能讀取資料，不能更改、追加功能，安全有保障。不過，唐鳳政務委員的說法是否又是「跳針」的回應？

事實上，目前的eID規劃根本與「國卡國造」沾不上邊，難免讓人想到「紅色供應鏈」的疑慮？面對中國的數位極權主義向外擴張，其紅色滲透會不會侵入台灣？引人憂心。

（台灣北社理事）

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