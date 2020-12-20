自由開講》苛「法」猛於虎，甚於「貪污」

柏恩

勞動部12月15日在「公共政策」網路參與平台預告：「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第19條修正草案，撩起全國聘僱外國人雇主之怒火。

本月初爆出移工確診者在自主健康管理期間，入住醫管公司時睡大通鋪，衛福部認有違反自主健康管理規範，勞動部採認違反的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」，但依現行的「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」得要限期改善後才能開罰，但移工僅在醫管公司停留１至２天而無法開罰，因此勞動部方於15日預告修正僱聘辦法，未來將直接對雇主或仲介處最高３０萬元罰鍰，並可依就業服務法廢聘、管制申請。

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印尼移工案688及案695確診案引發出醫管公司大通鋪宿舍可能成為防疫漏洞。（資料照）

長久以來；勞動部的外勞政策總給人老狗玩不出新把戲的刻版印象。在法院認證「多如牛毛」的就業服務法，除重金裁罰雇主、仲介，並無具體有效的管理辦法。當然這次修法，在醫管中心沒人管，移工出事後還是由雇主和仲介公司負責。

漏氣的是，勞動部在新聞沸騰當口，浩浩蕩蕩訪查全台21家醫管公司之中，10家的宿舍環境有缺失，事後缺失名單卻成了「政府不公開資訊」。如今率先開槍預告修法，未來雇主與仲介如果「所託非人」，將予重罰，當然引發民怨。

再來修法邏輯也怪，只罰「買」假酒的人，不罰「賣」假酒的人？勞動部查察醫管公司要求限期改善卻未公告名單，提供人民「聰明」選擇，急就章修法，莫非等待人民「傻傻」被罰？同時也彰顯政府長期對醫管公司管理缺失或法令卻無法與時俱進，而今不對症下藥，反將裁罰矛頭指向對醫管公司進行「消費」行為的雇主或仲介公司。

而勞動部動輒對人民違反行政法上義務之行為重金罰鍰，涉及對人民財產權之限制，是否有違反憲法比例原則，過度侵害人民財產權？

綜合上述考量，筆者建議；應建立醫管公司評鑑制度、公告識別標章，足讓雇主、仲介辨認前，勞動部應保持原法條，方能取信於民。否則即有政府濫用行政修法權，侵害人民人權，斂取人民財產之不法；苛「法」猛於虎，民脂民膏，危害甚於「貪污」。

（台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會顧問）

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