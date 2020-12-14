自由限時批》張謇不是共產黨！

李全無

中國共產黨說穿了，根本是專制王朝的復辟！竟然戴古人張謇帽子，搞法西斯，沒收民間企業心血充公，却謂之「愛國（黨）企業家」，簡直笑死人了！

今天中共掛「馬列」（老外）羊頭，搞「非中國特色」的社會主義，又左又右，又反資又要資，不倫不類，連中國、中華民族是什麽東西都搞不清楚，整天東剽西竊，胡說八道，張冠李戴，還斷章取義，袛知為鬥爭奪權，不擇手段，唯權力是尚！猶成了「滿清王朝」的翻版，現在「新八國聯軍」，就在中國大門口，隨時重演「喪權辱國」的歷史，今天的「紅朝」還有臉見中國老祖宗嗎？！

請繼續往下閱讀...

綜合中共人民日報、香港星島日報報導，「張謇精神的時代意義」論壇，今年格外引人關注，因為習近平11月視察江蘇時形容張謇是中國民營企業家的先賢和楷模。

張謇何許人也，屬性是共產黨鬥爭的對象，亦是大地主之後，又是舊封建的官商類，還是資本家，猶力挺袁世凱君主立憲者等，1966年「文化大革命」爆發，8月24日，張謇墓被紅衛兵當做「四舊」砸毀，張謇的孫女張柔武目睹墓中葬物（陪葬品是：一頂禮帽、一副眼鏡、一把摺扇，還有一對金屬的小盒子，分別裝著一粒牙齒，一束胎髮）。

觀其出身背景功業，根本和「變種」（按：馬列乃外夷也）共產黨思想作為，格格不入，若搞統戰沒收民企，出此下策，已令人不齒！然却高調大談「民族情操」，更和中華儒家文化背道而馳（孔子學院亦然）！讓天下人笑話！

後人評張謇為英雄一世的人物，如果說他「失敗」，也是敗在當時的社會制度。那麽中共是什麽樣的社會制度？！已是不言而喻了。

如今中共却大捧特捧，拿他作「搜括」民企的標竿，誠是可惡又可悲！

而中共中央統戰部副部長、國務院僑辦主任潘岳居然厚顔呼籲企業家與國家「同進退、共榮辱，同呼吸、共命運」，聚焦實體經濟，勇擔社會責任。簡直不知所云，令人啼笑皆非。

中共中央統戰部副部長潘岳公開對中國企業家們喊話，「中國企業家當與國家同進退、共榮辱，同呼吸、共命運。」（圖擷取自微博）

加以中共中央辦公廳9月還印發意見，要求加強民營經濟人士思想政治建設，「堅定不移聽黨話、跟黨走，做政治上的明白人」，完全露出豺狼的猙獰面目！連「替天行道」的梁山好漢都不如！

本來搞「習思想」定於一尊，就是「習氏」權力掛帥，但豢養一大堆貪腐財色兼有黨官，腦滿腸肥，淨會出餿主意歪點子，欺瞞上下，幹些詐欺拐騙、燒殺擄掠的勾當，搞得內憂外患，四面楚歌。諸如武漢病毒隱匿、香港國安法、戰狼外交、建南海島礁、造新疆集中營、台海掀波瀾、霸凌澳洲等，無一不遭天怒人怨！

現「錢袋子」空了，還要窮兵黷武，祗有「鑽空子」弄錢、搶錢，馬雲的「螞蟻金服」是其一，用「監管」，似是而非，反正「共產」就是這麽回事！但現却用張謇要民企「踴躍捐輸」，簡直太離譜，乾脆搶錢算了！因為張謇壓根子都不是共產黨！如此糟塌他，也衹有共產黨才做得出來！

其實，今天的中國共產黨CCP，已成了全球的「病毒」，更是自由民主國家的公敵！

據英國《星期日郵報》最近報導，已有中國共產黨195萬名註冊黨員名單洩露，被查出的中共黨員，竟已滲透英國駐上海領事館、各大銀行、製藥公司輝瑞和航空巨頭波音。

報導指出，這份名單裡的共產黨員，各別部署在7萬9千多個分支機構裡，他們在入黨時都宣誓「捍衛黨的秘密、忠誠於黨、為共產主義而奮鬥、從不背叛黨。」

此外，《星期日郵報》赫然發現，曾發誓效忠CCP的中國學者進入了英國大學，參與了相當敏感的研究領域，其中包括航空航太工程和化學。同時，空中巴士、波音、勞斯萊斯等具有國防工業性質的公司，竟然雇用了數百名中國共產黨黨員更有甚者，2016年，英國匯豐銀行和渣打銀行19個分行的職員當中，一共有600多名中共黨員；參與武漢肺炎疫苗研發的製藥巨頭輝瑞和阿斯特捷利康，亦有123名中共黨員潛伏在內。

英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）對此表示，這項調查證明，CCP的成員現已遍布全球，潛入了世界上最重要的跨國公司、學術機構工作和外交單位，因此他呼籲英國政府必須立即採取行動，將中國各地領事館裡的共產黨員驅逐出去。

英國前外交官兼中國專家亨德森（Matthew Henderson）說，這進一步證明了中國如何滲透英國機構，中共試圖在英美之間打出突破口，推翻民主國家並超越西方，「我們正在與狼共舞。」英國倫敦亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society）外交政策智囊團的阿姆斯壯（Sam Armstrong）認為，中共黨員事件令人深感不安，這說明了中共在全球的入侵，「我們不能視而不見，必須直接面對！」

由此可見，CCP的「非人性」專制思維及作為，已是重自由人權民主制度國家的共同敵人，現已站起來團結合作應對，肇致作惡多端、倒行逆施的中共，已走入死胡同了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法