自由限時批》川普翻盤？

陳舟

川普能否翻盤？全球都在關注，精彩好看。主要是詭譎多變，又在翻盤與否邊緣，迄今仍未塵埃落定，一旦翻盤，更將是世紀「大驚奇」！

同時，美大選期間高潮迭起，復有外國（中共）勢力介入，假訊息滿天飛，通訊投票問題多。況且川普與拜登普選票數各佔全美一半上下，差距並不大，若是懸殊，早就結束。而搖擺州選票爭議多，尚涉及川、拜的選舉人票能否過「270票」當選門檻，各媒體計算不一，恐須美司法判定，才能算數。

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就在日前，美國國會就職典禮聯合委員會突否決了籌備拜登明年1月的就職典禮的議案，引發各方震驚！

而在美國總統選舉法規訂出的「安全港日（Safe Harbor）」期限截止之際，共和黨票倉的德州共和黨籍檢察長派克斯頓（Ken Paxton）又向聯邦最高法院請求准許提告，指控喬治亞、密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛州選舉過程違憲，要求推遲總統選舉人任命。並指控喬治亞、密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛州非法變更郵寄投票規定，要求大法官禁止列計四州共62張選舉人票。（按：若控訴成功，扣去目前美媒體計算的拜登選舉人票279票，就未過當選門檻）

派克斯頓指出，美國憲法僅允許各州立法機關有權變更選舉法規，包括州務卿在內的其他選務官員，無權改變相關規定；喬治亞等四州利用武漢肺炎疫情，在選前臨時變更郵寄投票規定，不僅違反法律，也「開啟多種形式選舉違規的大門」，「扭曲」選舉結果；而且，這些州允許傾向民主黨的多郡限制共和黨派出的監票員，或是認計有輕微違規的選票，也違反憲法的「平等保護條款」。

派克斯頓除了要求大法官禁止將這四州選舉人票列入民主黨候選人拜登獲得的選舉人票，也要求延後12月14日選舉人團投票期限。聯邦最高法院已要求上述四州在十日下午三時前回應。

接著，密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）亦引領另外16州檢察長，向最高法院提交簡報，支持德州的訴訟，稱被告州違反了總統選舉人條款，違憲廢除該州議會制定的防範詐欺保障措施。施密特發布聲明表示，選舉的完整性對維持共和國至關重要。

密蘇里州檢察長施密特並指出，這些選舉程序上的違憲都具有兩個特徵，一是廢除防止郵寄選票詐欺的監察員保障措施，第二是在總統選舉中，可預見地賦予某候選人獲得黨派優勢。這次支持訴訟的17州包括密蘇里州、阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州和西維吉尼亞州。

而亞利桑那州檢察長布魯諾維奇（Mark Brnovich）亦提出動議，該州要求最高法院提交「法庭之友」，意即不是訴訟當事人的任何一方，但可以提出相關資訊與法律解釋，協助訴訟進行。布魯諾維奇表示，亞利桑那州成功阻止了對選舉完整性的修改，維護了州的利益，並敦促法院對訴訟做出回應。

美國眾議院更有二十多名共和黨籍議9日致信川普總統，敦促他指示司法部長威廉·巴爾（William Barr）任命一名特別檢察官，來調查11月總統大選中的違規問題。

美國總統川普。（彭博）

川普對此大感振奮，在推特表示「哇！有至少17州加入德州的訴訟案，針對美國史上最嚴重的選舉詐欺，謝謝你們！」

不過，包括哈佛大學法學教授崔柏（Laurence Tribe）等多名法學專家認為，這類訴訟「豈止荒謬」。喬治城大學法學教授史密斯（Paul Smith）說：「德州沒有立場針對其他州如何計算選票、選民如何投票提出告訴。」專長選舉法的加州大學教授哈森（Rick Hasen）說：「這是我見過以緊急為由向最高法院提出的最愚蠢告訴。」紐約大學布瑞南司法中心民主計畫負責人魏瑟（Wendy Weiser）說，此案「毫無勝算」，用意「更在於濫用司法體系宣傳不實資訊，促進政治意圖」。

據英國《獨立報（The Independent）》報導，12月14日是選舉人團投票的日子，但共和黨有越來越多的參衆議員表示，在明年1月6日，參眾議院各派2名議員宣讀完選舉人票並交由參議院主席（也就是副總統彭斯）公布正副總統當選人後，正式結果才算底定。

《獨立報》指出，這次的選舉無疑是美國歷史上一個極具風險的僵局，拒絕承認敗選事實的川普總統，已威脅且削弱美國選民對民主投票的信心，不僅降低了拜登當選的合法性，也重新以未知的方式塑造了公民規範，並把美利堅「合」眾國，變成了美利堅「分」眾國，加劇了不同政治群體的對立。

然則，美國水鏡政經學院則認為，川普團隊主打的算盤應該是減法，而不是加法：「把爭議州一一翻盤增加川普的選舉人票至270張，當然能翻盤是最好。但難度太高，所以對川普團隊來說，最好是讓拜登合法認證的選舉人票少於270張。」

如對照德州共和黨籍檢察長派克斯頓向聯邦最高法院請求准許提告，指控喬治亞、密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛州選舉過程違憲，要求大法官禁止列計四州共62張選舉人票。可為佐証。此一讓拜登「合法選舉人票少於270」策略，能否奏效，端視大法官的智慧和判决。

如果到明年1月6日前，沒有候選人拿到270張選舉人票，國會將會舉行權變選舉（contingent election）決定大選結果，即由眾議院選出總統，副總統則由參議院選出。若眾議院一直選不出總統，而參議院已確認副總統人選，則就由參議院選出的副總統成為總統。

美法界人士指，美國憲法第12條修正案可能授權副總統邁克‧彭斯（Mike Pence）拒絕有爭議的選舉人選票，此將為美國聯邦眾議院重新選舉總統鋪路。一旦參議院也選不出副總統，下一順位擔任總統的人選則將是眾議院議長裴洛西。

若真是如此，則不僅是美政局的「大驚奇」，連世局也會為之改觀，變成「世紀大驚奇」！

世局多變，世事無常，無法平順合如常，面面俱到！就像是「矮人看戲何曾見，都是隨人說短長」。而今資訊發達紛陳，正反左右論評皆有，也只能擇一二窺其端倪。

是以，川普翻盤與否？只能姑妄言之，委諸美國司法審判及政治智慧抉擇結果，吾人何妨平常心，靜觀其變，呂坤有言「平其心論天下之事，潛其心觀天下之理，定其心應天下之變」，台灣朝野須有定靜安慮得的認知和共識，一切操之在我，以應國內外的變化，畢竟誰入主白宮，仍須奮發自强，以制應世局變化，才是正道！

蔡英文總統今（10）日上午近8時於知名華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的線上年終慶祝活動發表專題演說。她強調，台灣堅決走不同的路，亦勢須制止軍事冒險主義，俾在日益加劇的軍事緊張局勢之中捍衛自己。

同時，今天的世界又再度面臨要自由或要威權主義的重大抉擇。

而台灣堅決捍衛自由的生活方式，以維護最寶貴的資產——民主制度，以行動表明台灣要成為區域耀眼的自由之光！壯哉斯言，值得吾人全力以赴！

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