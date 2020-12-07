照護線上》類風濕性關節炎怎麼辦？醫師圖解說明

類風濕關節炎好發於40至60歲的女性，是種自體免疫疾病，使關節慢性發炎，而持續發紅、腫痛。類風濕關節炎的特點是「休息愈久、愈不舒服」，早上起床時關節會僵硬超過一個小時。麻煩的是，如果沒有及時接受治療，發炎的關節將會漸漸變形、失去功能。

照護線上編輯部

「醫生，我的手好痛，每天起床都很僵硬，是不是血路不通？」王太太問。

「你的手指變形多久了？」醫師望著王太太明顯變形的手指問。

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「這是因為我都用手洗衣服，才會變這樣啦。」王太太說。

「恐怕沒這麼單純，」醫師說，「我先幫你安排一些檢查，你有可能是類風濕性關節炎喔！」

類風濕關節炎好發於40至60歲的女性，是種自體免疫疾病，使關節慢性發炎，而持續發紅、腫痛。類風濕關節炎的特點是「休息愈久、愈不舒服」，早上起床時關節會僵硬超過一個小時。麻煩的是，如果沒有及時接受治療，發炎的關節將會漸漸變形、失去功能。

這樣吃藥夠不夠？

臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科劉志偉醫師指出，類風濕關節炎的傳統治療藥物有非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、類固醇、疾病調節抗風濕藥物（DMARDs）等。

近年來發展出來的生物製劑、小分子藥物能夠抑制異常活化的免疫細胞，穩定病情。

劉志偉醫師說，「患者常會問，我吃的藥好像跟其他病友的藥不一樣？」這是因為每位患者的病程、疾病活性皆不相同，醫師會根據疾病活動度來擬定個人化的治療策略，使用不同的藥物組合與劑量，而且會依照病情持續調整藥物，盡量能夠緩解病情、並減少藥物的副作用。

使用的治療藥物並非一成不變，隨著腫痛關節數目、僵硬程度、整體健康狀況、發炎指標的變化，皆需適時調整藥物。

類風濕性關節炎得吃藥吃多久？

中山醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科梁培英醫師表示，類風濕性關節炎是由於免疫系統失調，而對自己的關節發動攻擊，導致慢性發炎反應。疾病成因與先天體質及後天環境因素有關，女性患者約是男性患者的三倍。

因為是自體免疫的問題，所以藥物無法讓疾病消失，但可以控制疾病活動度。

根據研究，愈早診斷、愈早接受治療，能有較好的預後。梁培英醫師提醒，若沒有好好控制類風濕性關節炎，關節可能在幾年內遭到破壞，讓手部功能大受影響，此外類風濕性關節炎還可能侵犯身體其他器官，像是影響心臟的心包膜炎、心肌炎，影響肺臟的肋膜炎、肺纖維化，還有腦中風、腎臟病變、心血管疾病等多種問題。

梁培英醫師一再叮嚀，持續接受治療可以提升患者之生活品質，與類風濕性關節炎和平共存。

服藥期間該注意什麼？

梁培英醫師解釋，類風濕性關節炎患者大多需要長期使用藥物，所以醫師都會交代一些日常生活中要留意的狀況。

傳統非類固醇消炎止痛藥（NSAID）能夠改善關節發炎、疼痛，不過也可能出現胃炎、潰瘍等，一般可以搭配其他藥物使用以緩解腸胃不適的狀況。部分患者的潰瘍較厲害，可能有出血的現象，所以需要注意排便的顏色，若有解黑便，便要立刻就醫，檢查是否有上消化道出血，及早處理。

由於部分類風濕性關節炎的藥物具有免疫調節的功能，患者要避開人潮，減少遭到感染的機會，若出現發燒、疲倦、咳嗽等症狀，最好儘快回診。

另有一些常見的狀況，如掉髮、嘴破、皮膚過敏等，可能與藥物有關，回診時可以主動提出來與醫師討論。

藥物能不能減量？

類風濕性關節炎是慢性病，患者或家屬常會詢問，「藥物能不能減量？」

劉志偉醫師解釋，藥物能否減量主要是看治療能否達標，所謂的「達標治療」會依照臨床症狀與抽血檢測發炎指數來評估。「我們會希望患者腫痛的關節數小於一處，而抽血的的C反應蛋白（C-Reactive Protein，CRP）小於1 mg/dL，這樣才算治療達標。」

目前也有發展出類風濕性關節炎之量化指標「疾病活動指數28（DAS28 , disease activity score by 28 joints）」，將患者腫痛的關節數目、整體健康評估分數、與血中的發炎指數「紅血球沉降速率（ESR）」等項目加權後會得到一個結果。

當疾病活動指數28大於5.1，屬於「高疾病活動度」，當疾病活動指數28小於3.2，屬於「低疾病活動度」。若疾病活動指數28小於2.6，疾病處於緩解期，便可以考慮將藥物減量。

劉志偉醫師強調，「定期回診追蹤、評估疾病活動度，對類風濕性關節炎而言，非常重要！」

我的關節會不會變形？

「患者候診時，經常會看到有些病友的手部關節變形很厲害，所以非常焦慮。」梁培英醫師說，「手指的靈活度對於日常生活、工作皆不可或缺，因為類風濕性關節炎可能對關節造成不可逆之破壞，請一定要在關節破壞之前及早接受治療。若起床時有關節僵硬疼痛的狀況，最好就醫檢查。」

劉志偉醫師說，和過去相比較，類風濕性關節炎的治療已有長足進步，疾病調節抗風濕藥物、生物製劑、小分子藥物等陸續問世，幫助很多患者有效控制病情。建議要好好接受藥物治療，並配合復健治療，維持關節活動度，日常生活中不過度使用關節，才能維持良好的生活品質喔！

本文經授權轉載自照護線上 類風濕性關節炎怎麼辦？醫師圖解說明

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