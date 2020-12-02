胡，怎麼說》那個黨，丟雜碎之後...，蔣萬安慘被蘇貞昌ko！

胡文輝

綠藍兩軍對陣，分別由大將出馬決戰，交手不到一回合，分出勝負，藍將不敵落馬而逃...。昨天立法院總質詢時，國民黨派大將蔣萬安出馬，挑戰民進黨政府閣揆蘇貞昌，雙方文場舌戰過招過程，大扺可比擬上述情節。

中國國民黨在立院議場丟雜碎的下三流「武場」，穢汙國會殿堂之後，昨天改搭「文場」，推出威權獨裁者的後代蔣萬安演出「理性問政」戲碼，不料，雙方甫一論戰交鋒，蔣萬安不敵，被反問到張口結舌、幾乎啞口無言，慘被蘇貞昌ko！

請繼續往下閱讀...

昨日行政院長蘇貞昌（中）、衛福部長陳時中（右）等官員在國民黨立委沒有繼續強力杯葛下，終於順利上台備詢，和國民黨立委蔣萬安等人言詞交鋒。（資料照）

只見他輸人、輸言卻不肯輸陣，見笑轉生氣，羞刀難入鞘，惱羞成怒，竟憤而破口大罵到破音。

那個黨，在國會議場丟雜碎，穢汙民主殿堂，被不少人封為「雜踤黨」、「雜碎立委」，以名實相副，但是，它丟雜踤，卻不許人家罵它雜碎！

那個黨，丟雜碎、穢國會，但是，亂丟雜踤的雜碎黨立委卻還有臉罵人比雜碎更臭！這不就是雜碎罵雜碎自己嗎？

那個黨，丟雜碎、汙民主，損台灣形象，其黨魁還振振有辭、得意洋洋，與其黨徒鐵粉因網路聲量大增而忘形貼文聲援、慶祝！

丟雜碎，自損形象，派「威權王子」出馬論辯，又大敗而回。那個黨，丟雜碎露下限之後，據傳，秘密必殺絕技就是祭出潑「豬屎尿」的下九流賤招，這爛招如使出，汙臭人更汙臭自己，將搞的這個黨臭不可聞，立馬從「雜碎黨」升格為「豬屎黨」，諒他們不會也不敢！

與蘇揆論戰美豬，國民黨立委蔣萬安（圖）氣到數度破音。（資料照）

立法院的總質詢一次舌戰交鋒，只是美豬擴大開放政策之爭的一次接觸戰，論辯勝了，絕不代表以後就一路政策順利推動，不過，就綠營而言，蘇貞昌施政報告被藍營接連拉假豬杯葛13次院會（含丟雜碎汙國會那次），這回總算稍為出了一口悶氣與惡氣。

舌戰、網路戰重不重要？就2018年11月24日地方選舉前的交鋒來看，當時，藍營挾韓流之威，結合反年改、反同婚、反空汙、反...，在網路上、政論節目上、立院論壇上等等，一路壓著綠營打，舌戰、網路戰守不住，綠營即使新政策有天大的道理，也說不清，即使說了也沒人聽，結果就是1124選舉及公投幾乎兵潰如山倒。

這回美豬政策之戰，綠營記取教訓，採取的是正面迎戰、主動出擊、反守為攻，至少免於一路挨打，不讓藍營先講先贏、沒理也歪曲成好像有理、見縫插針等爛招輕易得逞。

當然，立院舌戰、網路戰即使都勝了，並不代表政策戰爭就是勝了，絕不可因而喜形於色，連一點都不可以。政策，仍必須回歸在國會的政策論辯，政策，更要訴諸選民的向背，民進黨政府必須謙卑、謙卑、再謙卑面對人民，不厭其煩的一而再、再而三、而四、五、六的從各種面向、途徑，向選民說明美豬擴大開放政策的利弊因果，美豬開放涉及包括國安議題、台美關係、國際經貿、台豬等農產品出口等等，以爭取人民理解、支持。

別理雜碎之亂！不讓雜碎黨藉機亂台灣！民進黨除了在立院舞台正面迎戰，更必須直接訴求人民，直接向台灣2300萬人負責！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法