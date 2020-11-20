法操》【大法庭】提供人頭帳戶成立洗錢罪嗎？

提供人頭帳戶是否會成立洗錢防制法第14條，在實務上的看法仍有歧異，所以這次大法庭也就此爭點進行言詞辯論（108年度台上大字第3101號），一起來看看各方的看法吧！

提供人頭帳戶成立洗錢罪嗎？示意圖，照片案件與本文無關（資料照）

刑事大法庭言詞辯論

時間：109年11月18日 地點：最高法院大法庭

法操司想傳媒

幾年前一位黃姓男子將名下的銀行帳戶提款卡及密碼等資料，提供給不認識的某甲使用，並被某甲作為人頭帳戶使用，事後黃男也因而被依洗錢防制法起訴。不過提供人頭帳戶是否會成立洗錢防制法第14條，在實務上的看法仍有歧異，所以這次大法庭也就此爭點進行言詞辯論（108年度台上大字第3101號），一起來看看各方的看法吧！

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洗錢防制法

第 2 條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

第 14 條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

檢察官認為提供帳戶就可能會成立洗錢的共同正犯

檢方認為根據法條文義解釋，洗錢是一種掩飾或隱匿特定犯務所得來源的行為，會嚴重侵害國家法益。由於檢方認定的犯罪時點是「被害人匯款時」，在那之前提供帳戶的人仍有很多機會可以就其帳戶進行「掛失止付」，積極的防止犯罪行為的發生。所以當提供帳戶的人能明知或可得而知所提供的帳戶將會被使用於洗錢行為仍任其發生，那麼就成立洗錢罪的共同正犯。

鑑定人交大的林志潔教授提到，洗錢防制法在106年6月修正之後，其所保護的標的已經從類似贓物罪的概念提升為「保護國家金融秩序」。在保護重要國家社會法益的前提下，林教授甚至認為只要具有認知，提供帳戶的當下就該算是洗錢罪的直接正犯。

林教授並補充，像我國如此可以輕易開戶的狀況在國際上其實並不多見，她認為我國應要制定「金融帳戶使用管理辦法」，以維護國內的金融交易秩序。

許恒達教授：頂多是幫助犯

辯護人持相反意見，認為單純提供帳戶時因為特定犯罪行為並未發生，根本沒有產生犯罪所得可以用來「掩飾或隱匿」，又怎麼會成立洗錢罪？另外過去實務上就提供帳戶的行為經常評價為「幫助他人詐欺犯罪」或具有「自己參與洗錢的不確定故意」，但是這卻產生「為他人」又同時「為自己犯罪」的矛盾，實務上見解難以自圓其說。另外，縱使提供帳戶成立洗錢罪，但行為人往往只從詐騙集團手中獲得幾百元的報酬，卻要被處以7年以下有期徒刑，也有罪刑不相當的問題。

另一位鑑定人台大的許恒達教授則補充，由於在我國使用他人的帳戶進行金融交易屬於合法行為，所以提供他人帳戶是一種金融系統「必須要接納的合法金融風險」。而實務只論提供帳戶這個前行為就認定為洗錢罪的直接正犯，這有如今天賣刀給他人，萬一他人持刀行兇，賣刀者也會被當作殺人的共同正犯一樣，非常的不合法理。許教授表示，就算在提供者對於後續行為有所認知，但由於單純提供帳戶並不能算是洗錢罪構成要件的一環，頂多只能成立洗錢罪的「幫助犯」而非正犯。

這次兩位鑑定人剛好就本案爭點的看法具有各自的看法，實在難以從言詞辯論的過程中推測最終的裁定結果。庭末審判長吳燦諭知本案將於109年12月16日宣示裁定結果，就讓我們一起靜待結果的揭曉吧！

本文經授權轉載自法操 【大法庭】提供人頭帳戶成立洗錢罪嗎？

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