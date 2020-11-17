自由開講》論蝦皮凍結賣家取款功能之適法性

台北小商人

日前媒體報導，蝦皮以凍結取款功能的作法強推所謂實名制，強令賣家為已經過一定程序認證的帳號，提供身分證件，否則即無法取回其銷售所得；筆者認為，此作法之適法性亟待商榷，故借貴報之一隅申論之。

此一作法最大的癥結在於，蝦皮代管帳號內的款項，無論金額大小，乃是賣家經營與銷售商品所得，應屬賣家資產，蝦皮因片面變更其平台使用條件，而強扣賣家資產，是否合法？

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對於已經過其他方式認證的賣家，完全未給予考慮的時間，便凍結取款功能，是否合理？（資料照）

蝦皮作為平台經營業者，雖自有其變更使用條款的權力，但賣家也應有考量接受與否的權利，因此對於已經過其他方式認證的賣家，完全未給予考慮的時間，便凍結取款功能，是否合理？

蝦皮託言此舉是為了配合海關推行包裹實名制的作為，但對於銷售對象為本地使用者的賣家來說，此舉有何關聯性？又有何官方文件依據？

蝦皮在推進其所謂實名制時，並非廣發通告，務求一次落實，而是以溫水煮青蛙式的作法，分別凍結賣家提款功能，緩慢推進，令反彈聲浪無法凝聚；然是否正足以顯示蝦皮自知其作法不合法、不合理，無依據？

（自由業）

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