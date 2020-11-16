自由限時批》不容姑息！

李全無

姑息足以養奸，古有明訓。二戰初英相張伯倫的「綏靖主義」，讓希特勒納綷德國長驅直入，歐洲變天，使人民不再享有自由人權民主的生活，就是血淋淋的鏡子！

而「不自由，毋寧死！」更是血淋淋的歷史教訓！

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自川普大選失利，台灣親共的牛鬼蛇神全出現了，瞬間讓民主台灣瀰漫一股「姑息」、「勸降」，「跪降」等不一的妖氣！却忘了台灣是為自由民主而戰！反中共侵吞而戰！令人痛心疾首！

這批散落在台灣各個角落的妖魔鬼怪，有的根本在台灣出生，享受戰亂中未有之自由空氣和民主生活，却偏認同把國民黨打趴落難到台灣的共產黨，無視他們假借「中華民族」的羊皮，幹盡喪盡天良的狼人罪行，竟「認賊作父」，反助紂為虐，聯手中共，做出摧毀已民主化的中華民國台灣的勾當！

如今又藉國難、共軍蠢蠢欲動之時，借「言論自由、新聞自由」保護傘，明火執仗，大肆挑撥朝野矛盾，不時呼應中共和戰兩手策略，拼命散播恐共氛圍，尚有「如何讓習近平按下武統暫停鍵」似是而非的荒謬言論等，大量釋放親共、降共言論，製造社會紛亂，動搖民心，以遂中共「裏應外合」，及「不戰而屈」的陽謀，可說是無所不用其極！諸此，自須依國安五法嚴繩淨空，才能「安內攘外」！

而今美大選異變，中共40多年來的滲透顛覆，堪稱「居功厥偉」！當是民主國家和台灣的殷鑑！

美大選異變，中共40多年來的滲透顛覆，堪稱「居功厥偉」。（美聯社）

美國白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）不久前，在英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）的演講，就提到從事中共統戰工作的深圳大數據搜集公司「振華數據」，便是透過軟硬兼施，讓專家和媒體成為中共的維護者。

例如《澳洲公視》（ABC）、《澳洲商業評論》（AFR）、《印度快報》、英國《每日電訊報》與日本《讀賣新聞》和《自由亞洲電台》曾分別報導，振華數據替中共搜集全世界重要人士個資；《自由亞洲電台》整理發現，至少2900名台灣人，包括政要與科技界人士的個人資料和社交媒體帳號都在其中。而其搜集的人事檔案亦遍及全球不同領域，連兒童也不放過，可說是「符合北京無孔不入的政治鬥爭習慣」。

振華並不是中共統戰系統中的佼佼者，另外還有科技公司與應用程序開發商，能量大得更多；而這些數據被中共拿來掌握每個人的思想與行為，並擴大共產黨的影響力！

如今中共的大內宣升級 ，「習思想」更是無孔不入。中共並不斷出台嚴控新聞的規定，要求「媒體姓黨、絕對忠誠」！

在中共5中全會結束前猶通過「效忠習核心」的「工作條例」紀律，並加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」，承認習的「帝」位，且正式進入中國「習王朝」的時代！

據《紐約時報》報導，中共宣傳部門近來以大量舞台劇與紀錄片歌頌習近平領導的「大國戰疫」，試圖改寫歷史，掩蓋武漢疫情真相。且中共在各個領域復全面灌輸「習思想」，不但高等大學院校推出「習思想」必修課，新聞人員也必須通過「習思想」考試才能領取記者證。此和中共一向堅持的「反對個人崇拜」，大相逕庭！

中宣部還向媒體下達指令，要求有關美國總統大選的報導必須經過「統一安排」、「不得擅自轉載外媒」「按照發言人表態」來進行報導。

當西方國家在批評中國沒有新聞自由，中共官員則振振有辭地說有「新聞自由」。實際上，就是有歌頌習思想、歌頌共產黨的自由，除此之外沒有。就像習近平南巡深圳講話，即便是改革亦不靠市場、要靠黨！而「黨」是誰？便不言可喻了。馬雲的螞蟻集團和電商大亨、企業家悲慘下場，就是例證！

今就連中共召開的宗教會議，包括佛教、道教、伊斯蘭教、天主教及基督教等五大宗教團體，中共統戰部副部長、宗教事務局局長王作安更直白訓勉宗教界，要「姓習、姓黨」！持續推進「宗教中國化」。難怪前中共黨校教授蔡霞都痛批，習近平所推的「宗教中國化」是公然推行「政教合一」的宗教政治化，使聖職人員執行中共的「洗腦毒心」任務，並與維穩結合，控制教徒與信眾的思想。所謂「習近平所提出的宗教中國化，就是中共對宗教界人士及其信眾的政治綁架！」誠是一針見血！

中共更像是撒旦，往往利用人性的「貪、瞋、痴」及善良弱點，用「黃金藍」多管齊下，威脅利誘以掌控。美國亦然。一樣進行「超限戰」式全方位的滲透。美國務卿龐皮歐還在美國州長會議中指出，中共為達目的不擇手段的，已不只是在聯邦政府（華府），也滲透到了美國各級地方政府、社區，已嚴重威脅民主社會！

龐皮歐告訴州長，他已經拿到解密文件，「中國共產黨一直在監視你！」

今事實證明，中共一直介入美國大選！誠是所言不虛。

面對美大選結果的趨向，台灣自須審慎對應，也須明辨中共及其同路人的威嚇影響；畢竟一切仍是操之在我，當局應積極加强內部清理，消除恐共、畏戰的紅色聲音，並透過各方努力，聯合盟邦合作奮力應戰，因為懦弱屈膝不可能換來和平！歷史斑斑，可為殷鑑！

美國智庫「國際共和研究所」（IRI）主席垂寧（Daniel Twining）今天就在《日經》專欄撰文指出，相較於中國，台灣才是亞太地區的未來，包括美國在內的所有的民主國家，應加強與台灣的關係。

他指出，今年台灣在公共衛生、經濟成長的傑出表現表明，相較於中國，台灣更有可能成為亞太地區的標桿，台灣是個充滿活力的民主國家，在應對疫情方面，無論從總體死亡率、經濟衝擊、還是對人權的尊重來看，台灣都遠優於中國，而這種成功源於台灣人民對民主理想的堅定承諾。

垂寧認為，習近平宣稱中國的科技威權模式更為優越，但台灣在民主方面的成功，證明了習近平的說法不符現實，而隨著中國加大對全球秩序的攻擊力度，現在是包括美國在內的所有民主國家強化與台灣關係的時候。

垂寧並呼籲所有的民主國家，必須繞過中國強加給台灣的地緣政治孤立，直接與台灣人民、企業、政府領袖合作，這是全球加強民主、抵禦邪惡威權主義影響的使命的其中一環，即將上任的拜登政府，應邀請台灣參與民主國家的峰會。

他更強調，所有國家都必須審慎處理與中國的關係，但這不代表必須容忍中共的敵對行為，台灣的例子凸顯的是，民主國家可以保護公眾健康、促進經濟成長，同時尊重人民的自由、加深民主國家間的夥伴關係，以維護一個自由開放的亞太地區。

曾經擔任美國外交官的孟迪斯（Patrick Mendis）教授稍早也投書《國家利益》（The National Interest），提醒拜登台灣對美國的重要性，並呼籲要向中國表達不惜一切代價，支持朋友確保自由的生存和成功的決心。

他指出，台灣位於第一島鏈的心臟地帶。一旦失守，將使中共更直接地挑戰美軍實力，並將美國和西方它的影響力趕出亞洲。

他引述五星上將麥克阿瑟統帥曾稱台灣為「不沉的航空母艦」，並於1951年提醒美國國會：丟了台灣，不僅會威脅菲律賓和日本，而且很可能迫使美國的西邊疆界縮回美國西海岸。

孟迪斯指出，60年前的美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）在就職演說中，向共黨勢力明白宣示：「我們將不惜一切代價，承擔任何負擔，承受任何艱辛，支持任何朋友，反對任何敵人，以確保自由的生存和成功。」堪為箴言。

他也呼籲拜登應該保衛從「亞洲的心臟地帶」台灣開始！

目前國際媒體大多認為，拜登上台對中國並非好事，因為民主黨同樣熱衷「對中強硬」！

其實，美國故總統雷根（Ronald Reagan）就說過，唯有通過實力，才能保障和平！這是值得台灣朝野惕勵努力的。

近日美副總統彭斯在一項演講結語時提到，在大選之夜，他收到一則訊息：「永遠不要害怕將未知的未來託付給上帝。」誠是暮鼓晨鐘，發人深省！

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