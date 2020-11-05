自由限時批》北京又要挫咧等了！

李全無

不論美總統大選結果如何，中共都要挫咧等了！特別是川普的連任若出狀况，更將對北京有「11月大驚奇」動作，拜登則是後話，暫且不表。

中共做賊心虛，介入美大選甚深，亦以破壞川普連任為目的，眼見即將如願，但又怕被報復，戰戰兢兢，還通知沿海城鎮「備糧備醫藥」，就連媒體和網路都嚴格管制，不得表現任何「欣喜」。却又軍機擾台不斷，又在南海陳兵，惹惱華府鷹派，且已發出警訊，引北京最愛用的「勿謂言之不預」，顯然，報應將要來了！

請繼續往下閱讀...

這兩天，川普像頭憤怒的獅子，一面批評通訊投票問題，涉及灌票，使原領先的幾個搖擺州落後，猶緊急要求驗票，也要打司法戰。而對中共的武漢肺炎病毒，造成全美700多萬確診，20多萬人死亡，影響選情甚大，更是痛心疾首，一定要北京付出代價！而在大選前白宮更出新書《川普論中國》，痛批中共危害美國，態度十分強硬！

而今戰鼓聲已然響起，即便是卸任前，川普仍握有三軍統帥權力，而印太的大規模「利劍」（Keen Sword）軍演，尚未結束。

除先前的「勇敢之盾」與「太平洋捍衛者2020」兩項軍演外，駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）在「利劍」軍演時，更明白指出，美軍可派遣部隊到釣魚台列嶼進行防衛，日本放送協會（NHK）指出，這番發言顯然是在牽制中國。

施奈德並與日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二，在記者會中表示「日本周邊安全局勢日趨嚴峻。這場軍演讓我們有機會展現日美結盟的力量。」施奈德強調「中國最近連串舉動令華府和東京憂心，包括實施港區國安法破壞香港自治、在南海擴軍，及過去數月派軍機騷擾台灣，美國有協助的義務。」

偏偏習大大又在5中全會前後，大搞「抗美援朝」活動，更刺激美國朝野敏感的神經，皮尤研究中心（Pew Research Center）不久前針對美國人對中國的看法進行調查，發現有73％的受訪者對中國抱持負面態度。

再者，中共在美滲透顛覆不斷，又對美大選介入，均被一一查獲。諸此新仇舊恨，中共只有挫咧等了！

就在今年8月7日，美國國家反情報和安全中心主任埃文尼納（William Evanina）發表情報報告，就直指有外國政府以某種方式介入美國的2020年總統大選，其中，中共主動積極介入選舉，方向是防止川普再次當選。

「我們評估，中國傾向於不讓川普總統當選，因為北京認為（他）無法預測，中國在2020年11月之前一直在擴大它的影響效果，以圖塑造美國的政策環境，向它認為與中國利益對立的政治人物施壓，扭轉並反制對中國的批評。」

《華盛頓郵報》亦報導，隨著川普的連任之路陷入苦戰，北京清華大學國際關係學者時殷弘就擔心，川普恐會為了大選結果，挑起與中國的對峙情緒，煽動民族主義。 而近來川普又卯足全力打擊中國侵害人權的問題，像是新疆集中營和香港的鎮壓行動，同時，也加強在台灣和南海的勢力，未來在台海、南海區域發動軍事攻擊，並非全然不可能。

北京大學國際關係專家賈慶國則表示，川普政府一直遊走在北京對「一中」政策的忍耐邊緣，近期除了向台灣出售越來越多軍事裝備，衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務院次卿柯拉克（Keith Krach）等高階官員先後訪台。與此同時，美國與中國軍方各自在南海動作頻頻，中國不斷進行軍事演習。他說，美國的對中政策是「基於政治和仇外心理，不是利益和價值⋯⋯隨著川普連任的機會越小，我們擔心他會試圖挑起與中國的危機。」是耶？非耶？不日將會揭曉。

就目前東海、台海或南海的局勢，巳是戰雲密布，形成美日澳越菲圍中的險峻局面（歐盟英法德均聲討中共在南海違法建島礁，英明年初即派航母和各國巡弋），戰事一觸即發！

復次，印度又緊抓中共邊境及印度洋、麻六甲海峽不放，海陸空軍備頻增，銳不可擋，且作戰意圖和決心，十分强烈。圍堵中國，明、暗皆來，包括經貿科技軍事的制裁，且來勢汹汹！

中共猶以為拜登上任，會比川普友善，拼命介入大選助選。殊不知，不論誰當選，美中脫鉤已成定局，在華盛頓，「中國崛起」已是兩黨都得面對的擔憂，都會保持對中強硬路線。

前次，習大大對聯合國卑躬屈膝的演講，意圖再欺騙國際社會！並企圖向民主黨及「好友」拜登示好。殊不知美國人在慘被武漢病毒蹂躪後，已恨死中國共產黨了。各項多次的民調顯示，7成以上的美國人都「討厭CCP」！

國際主流媒體亦多引述專家學者的說法，並指出，無論川普還是拜登，都沒有把中共當真正朋友。

例如《BBC中文網》報導，智庫網站「中美印象」的主編劉亞偉分析，美國兩黨鬥爭嚴重，但面對中國問題時，卻罕見的同仇敵愾，一連串涉台、涉港、涉疆法案，參衆兩院幾乎都是全票通過。報導指出，美國兩黨對中共的態度，甚至出現了「華盛頓共識」！

前美國國防官員費爾斯柏里（Michael Pillsbury）更指出，在美國前總統歐巴馬執政的最後兩年裡，就訂定了抗中戰略「亞太再平衡」。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗，便將美國對中國態度分為三派，分別是「懲罰派」，用強力手段懲罰中國所造成美國利益的損失；第二是「脫鉤派」，要在技術、醫療、金融、安全領域與中國脫鉤；第三是「拯救派」，承認中國仍是重要的出口市場，兩國可在某些領域有合作空間。

不過，《南華早報》却指出，川普和拜登，都誓言要減少美國對中國的依賴，承諾將製造業移回國內，打算利用加徵稅來懲罰將工廠和工作機會移到國外的美國公司。

麥肯錫的研究人員估計，在未來幾年中，高達26％的全球出口可能會發生變化，將轉向國內生產，或移轉到中國以外的地方生產。另波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）也估計，中美之間的雙向貿易到2023年時，會比2019年減少15％。

塔克商學院（Tuck School of Business）全球價值鏈專家布蘭查爾德（Emily Blanchard）表示，儘管川普和拜登對抗中國的手段不同，前者想削弱所有結盟關係，單打獨鬥；後者則傾向尋求與更多盟國合作，形成一個大聯盟來打擊中國。然中美脫鉤儼然已成定局。

由此可見，不管誰在大選獲勝，都得以「主流民意」為依歸，國家利益至上！而討厭CCP自是施政主軸之一，只是做法上軟硬程度和手段不同罷了。《自由限時批》在9月30日就指出，美大選誰上誰下沒差！但11月驚奇却是中共的生死關！看來是「勿謂言之不預」了！

況且川普向是不按牌理出牌的狂人，如今已全方位包圍中國，而選情又遭中共介入受挫，自會對北京做出「11月大驚奇」！此非大規模軍演而已，恐將會有更具爆炸性舉措，跌破世人眼鏡！

今天中共的「疑神疑鬼」，防範各種「驚奇」壓垮自已，顯已瀕臨崩潰邊緣，看來真的可能會變成第二個「蘇聯」了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法