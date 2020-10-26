自由開講》民進黨又欲置「台灣」於何處？

陳慶坤

筆者日前在自由開講投書〈中國國民黨欲置「台灣」於何處？〉讀者回應，希望我也寫一篇：民進黨又欲置「台灣」於何處？從該讀者的留言可以看出他應該是「我愛中華」的支持者，不過這並無礙於我寫這一篇文章加以回應的熱誠。而且該議題也正是台灣人關懷、檢視的問題所在。

在中國國民黨一黨獨大統治時期，台灣社會沒有組黨的自由，一群反對國民黨獨裁統治，爭取民主、自由運動的「黨外」人士，冒著被關押、判死的生命危險與之對抗，開啟台灣人追求民主自由歷史的史詩篇章。一九七九年被當時蔣經國政府稱「叛亂案」的美麗島事件，警備總部大舉逮捕黨外人士，促使一九八六年黨外後援會籌組建立民主進步黨，並在一九九一年正式通過「主張台灣獨立」黨綱的立場。

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「台獨」背負著台灣人追求民主自由崇高理念的十字架，但也被國民黨汙名化，更與共產中國「台獨是死路一條」一起威嚇著台灣人。民進黨欲置「台灣」於何處？就成為現實與理想之爭，也成為台灣生存發展，內、外交攻之下的困境。

民進黨欲置「台灣」於何處？成為現實與理想之爭，也成為台灣生存發展，內、外交攻之下的困境。（資料照）

台灣的處境作為哲學思考「價值意義」的存在理念，人的存在不是只有物質的存在，還要有精神文化的存在。這些問題是哲學探討的問題，但不是一個知識的問題，而是一個追求希望、理想的本質問題，也是人類世界共同的理念。「反共」就成為民主自由與共產極權、正義公平與邪惡鬥爭等價值對立的選擇問題。

只是令人扼腕、浩嘆的是，台灣面對的統獨問題，並沒有像波羅的海三小國的榮幸，更沒有加拿大魁北克獨立運動的幸運！民進黨欲置「台灣」於何處？很顯然台灣人追求有意義、價值、尊嚴的民主自由社會，其理至明無庸贅述！

當然民進黨是否「有忘初衷」，與國民黨共同沉淪，有待時間觀察，也是台灣人共同監督、批判的對象。畢竟理想政治落入現實世界的實踐，政治的道德情操亦是個人的選擇；當初熱情如血的施明德、許信良之輩如今安在哉？甚至曾經是民進黨立委沈富雄昨天依然狂言唱衰台灣：「如果共軍成功登陸，那就直接宣佈停戰，直接舉白旗。」這樣的醫生、律師高級知識份子對台灣的思考如此膚淺？

筆者並非民進黨黨員，不要說那些高層的民進黨人士，就連地方里長一個也不認識。對台灣未來的希望與遐想，僅止於知識份子的良知與責任。畢竟在世界近代史上，從來沒有一個國家的處境遭遇像台灣如此的顛躓、蹇足！它要面對世界最大的共產中國邪惡的勢力；又要面對島內國民黨統派的制肘；在驚滔駭浪、虎視眈眈的惡劣環境下生存，但她卻含藏著堅毅、活潑的海洋文化！她將是全世界最幸福的國家，也是全世界最良善的島嶼！

（哲學博士、大學助理教授）

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