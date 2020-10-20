自由開講》打擊假新聞媒體是國際趨勢

楊立俞

近期中天新聞台換照審查案引來多位國民黨籍立委、媒體人，甚至馬英九前總統等人，大力批評是蔡政府欲打擊不同政治立場，箝制言論自由的行為。然而，刻意忽視中天新聞台近年來一而再，再而三的違規行為，且將NCC職權範圍內具有的審查與決定權，直接定調為是「國家以政治力介入媒體」，正是藍營典型想要以意識型態抗爭作為號召，塑造「綠色恐怖」的帶風向策略。

即將舉行的換照聽證會將是給中天一個好的答辯機會，不過聽證會尚未舉行，國民黨議員羅智強便斷言「中天關定了」，顯然是對中天屆時的表現毫無信心。（資料照）

媒體業享有新聞自由、言論自由，與平時經營是否遵守相關法規及職業倫理本屬不同層次的問題。媒體製播新聞若經常違反查證原則，甚至製造假新聞誤導閱聽者，主管機關本應慎重考慮是否允許如此惡質的媒體繼續占用有限的頻道資源而損害公共利益。即便在嚴格保障言論自由的歐盟地區，也存在政府嚴格審查特定媒體的案例。

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例如俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）­，一間具有高度國營色彩的媒體，經常製作符合俄羅斯政府立場的新聞，且在東歐等前蘇聯國家，透過不實報導抹黑親歐盟、反俄羅斯的政治人物，讓親俄候選人掌握媒體聲量，順利在使用俄語比例較高的選區中勝選。Sputnik也以同樣的手法攻擊西歐地區（尤其德國、法國）對俄羅斯較不友善的政黨和政治人物，企圖在選舉期間影響選舉結果，進而達到操控歐洲議會對俄政策的目的。

歐洲各國將類似Sputnik媒體的行為，視為來自境外勢力資訊戰的國家安全威脅，除了在歐洲議會中成立議案要求歐盟成員國研議反制俄國假訊息措施外，各國政府也相繼抵制，甚至在深受俄羅斯假新聞其害的立陶宛，以維護國家安全為由禁止Sputnik總編輯入境。



台灣與東歐國家面臨相似的問題，同樣有境外敵對勢力虎視眈眈，欲透過資訊戰影響我們的民主制度，因此面對有「紅色勢力」疑慮的中天，在換照聽證會上進行是否有國安疑慮的討論並無不妥，這也是台灣近年來因應境外資訊戰威脅所必須調整的作法，以防止中國統戰策略透過媒體滲透台灣。

另外，針對中天新聞及旗下政論節目多次違反衛星廣播電視法第27條，未善盡事實查證義務，散播足以危害公共利益的資訊，也未履行建立完善內控機制的承諾，其是否能達成合格媒體的最低標準而享有許可證照，本來就應該嚴格審查，並非舉著言論自由的大旗就可以放水過關。專業媒體與自媒體的差別即在前者擁有龐大的資源與人力可以蒐集、過濾資訊，最後產出高品質的報導，給予閱聽者最即時與準確的新聞。在大量真假訊息混雜於市面的網路時代，更凸顯專業媒體對抗假訊息的重要角色，若媒體失去這最基本的功能，就該被換照制度所淘汰。



不可否認，政府管制媒體在民主國家一直是敏感的議題，但面對近年逐漸氾濫的假新聞與境外資訊戰威脅，就連歐盟地區也不得不謹慎應對，在新聞自由與國家安全間進行權衡。即將舉行的換照聽證會將是給中天一個好的答辯機會，不過聽證會尚未舉行，國民黨議員羅智強便斷言「中天關定了」，顯然是對中天屆時的表現毫無信心。

（前政治工作者）

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