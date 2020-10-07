照護線上》保養血管要趁早，心血管疾病問題多

隨著年歲增長，血管會逐漸失去彈性，血管的構造也開始產生變化，大的血管疾病像是膨大變形，小的血管疾病則會阻塞不通。

照護線上編輯部

血管系統在身體各處穿梭，讓血液能攜帶氧氣、養分和各種化學物質到各個器官，是極重要的輸送網路。不過，隨著年歲增長，血管會逐漸失去彈性，血管的構造也開始產生變化，大的血管疾病像是膨大變形，小的血管疾病則會阻塞不通。為了喚起民眾能對心臟血管健康的重視，世界心臟聯盟（World Heart Federation）訂定每年的9月29日為世界心臟日；而聯合國則是將每年10月1日定為國際高齡日，呼籲注意老年人的健康。透過這兩個國際性節日，讓我們一起來了解心血管疾病與高齡者的重要議題。

胸痛不一定是心臟病！

聽到胸痛，大多數人都會聯想到心臟病，不過有些患者的胸痛與胸主動脈有關。胸主動脈連接心臟，是身體最粗、最大的血管，就像是血管系統的高速公路。主動脈壁富有彈性，可以承受高壓血流衝擊，並協助把血液送往全身。當主動脈出狀況時，往往會對生命造成威脅。

請繼續往下閱讀...

新光醫院心臟及血管外科主任林佳勳醫師指出，最常見的胸主動脈疾病包括主動脈瘤、主動脈剝離，另外主動脈也可能出現細菌感染的問題。

主動脈瘤是因為主動脈壁老化、病變，而漸漸膨大，主動脈瘤形成後通常沒有明顯症狀，但是隨著主動脈瘤愈來愈大，破裂的風險也愈來愈高。林佳勳醫師說，胸主動脈破裂會導致胸腔內大量出血，若來不及送到醫院當下即有50%的死亡率，而來得及送到醫院的病人之中，仍有大約一半的死亡率，非常危險。

主動脈剝離是因為主動脈管壁的內膜（intima）破損產生小裂口，高壓血流便經由裂口灌入主動脈壁中形成「假腔」。倘若假腔的壓力很大，可能壓迫真腔，使器官無法獲得足夠的血流，而導致腦中風、腎臟中風、腸中風、肢體中風等疾病。

胸主動脈疾病和心臟病發作的症狀有什麼差別？

林佳勳醫師解釋，胸主動脈瘤破裂和胸主動脈剝離發作前通常沒有任何徵兆，一發作就是劇烈胸痛，讓人措手不及。胸主動脈疾病發作時的疼痛可能從前胸痛到後背，甚至會往下蔓延。

至於心臟病發的患者可能感到胸悶、喘不過氣、好像被重物壓住，而且疼痛會往脖子、下巴、肩膀、手臂蔓延。

無論是胸主動脈疾病或心臟病發，都會讓患者極度不適、痛到冷汗直流。林佳勳醫師提醒，出現這些狀況時要爭取時效，最好的方法就是立刻就醫，不要任意服藥，以免拖延病情、危及性命。

如何預防胸主動脈瘤破裂？

台灣血管外科學會理事長甘宗旦醫師說，由於胸主動脈瘤大多沒有明顯症狀，患者務必定期回診，利用胸部X光、電腦斷層掃描等影像工具來追蹤胸主動脈瘤的尺寸。當胸主動脈瘤管徑膨大到6公分以上，將隨時都有破裂的危險，最好能盡快接受治療。在尚未破裂的狀況下處理，成功率比較高。

中老年人常見血管問題 血管阻塞、靜脈曲張、洗腎廔管

甘宗旦醫師提醒，除了主動脈這樣的大血管可能出問題之外，中老年人還有一些常見的血管問題要特別留意，例如下肢周邊動脈阻塞、頸動脈血管狹窄、靜脈曲張、洗腎廔管阻塞等。

「急性下肢周邊動脈栓塞」即俗稱為「腳中風」，和心肌梗塞一樣須要立刻處理，若拖到組織缺血壞死，可能導致截肢。

下肢周邊動脈阻塞主要是因為動脈粥狀硬化，使得血管管徑愈來愈狹窄，導致腿部無法得到足夠的血液供應。主要分為四個等級：第一級患者會有下肢冰冷、腳麻等症狀；第二級患者會出現「間歇性跛行」，每走一小段路就會因腳痠痛而必須停下來休息。到了更嚴重的第三級，下肢血流量已極少，患者即使坐著休息也會疼痛難耐；第四級患者，下肢血流不足以供應細胞，組織開始壞死，肢體末梢變黑、潰瘍、壞疽，可能需要截肢，若併發局部或全身性感染，恐危及性命。

浮腳筋，莫輕忽！

下肢疾病除了周邊動脈阻塞，也會有靜脈疾病，像是常聽到的靜脈曲張。甘宗旦醫師解釋，靜脈曲張不僅在外觀上造成困擾，症狀包括疲勞、痠麻、疼痛、腿部腫脹、癢感、沈重感以及半夜腿部抽筋等症狀，對工作、生活造成影響。

若不及早治療的話，靜脈曲張會隨著年齡增加而愈來愈嚴重。嚴重時可能造成皮膚發炎、纖維化、色素沈澱，甚至形成慢性潰瘍、難以癒合的傷口、反覆性靜脈炎及蜂窩性組織炎等。最致命的是，當靜脈血栓脫落流回心臟，可能造成肺栓塞，患者會突然喘不過氣，死亡率相當高。若有靜脈曲張的狀況，建議及早就醫。

洗腎廔管要小心照顧

台灣的洗腎病人一直高居世界前幾名，年齡分布大多在50歲以上；甘宗旦醫師說，洗腎廔管在日常生活中隨時要小心照顧，例如廔管側的手臂要避免戴手錶、飾品或穿著袖子過緊的衣物。無論睡覺、工作，任何時候都不可以壓迫動靜脈廔管，以免導致阻塞。天氣較冷時，要注意保暖，以免因為太冷使得血流減緩。

若發現洗腎廔管有任何異狀應該要立即回醫院處理，像是透析治療後手指發青、發冷、疼痛、或透析針頭拔出後血流不止，以及透析血管處紅、腫、熱、痛等發炎現象，洗腎廔管的振動感減低或消失，這些都有可能是廔管阻塞，越早介入治療，越有機會維持動靜脈廔管的暢通。

保養心血管 請你這樣做

林佳勳醫師提醒，各式各樣的血管問題往往是經年累月的傷害所導致，尤其老年人家因血管老化失去彈性，更需要多加注意；從日常生活保養血管，降低血管疾病發生的機會。

高血糖、高血脂、高血壓皆會在不知不覺中傷害我們的血管，使血管變硬、變窄，大家務必把血糖、血脂、血壓控制好，成年人的正常血壓為130/80 mmHg（收縮壓130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱），若持續的高於正常範圍，即為高血壓。林佳勳醫師提及，很多民眾根本不曉得自己有高血壓，一直到出現大問題才驚覺事態嚴重。呼籲銀髮族、體重肥胖、糖尿病患者、時常熬夜、工作壓力大等危險族群，應該要每天自行測量血壓。

血管與身體健康息息相關，大家要持之以恆，好好做保養！

本文經授權轉載自照護線上 保養血管要趁早，心血管疾病問題多

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法