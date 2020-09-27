自由開講》臺灣豬：Taiwan Pig 或是 Taiwan Pork ?

吳兆熊

由於含有萊克多巴胺的美國豬肉即將在明年開放進口，農委會為了要幫助國人區分國產豬肉，以公開徵求投稿的方式，邀請民眾參與設計「台灣豬」的識別標章，現在初選結果已出爐，共有18件作品進入決賽，由民眾上網投票，選出最受歡迎的設計標章。

初選入圍的「台灣豬」識別標章（合成照／農委會提供）

這18件精美的作品當中，除了有兩件只以漢字「臺灣豬」標示之外，其他16件有標「臺灣豬」和英文翻譯。英文翻譯為 Taiwan Pig 的作品有6件，而譯為 Taiwan Pork 有10件。英文翻譯究竟是要採用 Taiwan Pig 呢？還是 Taiwan Pork 呢？如果這個標章是要貼在豬肉或其他豬肉品上，好讓消費者識別這是臺灣豬的肉品的話，那答案很簡單，Taiwan Pork 是也。為什麼呢？

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我們台灣人一慣的想法是，豬就是豬，就只有一個詞而已，為什麼英語搞出 pig 和 pork 兩個詞？我們試把英語這兩個詞翻譯成台語或華語，就可看出它們的差別。英語 pig 翻譯過來是「豬」，是整隻的豬，不管是活的還是宰了的。而英語 pork 翻譯過來是「豬肉」，是已經切開來供人食用的肉品。在英式英語，pork 只是指生肉，不包括經過醃過或燻過的熟肉或臘肉；但是美式英語就好像沒分那麼清楚。無論是英式或美式，pork 就是指豬肉，不是整隻豬。你邀請人家來吃飯，餐桌上擺的不是整隻豬（pig），而是豬肉（pork）。你到菜市場或超市去買豬肉（pork），也不會買整隻豬（pig）回家。在台灣你可以看到整隻豬（pig）擺上的，大概是大拜拜的時候，在廟口擺著大豬公，而且口裡含著一個橘子（柑仔），表示它「被心甘情願」。

順便一提，在英文文法裡，pig 和 pork 兩個詞有一個差別：pig 是「可數名詞」（countable noun），而 pork 是「不可數名詞」（uncountable noun）。你可以說 a pig 或 two pigs 等等，但你不能說 a pork 或 two porks 等等，關於後者你可以說 a piece of pork（一塊豬肉）或 two pieces of pork（兩塊豬肉）等等。

其實在古代，英國人的看法和台灣人一樣，豬就是豬，在古英語（Old English）沒有 pork（豬肉）這個詞，要到中古時代，pork 才竄進英語中。事情是這樣的：在公元1066年，法國諾曼第（Normandy）的威廉公爵（Duke William）帶領諾曼第大軍，渡過英吉利海峽，入侵英格蘭，打敗英王哈羅（King Harold），攻克英國，建立以諾爾曼人（Normans）為主的王朝，將全英國的土地分封給諾爾曼貴族，威廉公爵從此被稱為 William the Conqueror（征服者威廉）；史稱這歷史上大轉折點為 Norman Conquest of England（諾爾曼征服英格蘭）。

威廉公爵帶領諾爾曼大軍征服英格蘭（圖片來源：History.info）

這件事對安格魯薩克遜人打擊很大，他們淪為幾乎和奴隸一樣，做苦工服侍諾爾曼人。朝廷王宮中的國王貴族，以及國會、各地諸侯、甚至法庭，講的一律是法語，前後有三百年之久，於是大量的法語詞彙注入英語裡面，佔據了英語上層的詞彙。在農莊的牛隻是用英語稱呼（古英語 cū> 現代英語 cow），但是在諾爾曼貴族的餐桌上，牛肉卻用古法語的 boef 或 buef （意思也是「牛」），演變成現代英語的 beef（牛肉）。同樣的，在農莊的豬隻是用英語稱呼（古英語 *picga 或 *pigga > 現代英語 pig），但是在諾爾曼貴族的餐桌上，豬肉卻用古法語的 porc（意思也是「豬」），演變成現代英語的 pork（豬肉）。這就是 pig 和 pork 分別的由來。

在1819年，英國的歷史小說家 Sir Walter Scott（瓦特蘇格德爵士）出版了一本有關中古世紀的武俠小說叫Ivanhoe（艾凡侯），故事很精彩動人，好萊塢有將它改編成電影，這部電影的片名在台灣叫做「刼後英雄傳」，是由 Robert Taylor（羅伯泰勒）和 Elizabeth Taylor（伊麗莎白泰勒）領銜主演，我在中學時看了這部電影，使我為之深深著迷。

電影 Ivanhoe 的海報（圖片來源： Jazzmessengers.com）

這部 Ivanhoe 小說開門見山在第一章，就描述兩個安格魯薩克遜牧豬人（Swineherds ─古時候英國人養豬是放到野外，讓豬隻自己覓食，和牛羊一樣），他們在討論一個使他們困惑的大問題，為什麼我們看顧養大的豬（pig），宰了之後，端到侯爵（諾爾曼人）的餐桌上，卻叫做 pork，牛（ox）卻變做 beef？很可惜，電影的故事卻沒有將這段情節編進去。作者 Sir Walter 在這裡點出了英語在這個時期發生了大轉折。歷史演變對語言的衝擊非常大，有槍桿子做後盾的語音就變成「國語」，君不見，台灣在1949年之後，由於蔣介石和他的中國國民黨政府，以高壓手段強迫實施「國語政策」，導致今天台灣很多年青人說不出各個族群的母語。

回歸主題，現在我們懂了，對台灣人來講，豬就是豬，但是對於說英語的人，豬隻和豬肉是有別，各有不同的稱呼。其實現代華語的稱謂「豬」和「豬肉」，台語 ti 和 ti-bah，也是各有所司。所以在設計「國產豬肉」的識別標章時，如果要加入英語好讓外國人也能分辨的話，那就要用 Taiwan Pork。

附帶一個小問題，台灣人喜歡吃豬的內臟，可是那不是豬肉，然而 Pork 這個詞意思是「豬肉」，那麼這個字用在標章上，不就不適當嗎？其實在英語裡面，豬的內臟是以 Pork variety meats（豬肉雜類肉品）來稱呼，所以在標章上用 Taiwan Pork 仍然是可以的。

豬的內臟在英語稱為 pork variety meats （圖片來源：www.usmef.org）

總結一句，在設計標章好讓消費者識別這是來自臺灣豬的肉品，包括豬肉和內臟，英語的翻譯就是 Taiwan Pork。

（美國大學名譽教授）

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