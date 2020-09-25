神楽坂週記》江戶時代的超展開神作：美國建國史童書繪本《童絵解万国噺》

用漫畫來引導兒童學習歷史的做法，在日本出版界與教育界行之有年，而對經歷過集英社《世界的歷史》各種神奇台灣版本的我們來說，也非常有親切感；但其實早在江戶時代末期，在日本就已經有這種「看圖說故事」的歷史繪本存在了。

神楽坂雯麗

用漫畫來引導兒童學習歷史的做法，在日本出版界與教育界行之有年，而對經歷過集英社《世界的歷史》各種神奇（近代史）台灣版本的我們來說，也是非常有親切感的主題；但是，其實早在江戶時代末期，在日本就已經有這種「看圖說故事」的歷史繪本存在了。

文久元年（1861），由仮名垣魯文所著作的《童絵解万国噺》（おさなえときばんこくばなし）出版了。筆名仮名垣魯文的野崎文蔵，出身江戶，除了本書之外，還有《西洋道中膝栗毛》等圖文作品。

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根據《童絵解万国噺》序文，本書是仮名垣魯文基於清人魏源所著的《海國圖志》，並參考《亞墨利加一統志》所撰寫創作，同時為了讓婦女、幼兒也能簡單閱讀，搭配由孟斎芳虎所繪製的插畫，並以假名敘述經過作者潤飾的「外國歷史故事」。

《童絵解万国噺》初篇上卷扉頁。就跟現代漫畫雜誌一樣，在正篇開始前還會有廣告頁；右頁左上方，想必是專治尿床的「寢小便大奇藥」頗令人矚目。下方則是其他書籍的廣告。

雖然這個2012年時，被日本鄉民挖上2ch討論串紅極一時的古繪本已經有人引介過，但由於實在太有趣了，筆者實在忍不住自己再翻譯一次。

那麼，我們就來看看《童絵解万国噺》中，關於美國建國歷史的篇章吧！

美國前史：新大陸探險

閣龍（ころん：哥倫布）為了探索新大陸，向西班牙（いすぱにや）女王依莎貝拉（いさべら）請求用於探險的船隻，得到女王許可。

離開帕洛斯港（はろす）的哥倫布船隊，在跨越大洋的航行中，卻遲遲無法發現陸地，不安的船員們瀕臨叛亂邊緣，甚至將槍口指向了閣龍。但閣龍只是莞爾一笑說「我剛剛利用天眼通之力，已經知道西方有新世界的存在」，他的預測竟然成真，這場海上叛亂於是消弭於無形。

閣龍所言不虛，一行人終於抵達海地，此為永正三年（1507）之事。

美國國父的（比現實中更加曲折的）身世

時光流逝，故事焦點轉到了華盛頓的父母身上。其父姓「話聖東」（ワシントン：華盛頓）、名「米理幹」（メリケン：美利堅），乃南美大陸發現者亞美利丘斯（アメリキュス）的後裔。

米理幹原本仕於大英帝國宮廷，由於不慎摔壞女王珍愛的「夜光寶玉」，加上被構陷與侍女巴利那（ハリナ）私通，雙雙遭到流放到新大陸處分。此乃宮廷奸臣布呂禮（フロレ）的得逞詭計。

兩人在被流放至新大陸的航海途中，突然一陣烏雲與狂風侵襲米理幹夫婦搭乘的船隻，妖魔隨之現身！

就在千鈞一髮之際，米理幹成功欺騙了妖魔，一行人總算逃出生天。

總算平安抵達新大陸的米理幹夫婦，很快地生下了一位聰明、勇敢的男孩，名為「話聖東．喬治」（ワシントン・ゲオルゲ：喬治．華盛頓）。

勇者（國父）鬥惡龍

小話聖東成年後，為了打倒山上噴出毒氣害人的雙頭怪物，勇敢地上山與怪物對決，成功為民除害。

踏上歸途的話聖東，在夜裡的山路，救出了一位被山賊抓住，差點死於非命的少女「加禮留」（カレル）。

雖然為民除害完還順便英雄救美，但此時突然出現了一個來路不明的神秘怪力男子，朝向話聖東挑戰而來！

這個力大無窮的好漢，其實是加禮留的兄長，名叫「拂郎基林」（フランクリン：富蘭克林）。兩人大戰數回合之後，最後互相認同了彼此的勇氣，結拜為兄弟。

此時，率領著村人來尋找拂郎基林兄妹的父親法蘭波雷斯（フランボレス）也和他們會合了。村民們的表情看起來就是不怎麼甘願出公差的樣子⋯⋯。

於是，父親與兄妹一行人將話聖東迎入家門，設宴款待。故事到這裡又有了另一個轉折，且看後話。

孝子．亞當斯之章

故事焦點轉到另一位主角身上。孝順的阿丹土（アダムス：亞當斯）正陪著年邁的母親上山賞花。

但是，就在阿丹土離開片刻的空檔，他的老母卻被大蛇怪襲擊擄走了！

找不到母親的阿丹土焦急地四處搜尋，竟在深山中見到一位仙女。

聽了阿丹土說明前因後果的仙女，召喚出一隻巨大的靈鷲，要牠尋找大蛇的所在地，並囑咐阿丹土追趕在後。

在靈鷲的幫助之下，阿丹土成功打倒了巨大的怪蛇。

阿丹土回到故鄉，向村長報告他打倒蛇怪之事，村官聽聞此事，希望阿丹土這位勇士能與他的女兒成婚。對此，村民們進行了投票，在贊成票佔多數的情況下，阿丹土接受了這份好意。結婚還得先公投，這橋段在百餘年後的台灣人來看或許並不那麼陌生。

順利成家立業的阿丹土集合村中的年輕壯丁進行軍事操練時，拂郎基林來到了這個村子。

對阿丹土的武藝十分激賞的拂郎基林，也展露了一番真功夫：只見他空手抬起大砲的砲身，居然就這麼擊碎了遠方的岩石！（美利堅合眾國的開國元勳都是怪物嗎！？）

操練結束後，兩人在阿丹土的宅邸相談甚歡。拂郎基林談起在來訪此地之前，話聖東空手擊退了兇猛的食人虎的事蹟，阿丹土對話聖東的勇猛也十分心儀，立刻希望拂郎基林能夠引介兩人見面。

此後，話聖東、拂郎基林與阿丹土，為了讓天下十三州自大英帝國的支配之下獨立，更和許多豪傑好漢結為同志，朝向名為「比魯基尼亞」（びるぎにあ：維吉尼亞）之地集結⋯⋯。

以上，就是《童絵解万国噺》一書中，關於美國建國史上重要人物的篇章。就同為東方人的我們讀起來，其實很明顯能看出揉合了史實人物與《三國演義》、《水滸傳》之類英雄豪俠傳奇的小說元素，對於平民百姓讀者來說，除了教育意義之外，也非常具有娛樂性。

在這之後的故事，可能由於全書系並未出版完全，因此美國獨立戰爭，還有到1860年代為止的美國史，在這本十九世紀日本的「歷史漫畫繪本」中究竟如何呈現，還有待發掘。但是可以確定的是，無論這故事怎麼延續下去，大概都比真實的美國歷史更加豐富有趣。

前面提到過，《童絵解万国噺》系列繪本並不僅是介紹外國歷史與英雄人物的通俗讀本，它還兼具向當時的日本讀者介紹世界各國風俗民情的雜誌性格，從以下其他內頁也可以看出，這套書的資訊量其實相當龐大：

英國（左）與俄羅斯（右）簡介。

美國（左）與法國（右）簡介。

清國人與荷蘭人（右頁）。左頁則是介紹法國（巴黎？）的街景。

美國波士頓城街上的行人仕女。

美國農民（右）與地方官員伉儷（左）。

「合眾國美女」與美國地景。此處描繪頗有參照西洋繪畫的呈現。

合眾國議會開會情形。描寫十分正確，繪者應該參考了相當即時的資料。

美國首都華盛頓街景⋯⋯看得出這描寫就不那麼準確。

美國人的婚禮，中央坐者顯然是牧師。

《童絵解万国噺》目前已進入日本國會圖書館館藏部分的全本內文PDF掃描檔，可在日本國會圖書館的線上數位典藏區直接瀏覽；不過書中的日文假名，即使對現代的一般日本人來說，也不易閱讀，對我們來說，可能就更困難了；不過，那些生動的插畫，即使過了一百多年的現在來看，還是非常具有娛樂效果。

但或許更重要的是，看完這個故事，讀者跟筆者一樣，大概也都回不去了——話聖東、拂郎基林與阿丹土等人的奇幻武勇美利堅建國傳奇，只要網路存在，也將繼續流傳後世⋯⋯。

最後以一張日後的華盛頓夫婦及亞當斯商談的片段作結，可以看出華盛頓（左）的描寫已經十分接近今日我們一般所知的肖像畫了。

（本文圖片皆來自日本國會圖書館線上數位典藏）

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