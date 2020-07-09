伊朗與西亞世界》黎巴嫩--巴勒斯坦問題與英法兩國

1918年英法戰勝鄂圖曼後，便開始進行支解帝國的工作。英法繼續以《賽克斯—皮科協議》的基礎，正式劃分勢力範圍的界線，但事情進行的沒有想像中容易，其中不但有阿拉伯人的意見，猶太復國主義者的要求也與英法的想法相左。1923年3月，《鈕康比—保雷特協議》簽訂，黎巴嫩與巴勒斯坦的劃分風波就此告一段落，但這並不是事情的結局。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

1916年5月《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement）簽署後，美索不達米亞（Mesopotamia）與巴勒斯坦（Palestine）畫歸英國，敘利亞（Syria）地區則給了法國。然而，這樣的勢力範圍劃分只是英法競爭下的最大公約數。再加上此時巴勒斯坦還有大量的猶太人移入，取代了阿拉伯人在這區域的主體性，連帶也造成了族群之間的衝突。

1948年在以色列建國與戰爭之後，許多巴勒斯坦人被迫離散，其中不少人遷移到黎巴嫩南部。（圖：David Boyer）

彼時的英法並非關係友好的國家，僅是在第一次世界大戰之前為了對抗德國而結盟。戰爭期間兩方雖已商談若取得勝利，彼此應如何安排戰利品，但其實兩國仍處於較勁狀態。近代法國曾獲得鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）許可，在東地中海享有保護基督徒與聖地耶路撒冷（Jerusalem）的特權，到了20世紀，法國仍然持續關注這一區域。只是當時的英國在地中海具有相當大的優勢，對於法國的企圖心感到困擾。《賽克斯—皮科協議》將耶路撒冷歸為國際共管，只是權宜之計，讓英國不至於直接進入這個區域，也讓法國得以抱持一些希望。

然而《賽克斯—皮科協議》畢竟只是一份沒有公開的文件，變動的可能性極大。於是英國政府把鬼點子動到猶太復國主義（Zionism）運動上，英國出手協助當時正在尋求復國機會的猶太復國主義者（Zionist），可光明正大聲稱這是為了協助在外地漂流兩千年、到處受人歧視的弱小族群，情操相當高大上。1917年11月，英國外交部長貝爾福（Arthur Balfour）的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration），表示英國政府將協助猶太人建立家園。諷刺的是，戰爭期間曾與英國人合作的諸多阿拉伯人，原本希望能在戰勝後建立北從敘利亞南至阿拉伯半島的阿拉伯王國，宣言一出，阿拉伯王國便成了無法實現的幻影。

1918年英法戰勝鄂圖曼後，便開始進行支解帝國的工作。英法繼續以《賽克斯—皮科協議》的基礎，正式劃分勢力範圍的界線，但事情進行的沒有想像中容易，其中不但有阿拉伯人的意見，猶太復國主義者的要求也與英法的想法相左。英法為黎巴嫩南部與巴勒斯坦北部的邊界畫分，傷了不少腦筋。屬於伊斯蘭先知穆罕默德（Mohammad）的哈希姆家族（Hashmite），在戰爭期間與英國軍隊有密切的合作，家族成員之一的費薩爾（Faysal）在1920年年初獲得敘利亞人推舉為國王。但此時猶太復國主義運動已經頗具影響力，法國也因為國際聯盟（League of Nations）賦予的「委任託管」（mandate）權力，得到進入敘利亞地區的合理藉口。

一時之間，東地中海集結了阿拉伯人、猶太復國主義者以及英法兩國的勢力。其中最不具決定權的是阿拉伯人，費薩爾很快就遭到法國軍隊驅離，留下英法與猶太復國主義者意見交鋒的問題。猶太復國主義者主張以《舊約聖經》中，從「但（Dan）到別示巴（Beersheba）」，做為他們居住的地區。而1860年黎巴嫩地區穆斯林與基督徒爆發衝突，法國介入後，鄂圖曼同意法國在此地的保護權，甚至以基督徒做為總督，黎巴嫩儼然已獨立於鄂圖曼管轄外的地區。於是，以基督徒為首的黎巴嫩議會，便主張維持1861年自治之後所劃定的疆界，南部的艾雲（Marj ’Ayunn）也包括在其中，往西以利塔尼河（River Litani）為自然疆界。

這些討論尚未有得出結果的一天，整體的西亞局勢也難撥雲見日。鄂圖曼政府最終雖然在1920年8月簽署了戰勝國要求的《色弗爾條約》（Treaty of Sevres），但當時敘利亞與伊拉克（Iraq）的阿拉伯人抵抗激烈，同時，凱末爾（Mustafa Kemal）在英法在佔領區的北方形成相當大的威脅。英法勉強於1920年12月23日達成一項協議，黎巴嫩與巴勒斯坦之間，以巴尼亞斯（Banias）為東北端，往西到到了梅特阿拉（Metullah），再往西進到了推羅（Tyre）一帶為界。這裡以利塔尼盆地（Litani Basin）做為自然疆界，盆地以南屬於巴勒斯坦。猶太復國主義者想要的但，也就得以在巴勒斯坦境內，也算是符合他們一部分的基本要求。

1920年10月25日，《泰晤士報》有關邊界線討論的報導。（維基共享）

英法雙方進一步互派駐紮當地的軍人做為協談細部的劃分的代表，英國的鈕康比上校（Lieutenant Colonel Stewart Newcombe）與法國保雷特上校（Lieutenant Colonel N. Paulet），兩人以《賽克斯—皮科協議》為基礎，確立英法在西亞之間的界線。今日有若干學者認為《賽克斯—皮科協議》並非西亞地區混亂的根源，然而當時英法對於勢力範圍劃分，確實都是以《賽克斯—皮科協議》為基礎。造成當地人的不滿是必然結果，像是部分黎巴嫩南方的什葉派（Shiite）穆斯林不願意接受法國管轄；而一些黎巴嫩南部的阿拉伯人渾然不知情勢已然大變，當然也不了解為什麼進入英國勢力範圍的猶太人居住區竟會被逮捕；有些阿拉伯部落雖不喜歡法國人，但因為不想與猶太人為鄰，反而自願成為黎巴嫩的一部分。

鈕康比另一個關注點是巴勒斯坦的用水問題，因為只有加利利海一帶有足夠的水源可供使用，故鈕康比希望英國能擁有這一區域，以讓出加利利海西側到東地中海岸做為交換，這讓黎巴嫩南部比1920年12月的協議還更向南推進，算是給法國的補償。當時英法的報告書提到：「英國談的是水源，而法國談的是尊嚴。」到了1923年3月，《鈕康比—保雷特協議》簽訂，黎巴嫩與巴勒斯坦的劃分風波就此告一段落。

當然這並不是事情的結局，往後1948年在以色列建國與戰爭之後，許多巴勒斯坦人被迫離散，其中不少人遷移到黎巴嫩南部，他們對抗以色列的行動也使得以黎關係不佳，這也是黎巴嫩政府對巴勒斯坦人不甚友善的原因。於是，1982年以色列與黎巴嫩爆發戰爭，也非意料之外的事。

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