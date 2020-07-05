法操》享受陽光的權利－日照權

陽光、空氣和水是生物生存的三要素，陽光除了可以幫助人體合成維生素D幫助吸收鈣質之外，也會影響人體激素、情緒及免疫能力，例如光照療法可以減緩憂鬱症等精神疾病患者的負面情緒。

享受陽光的權利－日照權。圖為瑞士蘇黎世湖邊住宅享受完整的視野及日照權。（（資料照）

法操司想傳媒

大家還記得經典日劇《legal high》裡，古美門律師曾經接受建設公司委託，處理建設公司和建案附近居民有關「日照權」的糾紛嗎？日劇播出當時台灣對日照權的認知還不普遍，也許比較難產生共鳴，不過其實內政部已經在民國（下同）106年12月21日修正建築技術規則建築設計施工編第39-1條將日照權明文化，並定於109年7月1日施行。到底什麼是日照權呢？一起來看看吧！

日照對人體有多重要？

陽光、空氣和水是生物生存的三要素，陽光除了可以幫助人體合成維生素D幫助吸收鈣質之外，也會影響人體激素、情緒及免疫能力，例如光照療法可以減緩憂鬱症等精神疾病患者的負面情緒。

日照權：冬至之日應有一小時以上的有效日照

建築技術規則建築設計施工編 第39-1條第1項

新建或增建建築物高度超過二十一公尺部分，在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近之住宅區或商業區基地有一小時以上之有效日照。但符合下列情形之一者，不在此限：

一、基地配置單幢建築物，且其投影於北向面寬不超過十公尺。

二、建築物外牆面自基地北向境界線退縮六公尺以上淨距離，且投影於北向最大面寬合計不超過二十公尺。基地配置之各建築物，其相鄰間最外緣部位連線角度在十二點五度以上時，該相鄰建築物投影於北向之面寬得分別計算。

三、基地及北向鄰近基地均為商業區，且在基地北向境界線已依都市計畫相關規定，留設三公尺以上前院、後院或側院。

為了保障鄰近地區的日照權不因興建建築物而受侵害，新修正的建築技術規則規定新建建築物高度超過21公尺的話，超過部分不能影響鄰近住宅區或商業區基地的日照權，而有無侵害日照權的標準為冬至當天有無一小時以上的有效日照，此外也有但書的例外規定作為調節。

台灣都市建築問題多

台灣的都市土地利用率高，房屋蓋得十分密集，許多問題也跟著產生。除了前面提到的日照權外，根據新聞報導，台北信義路有大樓從921地震時就已傾斜，但因為和隔壁的建築物距離過近所以沒有倒塌，而是直接倚靠在隔壁大樓上，即便兩棟大樓都被認定沒有立即危險，但如此密集的建築除了有日照、通風、隱私、噪音等生活上問題外，一但倒塌可能會造成非常嚴重的影響，希望相關單位能積極正視這些問題。

本文經授權轉載自法操 享受陽光的權利－日照權

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