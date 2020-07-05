TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
媒體
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 媒體

法操》享受陽光的權利－日照權

陽光、空氣和水是生物生存的三要素，陽光除了可以幫助人體合成維生素D幫助吸收鈣質之外，也會影響人體激素、情緒及免疫能力，例如光照療法可以減緩憂鬱症等精神疾病患者的負面情緒。
作者： 法操FOLLAW
2020-07-05 12:47
 | 2020-07-05 12:47
Facebook Twitter LINE

享受陽光的權利－日照權。圖為瑞士蘇黎世湖邊住宅享受完整的視野及日照權。（（資料照）

法操司想傳媒

大家還記得經典日劇《legal high》裡，古美門律師曾經接受建設公司委託，處理建設公司和建案附近居民有關「日照權」的糾紛嗎？日劇播出當時台灣對日照權的認知還不普遍，也許比較難產生共鳴，不過其實內政部已經在民國（下同）106年12月21日修正建築技術規則建築設計施工編第39-1條將日照權明文化，並定於109年7月1日施行。到底什麼是日照權呢？一起來看看吧！

日照對人體有多重要？

陽光、空氣和水是生物生存的三要素，陽光除了可以幫助人體合成維生素D幫助吸收鈣質之外，也會影響人體激素、情緒及免疫能力，例如光照療法可以減緩憂鬱症等精神疾病患者的負面情緒。

日照權：冬至之日應有一小時以上的有效日照

建築技術規則建築設計施工編

第39-1條第1項
新建或增建建築物高度超過二十一公尺部分，在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近之住宅區或商業區基地有一小時以上之有效日照。但符合下列情形之一者，不在此限：
一、基地配置單幢建築物，且其投影於北向面寬不超過十公尺。
二、建築物外牆面自基地北向境界線退縮六公尺以上淨距離，且投影於北向最大面寬合計不超過二十公尺。基地配置之各建築物，其相鄰間最外緣部位連線角度在十二點五度以上時，該相鄰建築物投影於北向之面寬得分別計算。
三、基地及北向鄰近基地均為商業區，且在基地北向境界線已依都市計畫相關規定，留設三公尺以上前院、後院或側院。

為了保障鄰近地區的日照權不因興建建築物而受侵害，新修正的建築技術規則規定新建建築物高度超過21公尺的話，超過部分不能影響鄰近住宅區或商業區基地的日照權，而有無侵害日照權的標準為冬至當天有無一小時以上的有效日照，此外也有但書的例外規定作為調節。

台灣都市建築問題多

台灣的都市土地利用率高，房屋蓋得十分密集，許多問題也跟著產生。除了前面提到的日照權外，根據新聞報導，台北信義路有大樓從921地震時就已傾斜，但因為和隔壁的建築物距離過近所以沒有倒塌，而是直接倚靠在隔壁大樓上，即便兩棟大樓都被認定沒有立即危險，但如此密集的建築除了有日照、通風、隱私、噪音等生活上問題外，一但倒塌可能會造成非常嚴重的影響，希望相關單位能積極正視這些問題。

本文經授權轉載自法操 享受陽光的權利－日照權

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.