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自由開講》院士選舉沒有鎖國問題：中央研究院已有外籍名譽院士選舉辦法

2020-04-24 18:02
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林明璋（中央研究院院士　交通大學講座教授）
廖運範（中央研究院院士　長庚大學特聘講座教授）

中央研究院院士的「國籍」問題又在立法院引起話題。依據總統府頒布之《中央研究院組織法》第四條規定：

中央研究院設置院士若干人，依下列資格之一，就全國學術界成績卓著人士選舉之。

上述的「全國」是「中華民國」而非「中華人民共和國」，更不是新加坡、美國或日本。遴選無本國籍者擔任中央研究院的本國院士，實已違法，應該及早補正。

再則，中央研究院早就設有外國院士。《中央研究院組織法》第九條規定：「外國學者專家，於學術上有重大貢獻，經院士十人以上提議，全體院士過半數通過，得被選為名譽院士。」

中研院的外國院士之選舉辦法也有明訂，其提名審查到選拔過程之嚴謹，皆不輸於本國院士；若能選上，一樣是很高的榮譽。目前中研院已有多名外國籍之名譽院士，歐美和日本籍的院士都有。

中央研究院院士國籍問題又在立法院引起話題。（資料照）

中央研究院的外籍名譽院士，對我國科技政策及學術方向提出客觀的建議供政府參考，其貢獻良多，不容忽視。這些在世界上學術地位崇高的專業人士，因為不具本國籍，所以依法擔任名譽院士，也不具參選中研院院長或是選舉新任本國院士的權利。這種作法在各國的科學院皆然，非但沒有「鎖國」的問題，反而能廣邀國際上有重大學術成就之學者專家，皆給予禮遇，請其為我國提出建言。

很高興在范雲立委提案後，立法院教育文化委員會通過提案，中研院必須在七個月內提出檢討辦法，把院士選舉的行政程序補足。希望將來辦理院士選舉之選舉籌備工作時，由中研院「院士選舉籌備委員會」先進行院士基本國籍資格查核，在「院士候選人提名表」中增列本國國籍證明。擁有本國籍，符合本國院士候選人之資格者，方得進入下一個程序之學術審查。未擁有本國籍身分者，一樣尊崇其學術成就，可將其推薦為外籍「名譽院士」候選人。

若不盡快補足此行政程序，未來會發生「日本籍的非本國人是中研院的外國院士，新加坡籍的非本國人卻是本國院士」的笑話。監察院也應負起監督之責，及早糾舉違反國籍法之實，讓我國學術研究能回歸務實，並能廣納全世界的賢能人才皆給予禮遇。


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