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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》韓國瑜祭出「封城計」、柯文哲搞口罩販賣機！

作者： 胡文輝
2020-04-24 09:36
 | 2020-04-24 09:36
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政績、防疫都倒數1、2名的韓國瑜、柯文哲，最近都在大作「封城秀」等防疫秀，不但無助防疫，只會添亂！

韓國瑜祭出「封城計」企圖「藉疫阻罷」、柯文哲企圖「貶低中央、拉抬自己」，作秀、添亂的背後政治企圖，被人民一眼看穿，不可能會得逞。

韓國瑜（見圖）祭出「封城計」企圖「藉疫阻罷」、柯文哲企圖「貶低中央、拉抬自己」，作秀、添亂的背後政治企圖，被人民一眼看穿，不可能會得逞。圖為昨日高市議員高閔琳質疑韓國瑜操作封城秀、建議他改名封城秀急。（翻攝高閔琳臉書）

反正他倆本就是倒數1、2名，作秀不成，仍是倒數1、2名，也沒差，不過，絕不容許添亂誤了武漢肺炎防疫大計，這就必須鳴鼓而攻之！

「封城」是社區群聚感染失控、病毒傳播已無法遏止之下，不得不採取的最後狠招，封鎖全城，隔絕城內城外，嚴控人的進出，城內並分小區隔離。大疫起於中國武漢，最先封城的武漢，中國雖封鎖消息，但零星傳出的封城慘狀，仍令人不忍卒睹。各國的封城情況不一，但都不會好過。

封城，何等大事！怎麼可以拿來說嘴做政治秀？即使是演習，即使說是為了有備無患，也不必大動作搞兵推、放封城風聲、恐嚇人民，這樣只是在添亂。

何況，台灣已逾10天未傳出本土傳播案例，社區群聚傳染並未發生，磐石艦的29例屬境外移入，目前都在可控範圍內，此時喊封城的地方首長，是何居心？

封城秀，韓、柯一南一北一個樣，當然還有幾個跟班的縣市長也是一樣，想去跟韓柯競爭倒數第1、2名嗎？

韓國瑜最近動作最多最大，祭出「封城計」，「藉疫阻罷」，已到病急亂投醫、溺水者亂抓浮草的地步！前兩天放出必要時封城風聲，昨天卻要人民安心逛街，如果都要面臨封城危險階段了，怎麼安心逛街？不是在自己打臉嗎？昨天他又否認有封城計劃。

韓國瑜還要搞醫護普篩，高雄市自己要為4000多位醫護（後來又加到9000人）全面篩檢，這根本就是「封城計」、「藉疫阻罷」政治操作的一部分。

證諸當前台灣的疫情在可控狀況下，防疫指揮官時中部長講的很實在，目前離需要封城還很遠，也不需普篩。韓國瑜毫無專業能力、故意「逆時中」，與那個與親中團體重疊度很高的民間防疫聯盟合謀的政治搞法，不是為防疫、也不是為了保護醫護，只是在添亂阻罷，因為只有天下大亂，他在6月6日被罷免掉的形勢才會好轉。

柯文哲就只談柯氏口罩販賣機，他的三台口罩販賣機出售量一直降，21日降到一天才賣175組口罩，效率很差，更每況愈下。當初不是公告說一台一天最多可賣900組、三台2700組？柯自己打折計算也是一台一天600組、3台1800組，現在呢？降到1/10不到！

柯文哲就只談柯氏口罩販賣機，他的三台口罩販賣機出售量一直降，21日降到一天才賣175組口罩，效率很差，更每況愈下。（資料照）

口罩實名制3.0上路了，超商就可預購，柯氏販賣機口罩銷量還要再降，全台超商有11000多家，6000家健保藥局也可買到口罩，都不用政府花錢增設。但柯文哲卻堅持每月要花300多萬元公帑在北市每區設2台共24台，證明自己英明嗎？恐怕只證明他死不認錯，眼中只看的見自己！

昨晚增設的口罩販賣機流標了，這不令人意外，設一台口罩販賣機就如一台飲料自動販賣機，沒什麼好神的，只賣口罩，生意又注定不好，絕對是賠錢貨，除非市府錢多多，加碼補助，誰會去標？

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