胡，怎麼說》Errrr...（呃...），口罩販賣機亂口罩！

看了柯氏口罩販賣機，令人聯想新加坡總理李顯龍夫人何晶那句：Errrr...（呃...）！

台北市長柯文哲弄了3台口罩販賣機，他自己計算，「若」順利的話，1台每小時可賣60份，3台180份，每天賣10小時計，總計可賣1800份，還得意洋洋的說效率高。

但是，他看不到的是，被他一直批評、一再酸言的的中央防疫中心統籌實名制口罩出售，9日新推出的14天9片新制2.0，當天就售出1858萬片口罩。

但是，柯文哲看不到的是，被他一直批評、一再酸言的的中央防疫中心統籌實名制口罩出售，9日新推出的14天9片新制2.0，當天就售出1858萬片口罩。（資料照）

這些口罩如果都要用販賣機販賣，1858萬片口罩每份以9片計，也有兩百多萬份，每個機器1天賣600份，全國要設3000多台，而且都要1天不停的賣10小時才行。

每台機器每天售出有限量，柯自己聲稱是因見不得買口罩要排隊，才設販賣機，但口罩販賣機前一樣要排隊，你不可能要求買口罩的人分散在10小時去買，還要派專人在機器旁邊協助，而且機器有故障率，柯文哲自己就承認有bug，造成擾亂實名制的公平性。其實口罩販賣機製造的問題比解決的問題還多。

即使花了大錢，到處設置口罩販賣機，疫情之後口罩需求大降了呢？口罩供應量充足到處可買了呢？這些口罩販賣機大約就像他上任之初設的行動派出所裝備一樣，報廢或閒置廢用。

但每台機器每天售出有限量，柯文哲卻自稱是因見不得買口罩要排隊，才設販賣機，但口罩販賣機前一樣要排隊啊！圖為12日台北市的口罩販賣機正式上路。一早就有大批民眾在信義健康服務中心前排隊買口罩，還有人6點半就來排隊。（資料照）

還有，現在中央防疫中心透過超商取貨、健保藥局購買的口罩實名制2.0，4大超商就有11000多家（全聯社、美廉社另計）、健保藥局有6000多家，無論家數、普及性、安全性、便利性，都遠遠超過口罩販賣機。

何況，預計22日再推出的口罩實名制3.0制，4月下旬起只要持健保卡到超商，預購、續購都OK，領取及付費時，就如同在超商買東西，現金或卡片都OK。

柯文哲在口罩供需很緊張時，一再對口罩實名制酸言酸語酸時中，現在口罩幾乎快要不是問題了，才推出口罩販賣機，想藉此沾鍋搶功嗎？套用教育家、竹中校長辛志平當年的口頭禪：簡直莫名其妙！

柯文哲3台販賣機玩的很樂，還要在各區增設，即使設了101台，口罩販賣機的供應量不過是整個供應量的百分之一、二。不過，他要搞幾台口罩販賣機做政績，反正他有權、北市府有錢，只好由他去現吧，就當做多幾家（只是1萬1千分之幾）只賣口罩的超商好了。

就供應面來說，口罩生產大步前進，是台灣國家隊群策群力、不眠不休打拚來的，柯文哲曾想添亂不成，更未對生產有過絲毫貢獻，而柯氏口罩販賣機販賣的每片口罩，也都來自國家隊的心血。

再回頭看何晶那句Errrr...（呃...），風波過去就不必再提，共同防疫最重要，但新加坡媒體及網民對台灣的不實指控，必須說清楚，新加坡在台設廠生產的口罩，在1月22日就取得出口許可，24日蘇揆才宣布禁止出口，那批口罩在29日就出關運去新加坡了，所有生產機器也在2月12日拆遷回星。台灣從未禁止任何一片新加坡在台生產的口罩出口，怎可受此不白之冤！

新加坡在台設廠生產的口罩，在1月22日就取得出口許可，24日蘇揆才宣布禁止出口，那批口罩在29日就出關運去新加坡了，所有生產機器也在2月12日拆遷回星。台灣從未禁止任何一片新加坡在台生產的口罩出口，怎可受此不白之冤！（資料照）

另外，新加坡官媒指稱陳建仁、吳釗燮、黃重諺3人曾公開對譚德塞「發動攻擊」，其實，就世界任何一個民主國家來說，陳建仁、吳釗燮、黃重諺等的言詞只是「回應」譚德塞對台灣的誣衊，以及「批評」WHO及譚德塞防疫失職失能、錯估誤判、成事不足、敗事有餘等等，這是絕大多數武漢肺炎受害國的共同看法，只有中國、新加坡等國家，才會看做是對譚德塞的人身攻擊。

Errrr...（呃...），中國那邊很多人稱譚德塞為「譚書記」，新加坡不會吧！

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