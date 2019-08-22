胡，怎麼說》韓國瑜，那個該死的「追蹤器」呢？

韓國瑜，那個可惡的、該死的「追蹤器」呢 ？拿出來呀！怎麼過了3天，還看不見、拿不出、見不得光？而且你還不提告、又拒絕警察協查！

韓國瑜，那個可惡的、該死的「追蹤器」呢 ？拿出來呀！怎麼過了3天，還看不見、拿不出、見不得光？（中央社）

媒體昨天直接逼問:有沒有追蹤器？高雄市府新聞局長王淺秋答稱，目前「沒有具體的」，只是在「合理懷疑」...。

天老爺，追蹤器竟不是具體的，那難道是虛空的？存在於子虛烏有之鄉！追蹤器只是合理懷疑，那難道是存在於韓國瑜的想像？是否疑神疑鬼症候群發作，所以追蹤器如鬼影亂飄！

韓國瑜自爆座車被裝了追蹤器，更指控國家機器監控他，王淺秋接著說，追蹤器不是裝在車內的GPS，跟GPS是不一樣的東西。國民黨高市議員陳麗娜更稱，是在座車保養時，打開引擎蓋發現的，已把東西留下來，還拍了照...，國民黨台南市黨部主委謝龍介自稱，他在車底下看過...。韓國瑜國政顧問團長張善政也聲援韓說，技術上當然有可能...。

韓國瑜自爆座車被裝了追蹤器，更指控國家機器監控他，王淺秋接著說，追蹤器不是裝在車內的GPS，跟GPS是不一樣的東西。圖為其公務座車。（資料照）

韓國瑜、韓市府、韓陣營一個接一個個都言之鑿鑿，說的那麼具體，於是，追蹤器風波一下就炸鍋，大家都在拚命找那個追蹤器，要韓國瑜拿出國家機器監控他的關鍵證據，否則，就是含血噴人，無憑無據的抹黑！

不料，韓等人原來說的那麼具體、看見過、拍了照那具該死的追蹤器，可以裝在引擎蓋內超耐高溫的追蹤器（這點已被專家打臉），卻還沒出現馬上就變沒具體的，好像突然就消失了，那比見光死更糟，簡直就是沒見光就死、見不得人！

張善政對韓國瑜追蹤器的說法，技術上當然有可能，那麼，我們豈不也可以說，張某某會叛國，技術上當然有可能，某某人會殺人放火，技術上當然有可能...，這是一個當過行政院長的人該講的話嗎？簡直就是自甘墮落！

張善政對韓國瑜追蹤器的說法，技術上當然有可能，那麼，我們豈不也可以說，張某某會叛國，技術上當然有可能，某某人會殺人放火，技術上當然有可能...，這是一個當過行政院長的人該講的話嗎？簡直就是自甘墮落！（資料照）

在技術上，徵信業者最常用追蹤器查婚外情、通姦等，那我們也可以合理懷疑、技術上當然可能，韓座車如真有追蹤器，就是用在這方面個人行為「緝私」的？

農曆月鬼門開，人間卻是政客鬼話鬼扯特別多！

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