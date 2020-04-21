神楽坂週記》和平的核爆與「新東京計畫」（後篇）

延續著戰後復興與東京奧運景氣帶來的巨大都市改造想像，在加納久朗的「新東京計畫」之後，日本建築界與都市計畫學界同時間也興起了一股首都改造思潮。

神楽坂雯麗

續上篇

延續著戰後復興與東京奧運景氣帶來的巨大都市改造想像，在加納久朗的「新東京計畫」之後，日本建築界與都市計畫學界同時間也興起了一股首都改造思潮。

當時，許多正值職業生涯高峰的新銳中堅日本建築師，紛紛提出許多自戰後復興時期起便開始構思的大規模都市計畫案。如丹下健三的「東京計畫1960」，或者菊竹清訓與黑川紀章的「海上都市」計畫，這些必然會大幅改變東京灣地景的設計，無論在圖面或模型上的呈現，都非常具有近未來感與現代感。

丹下健三「東京計畫1960」。（網路）

對當時的日本人來說，現代建築比起21世紀的今日，或許更接近無所不能的地景改造手段；當然，這些出自於建築大師手筆的超大尺度規劃案，與其說是具體的土木工程設計，更接近於具象的思考實驗——出於成本、技術，以及現實風險如潮汐、地震、海嘯等等，這些堪稱破格的「東京改造案」其實現可能性都並不很高。

即使如此，雖然不如「藉由核爆幫助來填平東京灣」來得聳動，那個「單一建築師能夠提出巨大都市改造計畫」的1960年代，還是令人肅然起敬，而這些前衛的想法也被收入各大建築院校系所的教科書當中，在學術上仍然有相當的成果。

而在更後來的日本通俗娛樂創作當中，經歷過這一段夢想時光的創作者們，也自然而然地將這些龐大的「計畫」融入筆下的虛構東京，其中最經典的兩個例子，大概就是《AKIRA》與《機動警察Patlabor》。

《AKIRA》中的NEO TOKYO，是一個幾乎把東京灣佔滿的巨大人工島。（網路）

充滿《銀翼殺手》影子的「NEO TOKYO」

在《AKIRA》當中，原本的東京在二十世紀末被「新型炸彈」毀滅，完全植基於東京灣上的龐大海上新首都「NEO TOKYO」則在第三次世界大戰後被建立起來。在故事當中的2019年，尚未復甦的舊東京以舉辦2020年奧運會為背景，正準備重建當中；相較於遭到破壞的舊東京，林立著超乎尋常尺度的高樓大廈的NEO TOKYO，則極盡繁華頹廢之能事，而一明一暗的新舊東京之間，就以主角鐵雄與金田等人用以高速飆車械鬥的高速公路連結起來。

動畫結尾日照下的新東京廢墟，但卻顯得比它夜間光華四射時更有「人味」。（網路）

在眾多動漫畫作品中，《AKIRA》中的NEO TOKYO，或許是形象與尺度最接近現實中加納久朗「新東京計畫」的未來海上首都。只是在故事的最後，看似龐大繁榮的NEO TOKYO，依然因為人類的慾望而遭到超常力量的摧毀，再次成為一片廢墟。

因為現實中的2020東奧也真的（因為不同的理由）「中止」了，《AKIRA》片中這段奧運工地看板與「中止だ中止」塗鴉，也成了另一個因應時勢而起的網路迷因。（網路）

附帶一提，現實中的2020東京奧運雖然沒有因為超能力大戰而受阻，但卻因為武漢肺炎疫情被迫「延期一年」。近期這件新聞與《AKIRA》中對2020東奧相關的種種「預言巧合」，各位讀者想必記憶猶新。

《機動警察Patlabor》電影版第一作中尚未完成的巴比倫計畫工地之一「方舟」。（網路）

巨大國家土建工事「巴比倫計畫」

「巴比倫計畫」是《機動警察Patlabor》中作為故事重要背景設定的龐大國家土建計畫。為了處理（作品中）1995年在東京灣發生的大地震，所產生的大量瓦礫，同時應付首都人口高度集中的土地問題，加上隨著地球暖化，可預期的海平面上升而淹沒東京的可能性不斷提高，故事中的日本政府決定在東京灣實施大規模的建堤抽水、填海造陸工程，讓龐大的海埔新生地發揮巨大防波堤的作用。

要阻止駕駛機器人的犯罪，就必須同樣以警用機器人應對；這種全新的社會問題，就來自於巴比倫計畫中大量使用且日新月異的工作用機器人「Labor」。（網路）

由於巴比倫計畫的需求，因此刺激了多腳式步行工程重機「Labor」的發展，在大量的Labor密集在計畫工區及各產業廣泛應用的情況下，也衍生了傳統警力、警械難以處理的「Labor犯罪」；最後導致故事核心「警視廳特殊車輛第二課」及警用機器人中隊的成立。

無論是在平行展開的電視動畫、OVA，乃至於漫畫及電影版動畫中，「巴比倫計畫」的海埔新生地都是《機動警察》故事中雖不起眼但重要的核心背景。（網路）

相較於主張用核彈開採土方的千葉縣知事，或者《AKIRA》中充滿《銀翼殺手》影子的超大型人工島上都市「NEO TOKYO」，《機動警察Patlabor》中的巴比倫計畫，就顯得現實許多；而與《AKIRA》中飽受摧殘的新東京最為不同的就是，「巴比倫計畫」的建設成果在經歷過電影版第一作的颱風危機與第二作的假政變風波之後，也依然完整，只是作為國家規模的巨大經濟浪費表徵而存在著。

時至今日，儘管東京一極集中的人口趨勢未變，但似乎已經沒有多少人會期待把東京灣填平，好去解決日本首都的都市問題了。這個從明治時代就已經有人提起的東京灣填海之夢，大概往後也只有從動漫畫、遊戲裡才能一窺其奧妙⋯⋯。

題外話，至於一般阿宅只要提起「新東京」就一定會想到的那部《新世紀福音戰士》，因為片中的東京基本上已經沒了，所以就不列入本系列文章討論，敬請海涵。（網路）

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