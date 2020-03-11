自由開講》回應「整天幻想老共垮台...自欺欺人！」

一則留言的省思

◎陳彥亨

在三月八日的投書〈親中表態？小心老共垮台〉之下，有則留言寫到：「整天幻想老共垮台。老共垮台後，依中國人的素質，會推出更好的政權嗎？別傻了！獨派也是整天幻想獨立，不敢與中國完全切斷三通與經貿。自欺欺人！」這則留言頗發人深省，以下試申論之。

無庸置疑，中國共產黨遲早會垮台。之後呢？依中國人，尤其是中國官場上死要面子、爭功諉過、造假浮誇、貪贓枉法、好鬥耍狠、戀棧權位等的陋習來看，下一個政權必也耽溺其中，欲振乏力。只需看看在台的中國國民黨，就知改革是喊來應付用，一切運作，包括思維等，仍跳脫不了陳腐的窠臼。或許，唯有像昔日的南斯拉夫一般，在中央集權的共產黨垮台後，分裂成克羅埃西亞、塞維亞、斯洛維尼亞等小國，於初始的混沌後，彼此展開良性競爭來得實在些。

無庸置疑，中國共產黨遲早會垮台。之後呢？（法新社／資料照）

次論獨派或台派。該派人士越聚越多，雖有些理想及願景一時難實現，但若要與中國完全切斷三通與經貿，彼等也會覺得不合時宜。畢竟已無法，亦不允許，再走回兩蔣為反共而與中國不相往來之老路。然現今為防疫，執政黨還是即刻暫停有染病之虞的交往、交流等。而若恢復承平，固然三通照舊，但亦須提高警覺，以防台海不肖份子侵蝕自由、民主等。此乃制定《反滲透法》之主因。

文末，略論本月四日，美國國會一致通過的《台北法案》。此法之宏旨乃欲協助台灣邁向世界，參與各國際組織，並協防台灣，於必要時打擊中國之入侵。惟暫不提台灣入會之問題，光是目前不少國際組織為中國所收買與操控，以美國為首的民主先進國家若不及時合作，大力整頓，則中國腐敗之官場氣息將瀰漫全球。所幸近年來，美國不斷強化台灣之軍備，亦透過各種新法案，提升與台灣之政經關係。未來若能如美國智庫「2049 計畫室」研究員易思安（Ian Easton）所言，派遣軍隊常駐台灣則更佳。

（退休譯者）

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