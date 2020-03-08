自由廣場》親中表態？ 小心老共垮台

◎ 范姜提昂

中國共產黨「侵台攻略」很清楚，先利用馬執政，成為國民黨親中舔共加盟系統的加盟店，再利用台灣民主環境，成功建構中共在台直營系統。而馬英九、柯文哲等爭先恐後，起乩表態的結果，已形成「舔共族」印象，且堅若磐石。

舔共族都哀爸哭母「被抹紅」，非也！大凡自辯被抹紅者，都是自己往自己身上潑紅漆，疑似故意亮出舔共識別；譬如偽民眾黨，加「偽」字，是因為柯仿冒台灣先賢的識別標誌，自始堅持一國兩制實踐計畫的邏輯基礎「兩岸一家親」：因為一家親，所以同屬一中，所以兩制！即使面對反彈，照樣加碼「命運共同體」。

如今武漢肺炎疫情艱險，柯看準中國防疫灰頭土臉、巴不得陳時中出錯的眉角，對防疫不但說三道四，還不時顯露「醬缸」本色，把陳時中不公布特定確診病例位置，與中國隱匿疫情相提並論。問題在：公布位置必造成其他區市民產生「我在安全區」錯覺，並因而鬆懈；事實上，防疫無所謂安全區，人在流動，病毒無孔不入。

柯自辯他是醫師，意思是當然懂防疫戰略部署。騙肖！若柯說為真，原隸屬台大醫學院的公共衛生系，廿七年前為何獨立出來，成立公共衛生學院？其理甚明。

另一個指標性人物：舔共族永遠的「九袋長老」馬英九，眼看「族人」紛紛起乩，表忠北京，九袋長老自然不落人後，且不顧國人感受，說甚麼「民粹輾壓人權，歧視凌駕人道」、「沒人性」等等，儼然以「中共代言人」醜態「驕其妻妾」？

中共心裡明白，台灣是否趁機謀獨，實非要命關鍵；除非中共高官智庫都不讀史，否則最該戒慎恐懼的應當是：歷史明鏡高懸，瘟疫大流行與「改朝換代」往往息息相關。譬如崇禎亡國，台海兩國史學界都有專家認為，關鍵在一場鼠疫。李自成大軍攻入北京時，鼠疫已肆虐一年多，明軍早已不堪一擊，加上崇禎無能，卻特別勤政，明亡。

古人並不知病毒，只知瘟疫這種天譴式災難有多恐怖，並載之史冊。赤壁之戰的赤壁就在湖北省境，很巧。此戰曹操兵敗，但真正讓曹操死心，促成三國鼎立之局的，也是瘟疫。

奉勸舔共族不要太過分，牢牢記取歷史教訓：「鼠疫摧毀明朝中國醫衛體系、促成改朝換代」是真的，至於「中國共產黨萬歲」？再看吧！小心舔共有毒。

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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